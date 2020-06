”Blodsbröder” – durkdriven dansk serie om två bröder på olika sidor av lagen

Kriminalserie ”Blodsbröder”

Serieskapare: Milad Avaz.

I rollerna: Sebastian Jessen, Andreas Jessen, Thomas Levin, Lars Mikkelsen, Jonathan Harboe, Laura Drasbæk, Johannes Lassen, Ari Alexander med flera. Språk: danska. Premiär på C More 11 juni. Recensionen bygger på fyra av åtta avsnitt. Visa mer

Ända sedan uppåtlåten ”Stuck in the middle with you” väckte olust i ”De hänsynslösa” har Quentin Tarantino varit ansiktet utåt för kontrapunktisk filmmusik. Skivbacksfynden i Tarantinos filmer har rent av blivit så inflytelserika att egensinniga låtval numera är kalkylerade inslag i allt från Jonah Hill-komedier till Marvelfilmer.

Lika roligt känns det trots allt när tv-serien ”Blodsbröder”, som följer två brorsor på olika sidor av lagen, utnyttjar dansk pophistoria för att skapa förhöjda kontraster mellan ljud och bild. Till exempel i den blodiga återblick som inleder serien, där Daimi Gentles spralliga ”Jeg kommer” får ackompanjera mordet som det unga brödraparet blir vittne till. Och när Nina & Frederiks calypsoschlager ”Lad os flyve til en stjerne” hummar igång i ett annat avsnitt känns det bara rimligt att en maskerad man med basebollträ snart gör entré.

Dessa lättsamma takter från svunna tider skär sig mot den våldsamma Danmarksbild som Milad Avaz presenterar i ”Blodsbröder”. Jag nämner musiken som exempel på något som ändå utmärker sig från den nordiska krimmängden i seriens upptakt – trots att varken miljö eller persongalleri känns direkt ögonöppnande. Tillsammans med bröderna Mehdi och Misam (som producerar serien) har Avaz tidigare gjort två långfilmer, och i tv-debuten finns fler exempel på formmedvetenhet, med en rörlig kamera som tar rygg på rollfigurerna och en fin intensitet i spänningsscenerna. Men de mönsterbrytande inslagen hade gärna fått vara fler.

Bild 1 av 2 Sebastian Jessen som polisen Jacob i ”Blodsbröder”. Andreas och Sebastian Jessen är bröder även i verkligheten, men det här är första gången de spelar mot varandra. Foto: Emilia Staugaard, TV 2 Bild 2 av 2 ”Blodsbröder” Foto: Cmore Bildspel

”Blodsbröder” är samtidigt en driven berättelse om spillrorna av en gangsterfamilj. Här har vi den ogenomtänkta och jäktade lillebrodern Adam som förtvivlar när han inte kan köpa en dyr lägenhet trots jobbet som börsmäklare. Han har halvbrutit med familjen men återknyter kontakten med gamla vänner på pappas begravning och kastar sig huvudstupa in i farliga knarkaffärer.

Det går inte att fly från sin historia, eller om titeln snarare antyder att dna-ränderna aldrig går ur. Det skänker en ödesbestämd kvalitet till det här familjedramat

Den ansvarstagande storebrodern Jakob har helbrutit med familjen och blivit polis. Genast hamnar han i en grupp som ska kartlägga samma drogvärld som hans pappa en gång regerade. Statusen på brödernas relation till varandra är höljd i dunkel, åtminstone i seriens första fyra avsnitt. I början av ”Blodsbröder” introduceras ytterligare en rollfigur med oklar inblandning, i form av en knarkdömd dansk som härdas i ett colombianskt fängelse.

Bröderna har dock en sak gemensamt: en bristande impulskontroll, som inte minst visar sig på ryckiga händer som längtar efter action. Förr eller senare lär deras gränstestande banor mötas. Det går inte att fly från sin historia, eller om titeln snarare antyder att dna-ränderna aldrig går ur. Det skänker en ödesbestämd kvalitet till det här familjedramat, som har skissartade karaktärsteckningar men i gengäld erbjuder en nattsvart samhällsvision – plus emellanåt bra sväng.

