Agnes Lidbeck: Pappa ville läsa ”Mannen utan egenskaper” på dödsbädden

Jag har ofta funderat på vad man skulle välja som sista läsning. Ni vet leken: om du bara fick lyssna på en låt resten av livet (”Patience”, med Guns 'n' Roses), om du bara fick äta en sak (pistagenötter, där saltet klibbat ihop i springan), om du bara fick titta på en sak (”The Wire”, med en tulpanbukett framför), om du bara fick dricka en sak (det omöjliga valet mellan skånerost och champagne).

Om man bara fick välja en till bok ..., där, när döden gläntar på dörren och man bara har några sidor kvar. Vad skulle man välja då? Och varför? Skulle man dänga till med något imponerande, något som fick de anhöriga att dra efter vördnadsfull anda i takt med att sängkläderna veks ihop och vaserna tömdes?

Eller skulle man ge sig fan i våld och bänka sig med en Jilly Cooper från hennes guldålder. Någon av de där när alla spelar polo och sätter på varandra bakom klubbhuset. Eller oh, kanske bara falla in i ”Pojken en trappa upp”, av Claque, och somna till ljudet av Martin som klinkar på pianot.

Så många alternativ. I sammanhanget kommer jag att tänka på min far. Han hade flera vändor av sjukdom – cancer, hjärtat – innan han dog, och jag tror det är ungefär tio år innan han går bort, när han ligger inlagd några dagar på något av Stockholms sjukhus (i mitt minne är det vår), som han ringer och ber mig göra honom en tjänst. Kan jag cykla förbi med ”Mannen utan egenskaper”?

”Mannen utan egenskaper” är ett klassiskt, och förbålt tjockt, verk av Robert Musil. I barndomsbokhyllan är det fyra band, bundna i brunt och grått. Den där våren (eller kan det varit tidig augusti?) är jag är lång nog att ta det ur hyllan utan att stå på tå, ung nog att hålla i det för första gången.

Jag trampar in till stan. Cykelbanan från Smedslätten till St Görans går över Tranebergsbron, ett motigt valv, i motvind. Som varje gång, på krönet, undrar jag om bron ska hålla, eller om det tar slut nu, med tungtrafiken dånande över vattnet. Jag har andan i halsen när jag dumpar banden, alla fyra, i fotänden av sängen. Pappa ber aldrig om något. Och han ser så trött ut. Jag kan inte tänka på hur trött han ser ut. Titta så många sidor läsning! Läsning nog för ett halvår, i rimligt tempo. Han upprepar, med patos i rösten, det han sagt på telefon, att han alltid velat läsa ”Mannen utan egenskaper” innan han dör. Prata inte med den rösten. Dö inte.

Så jo, jag måste ha varit gammal nog att cykla i stadstrafiken, men ung nog att vara optimist, ung nog att inte fatta hur snabbt döden kan komma när den kommer, och hur lite tid den då lämnar för läsning.

Till saken hör att pappa verkligen inte var någon särskilt litterärt bevandrad person. Jag gav honom böcker i julklapp varje år. Nån gång ibland fick han ett ryck och köpte ett nytt renoveringsobjekt och skulle flytta, då kunde det hända att man fick några kassar böcker, tillbaka, obrutna. Samt lite annat. En gång gjorde jag ett experiment och gav honom samma bok fyra år i rad. Jag har nu fyra ex av just den boken - i dödsboet fick jag tillbaka dem, oöppnade, okommenterade.

Så varför just ”Mannen utan egenskaper”? Av alla titlar? Hade pappa haft någon särskild koppling till Wien, där den utspelar sig? Hur valde han annars just den talismanen, att ha liggande på nattduksbordet – titta döden, kom inte ännu, jag är upptagen. Boken är trevande, den trevar kring modernismen. Hur valde han just den texten för att hålla slutet på avstånd? Musils verk nådde ingen stor publik under hans livstid, han dog utfattig, i landsflykt. Finns det något tecken där? Vad trodde pappa att han skulle bli, om han läste den? Vad var det för egenskap i texten som han inbillade sig skulle ha förmåga att stanna tiden? Eller ville han bara ha sällskap? Var han bara nyfiken? Musils bok är oavslutad, det är ett verk utan verkligt slut. Han dog medan han arbetade med den. Kanske finns det en nyckel där?

Eller kanske finns det ingen nyckel.

Tiden gick, och när han skulle dö igen, verkligen dö den gången, frågade jag om Musil.

Läste du någonsin ut den?

Vilken?

”Mannen utan egenskaper”, du vet?

Varför skulle jag läst den av alla böcker?

Hos mig står Musil på en av de högsta hyllorna. Jag kommer inte råka på den om jag inte anstränger mig. Men, jo, kanske kommer jag be nån cykla förbi med den någon gång när jag ligger och känner mig döende och tänker att jag har ett verk kvar. Jag sparar lite på den till dess, faktiskt.

Kanske kommer den som får cykla att stå, i efterhand, och väga böckerna i handen och undra vad de sagt mig. Kanske kommer den stå och undra en massa annat också, som inte heller går att veta. Kanske kommer det vara nåt av barnen. Som undrar. Igen.

Kanske borde man säga redan nu att det inte riktigt fanns några skäl. Förutom en sjujävla titel, såklart.

Och ett arv att förvalta.