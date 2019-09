Björn Wiman: Varför applåderar vi egentligen åt Greta Thunberg?

Jag hörde hennes tal i direktsänd radio, i en av det fossila samhällets minst smickrande miljöer: en bilkö. Precis som många andra drabbades jag hårt, nästan fysiskt, av hennes ord. Kan man uttrycka sig så kompromisslöst i så stora sammanhang? Kan ett sådant magnifikt patos tas på allvar i en blaserad bildvärld?

Ändå var det något annat som väckte den starkaste reaktionen. Det var applåderna, som med jämna mellanrum avbröt anförandet. Är entusiastisk handklappning verkligen rätt reaktion på en fördömelse av profetiska dimensioner? Sedan när har förbrytare börjat hylla sina domare med stående ovationer? Ja, varför applåderade världsledarna egentligen åt den skamsköljning som Greta Thunberg utsatte dem för i FN:s generalförsamling?

Författaren Masha Gessen ställde samma fråga några dagar senare, när hon skildrade Greta Thunberg som huvudperson i vår tids berättelse om kampen mellan rätt och fel – en motpol till Donald Trump och den anda av lögner, förnuftsförnekelse och vansinne som den amerikanske presidenten representerar. ”Vi kan inte applådera åt Thunberg och samtidigt tolerera ett presidentskap som kommer att döma henne och hennes generation till ett liv på en obeboelig jord. Det är det ena eller andra”, skrev Masha Gessen.

Det är en helt korrekt analys. Applåderna i FN-huset smattrade samtidigt som den nya rapporten från FN:s klimatpanel visar att effekterna av den globala upphettningen är värre än vad som tidigare visats och att havsnivåerna stiger snabbare än väntat. En del av de ledare som satt i salen kommer från de länder som står för 80 procent av de globala utsläppen, samtidigt som de struntar i att uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet. Andra kom från länder som fortsätter göra stora investeringar i ny kolkraft. Varför klappade de i händerna?

Berättelsen om oss själva är långtifrån färdigskriven. Det är upp till oss själva att bestämma hur den ska sluta. I framtiden går det inte att både bränna olja och klappa händerna samtidigt.

Kanske för att också de sögs med av den kraft som finns i en gemensam berättelse. En av gästerna på årets bokmässa i Göteborg är den amerikanske journalisten David Wallace-Wells, författare till boken ”Den obeboeliga jorden” där han bland annat reflekterar över klimatkrisens betydelse för de berättelser som skapar vår kultur och vår självförståelse. Om utvecklingen fortsätter kommer böcker som tidigare placerats i avdelningen för postapokalyptisk fiktion att kunna flytta till avdelningen för aktuella samhällsfrågor. Vid tre eller fyra graders uppvärmning kommer klimatförändringarna att ”upphöra som berättelse och i stället bara bli en ständigt närvarande bakgrund”, skriver Wallace-Wells.

Berättelsen om klimatkrisen är heller inte kompatibel med dramaturgin i de historier som vi människor brukar berätta om oss själva. Här har inte funnits någon enskild ”hjälte” och heller ingen som ensam kan axla rollen som ”skurk” (även om det är de mest välbärgade 10 procenten av världens befolkning som står för hälften av världens utsläpp). Kollektiv skuld är ingen bra grund för fängslande berättelser.

Jag tror – möjligen miljöskadad av en helg bland berättare och boktravar på Göteborgsmässan – att det är här man hittar grunden till både världsledarnas applåder åt Greta Thunberg och till hennes närmast osannolika genomslag i den globala offentligheten. Hon uppfyller helt enkelt den hjälteroll som varit vakant i berättelsen om den komplexa och abstrakta klimatkrisen. Det bär emot att fiktionalisera eller mytologisera Greta Thunberg, men det hon är på väg att göra är så stort att det närmar sig det overkliga. Hon och hennes rörelse hämtar sin energi från en roll som vi känner igen från uråldriga berättelser – från Bibelns profeter och den upproriska Antigone till helgonlegenden om Jeanne d’Arc och Lisbeth Salander i den digitala tidsålderns ikonografi. Greta Thunberg har, som Masha Gessen uttryckte det, ”tagit plats i det kollektiva medvetandet”.

Och ur kraften i denna position växer också en uppfordran. Berättelsen om Greta Thunberg är inte en saga om en flicka som står upp mot ondskan och makten, det är en uppmaning till handling. Jag tror att många människor under de senaste veckorna har känt att en fläkt av framtiden sveper in i nuet – en känsla av att vi kan vara med om ett skeende som kan komma att skrivas in i historien. Fredagens nya miljondemonstrationer över hela världen visar att ungdomsrörelsen för klimatet kan vara en så kallad ”social tipping point” – ett ögonblick då samhällsutvecklingen tar ett stort och oväntat språng. Greta Thunbergs skolstrejk kan ha skapat den ”kritiska massa” som behövs för en irreversibel folkrörelse, som i sin tur tvingar politiker att driva igenom nödvändiga beslut.

Men den kan också, om vi inte förvaltar den möjligheten som nu öppnat sig, vara en ”false escape” – den punkt i berättelsen då alla tror att skurken är oskadliggjord, trots att han finns kvar i bakgrunden för att dyka upp igen när vi minst anar det.

Det är också därför som man bör lyssna till världsledarnas applåder med misstänksamhet. I värsta fall är de bara en uppdaterad form av filosofen Herbert Marcuses gamla tanke om ”repressiv tolerans”, där man i stället för att tiga ihjäl de obekväma åsikterna applåderar ihjäl dem.

Så slutade också måndagens klimatmöte i FN-skrapan utan den substantiella skärpning av de globala insatserna mot klimatkrisen som både Greta Thunberg och en samlad forskarvärld har visat är nödvändig. Det i sin tur visar att berättelsen om oss själva är långt ifrån färdigskriven. Det är upp till oss själva att bestämma hur den ska sluta. I framtiden går det inte att både bränna olja och klappa händerna samtidigt.

