Bebisbubblan, timmarna i bebisbubblan. Är det inte vad julen egentligen handlar om? De där första magiska dagarna då en ny människa har kommit till jorden – dofterna, stillheten runt det sovande lilla knytet, omvärldens vördnad och respekt för ett nytt liv. Ett barn är fött på denna dag.

Det är julens urscen – så som den varieras från de kitschigaste krubborna till konsthistoriens mest svindlande höjdpunkter. Men det finns också stunder före och efter detta inkapslade ögonblick. En av de mest originella gestaltningarna av förspelet till födelsen finns i Pieter Bruegels målning ”Folkräkningen i Betlehem” från 1566, där den flamländske mästaren, med samma självklarhet som kurbitsmålarna från Dalarna, låter Bibelns berättelse ta plats i sin hembygd och samtid. Här utspelas alltså kristendomens största stund mitt i det mustiga folklivet i en av Flanderns byar: en folkmassa larmar och trängs runt en byggnad med den habsburgska dubbelhövdade örnen, någon skär strupen av en gris och en man låter sitt vatten mot en vägg. Endast som en bifigur mitt in i denna villervalla kommer en havande kvinna ridande på en åsna, ledd av sin man.

Det mest iögonfallande med bilden är dock marken. Den är täckt av snö. ”Folkräkningen i Betlehem” ingår i den serie målningar som Pieter Bruegel skapade i början av den så kallade Lilla istiden, en period av extremt väder i Europa som började på 1560-talet, då floder och kanaler i Flandern frös på vintrarna. Det är en helt ny värld han skildrar, i ett mjölkigt, lite dovt vinterljus med en röd sol som sänker sig likt ett förebud i bakgrunden. Vintern har kommit till världen.

Även år 1881 sägs vintern ha varit vanligt ovanligt kall – det var då Viktor Rydberg skrev sin dikt ”Tomten”, i dag ofta fnissad åt som överspelat pekoral eller löjligt barnkammarrim.

Inget kunde vara felaktigare. I en fin artikel i Expressen för en del år sedan lyfte författaren Jesper Högström fram ”Tomten” som en gripande skildring av en melankolisk outsider, som resignerat betraktar den värld han är utestängd från. Den mest drabbande scenen utspelar sig när diktens huvudperson tassar in i barnkammaren och ser på husbondsfolkets sovande lilla barn – det barn han vet att han själv aldrig ska få: ”Ingen må det förtycka, det är hans största lycka.”

Till skillnad från tidigare generationer har vi både all den makt och all den kunskap vi behöver för att styra tidens ström i rätt riktning.

Närmare än så kom Viktor Rydberg själv aldrig lyckan i bebisbubblan. Hans eget äktenskap förblev barnlöst och livet igenom bar han med sig minnen av en barndom i yttersta fattigdom, med en mamma som dog när han var fem år gammal och en far som söp ner sig. Rydberg utackorderades som fosterbarn, och efter en stor brand i hemstaden Jönköping hittades han som sjuåring ”på gatan ensam kringirrande”. Han hade trott att jorden träffats av en komet och höll på att gå under.

Fantasi och verklighet går ihop, nu som då. De senaste veckorna har jag fascinerad följt Aftonbladets reportageserie ”Deras planet”, där journalisterna Erik Wiman och Magnus Wennman har rest till ett antal klimatutsatta platser på jorden och besökt en familj med ett alldeles nyfött barn – de barn som ska växa upp i en värld som nu börjar säga ifrån i form av skogsbränder, torka och översvämningar.

Berättelserna tar sin utgångspunkt i Magnus Wennmans bilder av sovande barn, på vilkas små kroppar han projicerat specifika bilder från deras födelseplatser – en drastisk och enastående gestaltning av den moderna världens globala krubba. Lille Lincoln från staden Paradise i Kalifornien föds mitt under den skogsbrand som förvandlade staden till ett brinnande inferno värre än Bruegels värsta helvetesskildringar, då mamman Rachelle tvingas fly från sjukhuset mitt i lågorna med sin nyfödda son i famnen. I Bhola i Bangladesh, ett av de länder som i dag drabbas hårdast av klimatförändringarna, finns en sju dagar liten flicka som ännu inte fått något namn. Hennes familj lever på ett utmätt, men ännu okänt, avstånd till katastrofen. ”Havet kommer och havet äter och vår tid här är ändlig”, säger hennes pappa.

Människan har alltid strävat efter att ge sina barn i nästa generation en bättre värld. Det är utgångspunkten för de nyblivna föräldrarna i skogsbrändernas USA och översvämningarnas Bangladesh, det är utgångspunkten för den melankoliske enslingen i Viktor Rydbergs dikt och för de vuxna som ser sina småttingar leka snöbollskrig på Pieter Bruegels bilder från klimatförändringarnas 1500-tal. Någonstans i den frusna midvinternatten tycker sig Viktor Rydbergs tomte höra ”tidens ström” och undrar ”varthän den skall fara”. Han vill inte tänka på kometer som hotar att förstöra vår civilisation, han vill bara se på de sovande barnen i förvissning om att de ska blomstra och åldras och följas av en ny generation. Han – liksom de allra flesta människor – vill lyssna till ljudet från tidens ström, i vetskap om att den aldrig kommer att upphöra och att vår framtida existens är tryggad.

Tidens ström är stark – men dess rörelse är inte på förhand given. Vart är den på väg? Till skillnad från tidigare generationer har vi både all den makt och all den kunskap vi behöver för att styra den i rätt riktning.

God jul!

