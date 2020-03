Björn Wiman: Trängseln på after skin är en symbol för vår tids dekadens och dödsförakt

Jag har åkt skidor i nästan hela mitt liv. Det finns få saker här i världen som gör mig lyckligare.

Däremot – eller möjligen just därför – har jag aldrig förstått poängen med after ski. Själva idén att fira att skidåkningen är slut för dagen framstår tvärtom som direkt förnuftsvidrig. I diverse skidåkarforum på nätet finner jag gehör för min uppfattning: Riktiga skidåkare, är den allmänna meningen, äter flingor och somnar omedelbart efter dagens åkning, för att orka gå upp tidigt och carva manchester eller pumpa orörd pudersnö före alla andra.

Missta mig inte för en moralist. Jag har ingenting emot vare sig att dricka öl eller att sjunga. Men att göra det i pjäxor och svettigt underställ tillsammans med 499 andra människor, samtidigt som en trubadur med stålsträngad gitarr och urtvättad T-shirt försöker få i gång handklappning till en cover av ”Proud Mary” – det framstår för mig som helvetets förgård.

De senaste veckorna har denna sysselsättning också hamnat i (välförtjänt) vanrykte, som vår tids centrum för skörlevnad och osunda ångor. Inte minst efter Lina Lunds sedeskildrande DN-reportage om hur coronasmittan spreds på vilda after ski-fester i den österrikiska skidorten Ischgl och den gångna veckans bilder från Åre och Sälen, där svenskar från hela landet utmanat både Folkhälsomyndighetens rekommendationer och sin egen hälsa. Det är svårt att se den närmast tvångsmässiga trängseln i mörkboaserade bufférestauranger som annat än en symbol för vår tids dekadens och dödsförakt. Thomas Manns lungsjuka medelklass åkte upp i Alperna för att bota sin lungsjukdom. I dag åker de till bergen för att sprida den.

Inte för att after skin saknar sin plats i kulturhistorien. I Lasse Åbergs film i alpmiljö, ”Sällskapsresan 2 – Snowroller”, finns en oförglömlig scen där den tafatte Stig-Helmers norska kumpan Ole Bramserud briljerar med ”ubåt” (vodkashot nedsänkt i jättelik, stövelformad ölsejdel) inför en brittisk gentleman. Och det var mycket riktigt engelsmännen som uppfann traditionen med supande efter skidåkningen, troligen för att fira att man överlevt ännu en dag i den farliga och fientliga alpmiljön. I dag är det österrikarna som har tagit sedvänjan till sin spets, med armbrytning, spikslagning i stubbar och ompa ompa-versioner av den inhemska gruppen Opus 80-talshit ”Live is life”.

Som alla kulturfenomen säger också after skin något om sin tid. I förra veckan sände SVT ett inslag med Anders Bjernulf, vd Destination Sälenfjällen och Jonas Bauer, vd för Skistar i Sälen, som försvarade beslutet att trots smittrisken fortsätta arrangera after ski i sina anläggningar. ”Hade det varit en alarmerande fara för detta då hade myndigheterna sagt att det här inte varit okej. Jag känner inte den oron”, sade Anders Bjernulf sturskt i förra veckan.

I dag är det slut för säsongen med pjäxdansen på Titanics däck.

Men – för att slå spiken i stubben – det var knappast någon slump att det var just Anders Bjernulf och Jonas Bauer som in i det längsta framhärdade som after skins försvarare under coronakrisen. Anders Bjernulf råkar nämligen även vara pr-ansvarig för den nya och hårt kritiserade flygplatsen i Sälen, Scandinavian Mountains Airport, som invigdes i december och i praktiken har byggts på beställning av Jonas Bauers Skistar. Det är de två som har talat i tungor om ”infrastruktursatsning” och ”regiontillväxtprojekt” där andra har sett ett girigt vansinnesprojekt med katastrofala klimatkonsekvenser. Klart att Bjernulf och Bauer vill att skidåkarna ska fortsätta festa. På lång sikt kommer deras flygplats att ge ordet ”after ski” en helt annan innebörd än vad de i dag tänker sig.

