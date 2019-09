Björn Wiman: Staden står inte för undergång – utan för fortsatt liv

Många människor i Venedig avskyr verkligen turister. På en av stadens broar hänger en handtextad banderoll med ett obestridligt budskap: ”Färre hotell + fler bostäder = mer stad!”

Kanske är det inte så konstigt. Staden med bara 60.000 invånare tar emot runt 20 miljoner besökare varje år, som med sina selfiepinnar i högsta hugg symboliskt tynger ner det hotade världsarvet. Redan i dag sjunker staden några millimeter djupare ner i dyn för varje år, samtidigt som vattennivån stiger till följd av klimatförändringarna.

Att anlända till Venedig via järnvägsstationen, menade Thomas Mann i den klassiska långnovellen ”Döden i Venedig”, är som att beträda ett palats via en bakdörr. För att rätt få syn på denna ”bländande komposition av fantastiska byggnadsverk” ska man komma till staden från havet – det är så man ska möta Dogepalatsets viktlösa prakt, kolonnerna med lejon och helgon, vyn mot portvalvet och det jättelika klocktornet.

Det globaliserade 2010-talets uppdatering av denna sofistikerade anlöpning är de obscent stora kryssningsfartygen som lotsas genom stadens kanaler. Med jämna mellanrum väcks vreden mot monsterfartygens närvaro, med demonstrationer och kampanjer på sociala medier.

Samtidigt är det svårt att klandra de människor som söker sig hit. Det har alltid funnits en djup dragningskraft till ”det ojämförliga” och ”sagolikt avvikande”, som Thomas Mann också formulerade det. Det finns heller knappast någon annan plats på jorden där så mycket konst och kulturella värden finns på en så liten koncentrerad yta. I Venedigs fall dessutom kompletterat med världens äldsta filmfestival och en storslagen konstbiennal vartannat år.

Årets biennal – med den ödesmättade rubriken ”May you live in interesting times” – utnyttjar såväl Venedigs vatten som stadens historiska ställning som symbol för undergång och död. I Frankrikes paviljong träder man genom en utgrävd källargång in i en dyig, stinkande undervattensvärld, där konstnären Laure Provost har fiskat upp gamla mobiltelefoner, rostiga sprejburkar och plastskräp från lagunens bottenslam. Tyska Hito Steyerl har i installationen ”This is the future” använt sig av den typen av portabla spångar som läggs ut i Venedig under de alltmer frekvent förekommande översvämningarna och byggt ett slags undervattensträdgård med hjälp av artificiell intelligens. I ett annat verk undersöker hon den prototyp till världens första ubåt som Leonardo da Vinci projekterade för Venedig i början av 1500-talet.

Biennalens kanske mest kontroversiella och medialt uppmärksammade verk är dock en annan båt, minnesmonumentet ”Nostra barca” av Christoph Büchel. Büchel har ställt ut vraket av den fiskebåt i vilken runt 1.000 migranter drunknade 2015 i den största enskilda flyktingkatastrofen på Medelhavet. Det rostande skeppets för riktar en uppfordrande moralisk fråga till alla som passerar, oavsett om de stannar i andakt, lugnt spatserar förbi eller tar en selfie på kaféet intill. Det är detta som gör verket så starkt – en tydlig bild av hur även det mest fasansfulla normaliseras.

Frågan är dock om inte den mest betydelsefulla installationen av dem alla finns utanför biennalens domäner – ett projekt som låter som en tidig uppfinning av Leonardo da Vinci eller för den delen som något som Donald Trump skulle kunna komma på under småtimmarna på Twitter. Strax utanför biennalområdet i det gamla varvet Arsenale ligger en jättelik signalgul pontonbåt, som ingår i ett av de största civila ingenjörsprojekten i världen: det system av gigantiska fördämningar som ska rädda Venedig från katastrofala översvämningar i framtiden. Ett 80-tal enorma barriärer vilar på havsbotten och ska kunna pumpas upp med luft när vattennivån i Adriatiska havet stiger; projektet började planeras redan efter den stora översvämningen 1966.

Det finns bara ett problem. Ingen vet om det fungerar. ”Bella idea – ma non funziona!”, som någon har skrivit i gästboken på projektets informationscentrum, i full vetskap om att fördämningssystemet hittills har kostat runt 60 miljarder kronor och kantats av både korruptionsskandaler och stark kritik från miljörörelsen. Först 2021 räknar man med att det kommer att kunna tas i drift.

Det blir i så fall i grevens tid. Invånarna i Venedig har i alla tider anpassat sig till de särskilda utmaningar det medför att leva i en lagun. På det sättet är fördämningarna en modern version av de stora ingrepp i naturen som alltid har präglat republiken Venedigs historia, med omledning av floder och konstruktioner av murar mot vattnet. Att bevara Venedig har alltid handlat om att på ett eller annat sätt trotsa naturlagarna.

Namnet på dagens väldiga fördämningsverk bär det både förpliktigande och fantasieggande namnet Mose, efter den gammaltestamentliga profeten som delade vattnet och räddade sitt folk. Frågan är dock om ens Moses kommer att klara av den havshöjning som klimatförändringarna på sikt kommer att medföra. Om vattnet fortsätter stiga är det inte längre bara Venedig som hotas – det är hela Italien och i förlängningen vår civilisation.

På det hänförande vackra Gallerie dell’Accademia fastnar jag framför 1500-talskonstnären Giorgiones målning ”La tempesta”, där samspelet mellan människa och natur manifesterar sig i form av ett våldsamt oväder bakom en kvinna som lyfter ett värnlöst spädbarn mot sin famn. Enligt en av de många tolkningarna av detta gåtfulla verk ska scenen representera Moses räddning ur vassen.

En hoppfull tanke tränger sig plötsligt igenom Venedigs dödsdimmor. Kanske ska man inte se denna sagolika stad som en symbol för undergången, utan för människans obrutna förmåga att anpassa sig och, trots allt, överleva.

