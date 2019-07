Björn Wiman: Vår tids stora experiment är lika livsfarligt som atombomben

”Vi visste att världen inte längre skulle vara densamma. Några skrattade, några grät, de flesta var helt tysta. Jag själv mindes raderna ur det indiska eposet Bhagavadgita, där guden Vishnu antar sin gestalt med många armar och säger: ’Nu har jag blivit Döden, världarnas förstörare.’ Jag antar att det var så vi alla tänkte, på ett eller annat sätt.”

Det är ett gripande ögonblick när den amerikanske fysikern J Robert Oppenheimer i en tv-intervju berättar om sin upplevelse när världens första atombomb sprängdes klockan 05.29 den 16 juli 1945. Det var nämligen han som hade byggt den – med en kraft som lyste upp jorden ljusare än tusen solar och smälte ökensanden till glas runt detonationsplatsen. Chockvågen kunde kännas på över 15 mils håll och svampmolnet reste sig mot himlen, synligt över långa avstånd.

Täcknamnet på den första sprängningen var Trinity – ”treenighet” – som den beläste och politiskt radikale Oppenheimer hade hämtat från några dikter av 1600-talspoeten John Donne. Och bomben förändrade inte bara världen, utan även vetenskapsmannens egen självbild. Den förvandlade honom för alltid till atombombens fader – en närmast mytologisk gestalt.

Man kan se det som att han stal solens energi – atomernas eld – till sitt land och för detta fick han sitt straff.

Det är ingen tillfällighet att Kai Birds och Martin J Sherwins stora biografi om Oppenheimer har titeln ”American Prometheus. The triumph and tragedy of J. Robert Oppenheimer”. I likhet med titanen i den grekiska mytologin som stal elden från gudarna hamnade också Oppenheimer i svår onåd, när han efter kriget pekades ut som opålitlig kommunistsympatisör. Man kan se det som att han stal solens energi – atomernas eld – till sitt land och för detta fick han sitt straff.

Och visst finns det något nästan metafysiskt i hans öde. J Robert Oppenheimer släppte lös den inkapslade kraften i atomernas kärna, en rest av den prestellära energin från tiden före stjärnornas existens. Alla som under andakt sett den magnifika tv-serien ”Chernobyl” har påmints om vilka fruktansvärda krafter detta handlar om. Den svenska fysikern och Nobelpristagaren Hannes Alfvén kallade plutonium, det klyvbara ämnet i den första bomben, för det vidrigaste av grundämnen. Inte av en tillfällighet har det fått sitt namn efter Pluto, dödsrikets gud.

Detonationen av den första atombomben omförhandlade för all framtid relationen mellan människa och universum. Efter den befinner sig mänskligheten i ett tillstånd av perpetual fear – evig fruktan. Efter den var världen inte längre densamma.

Den första atombomben har också kommit att bilda mönster för hur vi i dag tänker oss undergången och hur den ofta skildras i postapokalyptisk fiktion och populärkultur: en kraftig smäll, därefter är världen förstörd. En händelse som likt ett svärd klyver då från nu.

I verkligheten är det ju inte så det ser ut. Klimatkollapsen, det vid sidan av atomhotet mest reella existentiella hotet mot världen som vi känner den, är inte en framtida händelse som vi med bävan kan fasa inför. Faktum är att den inte ens är framtida. Vi lever i den just nu – och har gjort det under en tid. Ändå trotsar klimatförändringarna våra invanda föreställningar om hur undergången ska se ut. De flesta minns var de befann sig under Kubakrisen eller Tjernobylolyckan, men knappast någon kan säga vad de gjorde när koldioxidhalten i atmosfären passerade 400 ppm eller när shelfisen Larsen B kollapsade i Antarktis – tillfällen som i framtiden kan komma att beskrivas som några av klimatkatastrofens definierande ögonblick.

Den nuvarande takten i den globala upphettningen av planeten motsvarar 400.000 Hiroshima-bomber varje dag – 365 dagar om året. Det blir fyra bomber per sekund.

Klimatkrisen saknar atomenergins explosiva dramaturgi, trots att krafterna är desamma. NASA-forskaren James Hansen har visat att den nuvarande takten i den globala upphettningen av planeten motsvarar 400.000 Hiroshima-bomber varje dag. Det blir fyra bomber per sekund. 365 dagar om året.

Kan vi ta in den existentiella vidden av detta? Kan vi förstå att denna tysta, doftlösa process har samma potential till död och förödelse som ett fullskaligt atomkrig? När J Robert Oppenheimer efter bombningarna av Hiroshima och Nagasaki mötte USA:s president Harry S Truman sade han att han kände att han hade ”blod på sin händer”. Truman avfärdade efter mötet föraktfullt Oppenheimers klagan med att han var en ”crybaby scientist” – liknande hur många av dagens auktoritära ledare viftar bort klimatforskarna som känslostyrda lipsillar.

Ett av J Robert Oppenheimers mest laddade möten före provsprängningen i juli 1945 skedde med den danske Nobelpristagaren Niels Bohr. Bohrs första fråga till Oppenheimer om bomben ska ha varit: ”Är den verkligen stor nog?”. Det vill säga stor nog för att göra alla framtida krig otänkbara.

Det Niels Bohr såg var inte bara ett vapen som kunde förinta hela civilisationen, utan också ett som för evigt skulle få slut på alla krig. Men han såg också en väg mot större internationell öppenhet och ett ökat vetenskapligt utbyte. På var sitt sätt bidrog både Bohr och Oppenheimer till den insikt som (hittills) har fått mänskligheten att avhålla sig från att använda kärnvapen och på så sätt åstadkomma sin egen undergång. Kanske är de största vetenskapsmännen inte bara världarnas förstörare – utan också dess skapare.

På samma sätt kräver i dag den hotande klimatkollapsen ett nytt ansvar i relationen mellan vetenskap och politik. Vår tids stora experiment, att skapa evig tillväxt genom att pumpa ut koldioxid i atmosfären, är lika livsfarligt som det som ledde fram till sprängningen av domedagsvapnen.

De forskare som har den djupaste förståelsen för den destruktiva potentialen i detta experiment är inte heller i dag några labila ”lipsillar”. Det är dags att inte bara lyssna till dem – utan att börja göra som de säger. Bara genom vetenskapen kommer vi att kunna leva vidare med det som vetenskapen har skapat.

