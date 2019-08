Björn Wiman: Tänk om det var vädret som gjorde Hamlet galen?

”Har ni läst om båten? Jag är lite orolig för hur det ska gå med båten.”

Det är Ulf Lundell som funderar från Skansens scen, årets första augustikväll. Båten han talar om är den 60 fot stora tävlingssegelbåt som inom kort ska föra klimataktivisten Greta Thunberg över Atlanten. Ulf Lundell kallar henne ”ett föredöme för oss alla” och tillägnar henne ”Isabella” – låten som inleds med ”en ung Jeanne d’Arc”, där skogarna dör, haven dör och alla rusar vidare in i mardrömmen men ingen tycks veta varför.

Kanske är Ulf Lundell, som DN:s Rebecka Kärde skrev i en lysande artikel förra helgen, på väg mot en renässans. Kanske är han en av dem som alltid har stått still medan världen har vridit sig, så att tiden åter har gjort honom angelägen. Denna kväll på Skansen, när sommarskymningen växlar över i höstkväll, ser man hur central naturen och årstiderna alltid har varit i hans textvärld. Det svårmodiga vinterslasket är lika närvarande som de fladdrande sommarkjolarna och varningarna om att staden snart ska sjunka ner i ett gråkallt höstdis.

Poängen är att årstidernas växlingar, liksom i all annan litteratur, är en given konstant. De har alltid funnits och haft sin fasta betydelse: våren är ett ljuvligt löfte i februari, man kan prata om hösten när löven är som grönast, på vintern faller snön och vi med den.

Hur kommer litteratur, musik och lyrik att se ut i en värld där mycket av detta kan förändras? Den italienska författaren Elena Ferrante skrev i en krönika för något år sedan om hur hon som ung upplevde vädret som helt problemfritt: sol, regn, hetta, fuktighet, vind, snö, kyla – allt var lika naturligt och oladdat. ”Årstiderna var som tiden”, skrev hon. ”De löpte runt i en lycklig cirkel, som en hund som jagar sin egen svans.” På ett liknande sätt vittnade författaren och DN-journalisten Kristofer Ahlström nyligen om hur sommaren för honom har blivit synonym med framtidsångest, när insekter utrotas, hav kvävs och skogar brinner. Hur kommer litteraturen att klara övergången till en klimatkollapsande värld, frågade sig Ahlström. Hur ska dagens väderkatastrofer gestaltas i konsten?

Shakespeares dramer är bara ett exempel på hur man kan finna spår av människans förhållande till hennes fysiska livsvillkor överallt i konsten och litteraturen – om man bara vet var man ska leta.

Ett svar får man, som vanligt, om man går till klassikerna. Åren mellan 1560 och 1600 inleddes en global köldperiod som varade in på 1800-talet. Missväxt, krig, sjukdom och svält följde i dess spår, samtidigt som det nya klimatet under ”Lilla istiden” skapade nya förutsättningar för både konst och verklighet. Karl X kunde tåga över Stora Bält och drottning Elisabet ta promenader på Themsens likaledes frusna is.

En av dem som givetvis tog intryck var William Shakespeare. Litteraturvetaren Olavi Hemmilä uppmärksammade för några år sedan forskningen om hur 1600-talets klimatkris skildras i Shakespeares dramer, i synnerhet ”Kung Lear”. I den har ju den gamle kungen Lear överlåtit sitt rike åt två otacksamma döttrar sedan han förskjutit den tredje och yngsta dottern, den enda som är trogen. Insikten om misstaget bryter ner Lear när han ger sig ut på den ogästvänliga heden, där trycket från det vidriga vädret är minst lika hårt som det inre. Stormen tjuter och kungen anar att slutet är nära: ”Ni nakna stackare, vart ni än går/ i denna storm som piskar er så grymt /hur kan, med hjässan bar och svulten kropp/ i paltor fulla utav hål och revor/ ni skydda er mot detta fasans väder?”

En av Hemmiläs kolleger i litteraturvetarfacket, Simon Estok, har kallat det för ”ekofobi”. Den ångest som gestaltas i Shakespeares drama, menar han, är helt enkelt ”en reflex av samtidens vånda över klimat­förändringarna”.

Sedda i detta ljus skulle även flera andra av Shakespeares tragedier kunna bära spår av den klimatkatastrof som rullade i gång under hans livstid. Bildspråket i ”Hamlet” är till stora delar hämtat från det obehagligt påträngande växtriket: larver fräter vårens barn innan de hunnit öppna sina knoppar, heter det i den första akten. Det jäser överallt, skördarna ruttnar och mjöldrygan gör människorna galna. Också i ”Macbeth” tycks naturen stå i opposition till allt mänskligt, skriver Olavi Hemmilä. Inte ens Birnamskogens bedrägliga skydd går att lita på.

Shakespeares dramer är bara ett exempel på hur man kan finna spår av människans förhållande till hennes fysiska livsvillkor överallt i konsten och litteraturen – om man bara vet var man ska leta. I dag finns det de som menar att det krävs en ny litteratur och en ny estetik för att få upp människors ögon för klimatkrisen. Jag tror de har fel. Det finns redan tillräckligt mycket bra konst och litteratur som gestaltat människans predikament inför klimatförändringarna. Vi behöver bara lära oss att se det med rätt skärva i ögat. Kulturhistorien är full av precis det som vi i dag behöver för att förstå vår egen roll i en värld där villkoren är på väg att förändras. Allt sedan berättelserna om översvämningarna i Gilgamesh-eposet och Moseböckerna har människan rusat vidare in i mardrömmen. Det nya i dag är att alla vet exakt varför vi gör det.

”Om det här är vintern måste våren vara på väg”, sjunger Ulf Lundell en underbar sommarkväll på Skansen. Än så länge behåller solen sin behagliga värme och regnet sin ovälkomna väta. Men inför den klassiska litteraturen väcks nya, förundrade frågor. Tänk om det var vädret som gjorde Hamlet galen?

