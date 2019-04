Blandade känslor på Dramaten efter Stubøs avgång

Inbjudan till att underteckna brevet mejlades ut till alla skådespelare på Dramaten tidigare i veckan:

”Just nu författas ett tack-brev till Eirik för det han gjort som är positivt för många medarbetare. Brevet kommer att finnas för ensemblen att ta del av på ensembledagen, om fler vill deltaga med sin hälsning”.

Ensembledagen äger rum under hela dagen i dag fredag.

Skådespelaren Carl Magnus Dellow tror att många medarbetare på Dramaten är ledsna över att styrelsen avsatte Eirik Stubø:

– Ja, det tror jag absolut. Rent konstnärligt är det ett stort avbräck för oss. Vi har haft en enorm konstnärlig framgång under hans tid. Han har haft en otroligt fin smak när det gäller att välja regissörer och pjäser, och som regissör har han även gjort fantastiska uppsättningar själv. Men jag, som har jobbat på teatern länge, tycker också att det har hänt mycket demokratiskt under hans tid. Samtalen om problem på teatern tycker jag blev bättre under Stubø, säger Carl Magnus Dellow.

Kommer Eirik Stubø att tackas av?

– Ja, hur vet vi inte ännu. Men på något sätt kommer vi att försöka göra det. Det är många på teatern som kommer att vilja säga tack till honom, säger han.

I onsdags hölls det första personalmötet på Dramaten sedan Eirik Stubøs avgång i måndags.

– Mötet var ett sätt att samla all personal efter presskonferensen. Personalen informerades om läget nu och hur vi ska jobba framåt, tills vi får en ny teaterchef, säger Lena Törner, pressansvarig på Dramaten.

Höstens släpp av nya föreställningar på Dramaten sker den 24 april och det kommer att vara en repertoar som är lagd av Eirik Stubø, liksom större delen av nästkommande års föreställningar.

– I princip hela 2020 års repertoar är redan lagd och det är Eiriks repertoar, säger Lena Törner.

Hur är stämningen på Dramaten nu?

– Det är väldigt blandade känslor, men alla gör sitt yttersta för att jobba framåt. Nu fokuserar vi på höstrepertoaren och på att rekrytera en ny teaterchef, säger hon.

Teaterförbundet var en av de aktörer som välkomnade styrelsens beslut att avsätta Eirik Stubø i måndags. Simon Norrthon, ordförande på Teaterförbundet, tror det är viktigt att Dramatens medarbetare nu får en chans att prata igenom vad som har hänt:

– Som jag förstår det lägger man nu mycket krut på samtal, att folk ska få prata av sig och ge uttryck för sina reaktioner. Man behöver skapa en gemensam bild, både av vad som har hänt och vad som händer framöver för att få någon sorts arbetsro, säger Simon Norrthon.

Vad du vad det har varit för reaktioner på Stubøs avgång?

– En oro. Jag tolkar den som ett naturligt uttryck för att man har förlorat sin ledare. När chefen försvinner händer något i kemin på en arbetsplats. Vad man än tyckte om chefen måste man skapa sig en ny förståelse.

Vet du något om storleksförhållandena mellan de grupper som har varit kritiska mot Stubø respektive tyckt att han varit en bra chef?

– Nej. Det som är komplext med Eirik är att han var olika sorters chef. Att han var både konstnärlig ledare, vd och regissör. Och det är klart att för någon var han väldigt bra i en funktion och för någon i en annan, och för någon i alla tre roller.

– Jag önskar att Dramatens medarbetare får arbetsro nu för att jobba framåt och att samverka med den nya ledningen så att det blir bra på teatern, säger Simon Norrthon.

Han tillägger också att dagens situation har uppkommit till följd av brister i organisationen - brister som vd har varit ansvarig för:

– Jag vill understryka att vi är där vi är för att styrelsen inte hade förtroende för sin vd. De ansåg att det behövs en ny vd för det omtag som krävs för att ta tag i bristerna med arbetsmiljön. Jag säger det för att jag tycker det är olyckligt att ansvaret nu har hamnat i personalens knä. Ansvaret för situationen och dess lösning ligger hos styrelse och ledning. Vår roll som fackförbund är att samverka och påpeka brister, och att föreslå lösningar, säger Simon Norrthon.

