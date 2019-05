Agnes Lidbeck: Det kommer en dag när de där rösterna går in i dig

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

På grund av omständigheter utanför min kontroll (ett särskilt kvällsljus, i kombination med Spotifys algoritmer) råkade jag presentera min dotter för Ulf Lundell häromkvällen.

Det var en alldeles vanlig stund, i köket. Jag stekte frysta bönor och funderade på hur jag skulle ha livet av en person, om det skulle vara rimligt att klippan rasade eller inte. Hon läste ”Loranga, Masarin och Dartanjang” och åt jordnötssmör. En uppvind hade fört molnen i rätt vinkel, så jag hade satt igång spellistan som börjar med Neil Youngs ”Thrasher”. Nu hade algoritmen fört den vidare … och plötsligt började ”Rom i regnet” skvala ur högtalarna.

”Rom i regnet”. Av Ulf Lundell. Oroad kastade jag en blick för att se vad orden gjorde med henne. ”Sällan visad ömhet/brann som en glöd i mej”, sjöng han. ”Och ett barn i trasor/skrek efter bröd i dej”.

Jag kunde ha sparkat mig själv. Inte nu, inte redan. Hon satt och slickade jordnötssmör från handleden, utan att titta upp, men jag såg foten guppa, visste att hon hörde. Så stillnade hon och lyssnade. Jag höll andan. En sekund. Tre takter. Hon ryckte på axlarna och konstaterade:

”Men vad han tjatar om mat! Rom och rom, och rom i regnet. Varför tar han inte en omelett?”

Jag kunde andas igen. Hon var fortfarande bara sex år. Rösten gick inte in, ännu.

Jag föll på knä framför henne då, med stekspaden i handen, och sa att jag älskar henne. Det är ju så vi gör, när vi vill frysa en sekund, trots att bönorna redan tinar och vi snart ska tugga maten. Vi faller på knä inför det vi inte kan hindra.

Det är svårt att förklara den sorg jag känner när jag tänker på vad som väntar. Den uppgivenhet jag känner inför vetskapen om hur det kommer att bli. Vetskapen om att det kommer en dag när de där rösterna börjar gå in. Hela vägen in. De kommer att sätta sina hullingar i dig, och du kommer aldrig kunna se dina händer med egna ögon igen.

Det kommer att hända om några år. Någon dag kommer det att regna, och du kommer att plocka upp en av böckerna jag har stående i hyllan. En Klas Östergren eller en Hjalmar Söderberg. En Rushdie, som förgyller kvinnohuden ända ner till fotsulan, eller något av den äldre Rådström, han som skriver om kvinnans skelett, och om Paris. Om kvinnans skelett i Paris, tydligt under ett tunt lager dun.

Visst kan jag varna dig, mammigt. Ligg inte i gräset med nån jävel och drick rom. Bli inte ett läppglans kvar på hyllan. Men jag kan inte skydda dig från hela världslitteraturen. Du kommer att läsa ”Anna Karenina”. Anna Karenina kommer att säga dig mer om hur du ska vara kvinna, än vad Loranga, Masarin och Dartanjang kommer få göra. I värsta fall kommer du även att läsa ”Den engelska patienten” av Ondatjee.

Och ja, det kommer att komma en natt när du får höra några rader av Vreeswijk eller av Cohen eller Waits, något av Cave. Något av Dylan. Honom har man gett Nobelpriset. De kommer att beskriva håret, korset runt halsen, bålet du ska upp på.

Då, när ”Sad eyed lady of the Lowlands” kommer, har det blivit sent på natten, det kommer att sticka av rök i ögonen, du kommer önska att du låg hemma och sov, men han kommer titta dig så djupt i dina trötta ögon när han säger att du ska lyssna, bara på en till, att du kommer försöka luta nackkotan lite skönare mot den hårda sänggaveln och så kommer du lyssna, på en sång till.

Och då kommer de att göra något annat med dig, de där rösterna, något annat än de gör i dag. Orden, alla orden, som är kött. Du kommer att börja lägga ett pussel. Ett pussel av hår, om hur håret ska falla som om det blåste en vind. Hemingway har också fått Nobelpriset. Förlåt. Och så finns det Jacob Hellman, älskling, jag är ledsen, det är ödesbestämt, du kommer höra musiken, du kommer läsa orden.

Du kommer börja höra dem inte som musik, utan som… som… som en väntan. Som en längtan. Och i perioder kommer den där längtan bli starkare än mycket annat. Då kommer du att känna dig svag, och förakta dig själv. Men gör inte det.

Det är inte svagt att inte kunna skydda sig från konsten. Du kommer vilja bli konst. Du kommer se det som ditt uppdrag att vara konst. De där rösterna, de kommer visa dig ett sätt att hålla ryggen. Ett sätt att hålla handen. De kommer säga dig något om hur ljuset ska lysa genom ett klänningstyg. Du kommer tillbringa mycket tid med att leta efter en spetsslöja att hänga för ett fönster. Du kommer leta efter den rätta nyansen av vinrött. Du kommer leta päron i påse, du kommer leta apelsiner och te. Du kommer att läsa Fitzgerald. Du kommer lägga fingret mellan bladen i Fitzgerald som om Fitzgerald skrivit ditt finger dit.

Inget av detta kan jag skydda dig ifrån. Men om vi lyssnar tillsammans, blir du kanske som vaccinerad? Så att du kan höra utan att höra? Om jag står bredvid dig när han sjunger om ryggtavlor och syrener?

Men nej. Man kan inte vaccinera sig mot konst. Man måste igenom den. Den enda trösten är att du nog kommer att komma ut på andra sidan. Det kommer att ta ungefär 20 år. Sen kan du skriva en egen bok istället. Eller bara skrika rakt ut, och kalla det din egen musik. Det som finns kvar i dig, då.