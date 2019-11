”Allt handlar om vad vi gör med vår ändliga tid tillsammans”

Himlen är en plats där inget någonsin händer. Så sjöng i alla fall David Byrne i Talking Heads bitterljuva postpunkballad ”Heaven”. En katolsk tidskrift i USA gick mer rakt på sak i en rubrik nyligen: ”Heaven – will it be boring?”

Den svenska filosofen Martin Hägglund skulle nog svara med ett rungande ja.

Det som får livet att skälva av mening och värde är inte drömmen om evigheten, utan tvärtom livets själva ändlighet, just att allting tar slut, skriver Hägglund i den hyllade, nya boken ”This life – Secular faith and spiritual freedom”.

Att på djupet inse livets bräcklighet och värdet av varje timme i alla människors liv leder honom vidare till en radikal politisk vision, där det rådande ekonomiska systemet ifrågasätts i grunden.

– Existentiella frågor kan inte skiljas från ekonomiska frågor. Vår ekonomi är inte en separat sfär, utan ett uttryck för vad vi kollektivt prioriterar, säger han.

Vi dricker kaffe på ett charmigt fik i den lugnaste delen av Upper East Side. Hägglund är en engagerad samtalspartner som nickar och hummar instämmande när han håller med om ett resonemang och ivrigt spärrar upp ögonen när ett samtalsämne berör honom. Härifrån pendlar han två gånger i veckan till New Haven, Connecticut, där han undervisar på Yale University.

Filosofen Martin Hägglund. Foto: Emil Wesolowski

Han har blivit en akademisk stjärna i USA. ”This life” tillägnas egna konferenser på Harvard, Yale och New York University och det är den första svenska bok som hyllats i en lång essä av James Wood, förmodligen USA:s mest inflytelserika litteraturkritiker. Boken har debatterats flitigt i amerikanska vänstertidskrifter och en av USA:s största politiska poddar, ”Why is this happening?”, intervjuade nyligen Hägglund med motiveringen att så många lyssnare helt enkelt hade hört av sig och krävt det.

Förklaringen till genomslaget tycks vara att ”This life” kommit i ett politiskt och kulturellt ögonblick då USA, eller åtminstone den akademiska vänstern, verkligen vill ta itu med riktigt stora frågor och ifrågasätta vedertagna sanningar.

”This life” står i skarp kontrast till många av de böcker som skrivits av så kallade ”nyateister”, som kritiserar organiserad religion. Tonläget är vänligare. I stället för att raljera över religiösa tänkares enfald försöker Hägglund systematiskt bryta ner beståndsdelarna i deras idéer, för att avslöja att de egentligen ägnar sig åt det han kallar sekulär tro: ett intresse för det jordiska, ändliga livet, snarare än himmelriket och evigheten.

När Augustinus sörjer sin mors död vädjar han om att få höra hennes röst igen – men inte i himlen utan här på jorden. När pastorn Martin Luther King drömmer om att skapa en bättre värld är det inte i himlen, utan i samtidens USA. ”Prata för all del om mjölk och honung, men skänk även en tanke till slumområdena här och nu”, säger King i sitt allra sista tal, i Memphis 1968.

Hägglund ser inte religionen som något att håna, utan som en resurs där sekulära kan hämta idéer och funderingar kring livets verkliga värden.

– Många som försvarar det sekulära i dag är politiskt väldigt konservativa tänkare. De tänker att nu har vi nått en tillräcklig nivå av upplysning så folk måste komma över sina religiösa galenskaper och bara acceptera vetenskapen, säger han.

Själv har han en annan syn på vad som gör människor religiösa.

Den svenske filosofen Martin Hägglund i hemstaden New York. Foto: Emil Wesolowski

– Nyateisterna förstår inte religion som en reaktion på sociala orättvisor, utan reducerar den till vidskepelse. De antar att vetenskapliga fakta är tillräckliga för att övervinna religiösa föreställningar. Det förbiser den sociala roll som religionen har i människors liv. Det sekulära reduceras till en naturvetenskaplig förståelse av tillvaron.

– I stället menar jag att kritiken av religion måste hänga samman med en kritik av de existerande formerna för våra liv tillsammans. Om vi bara kritiserar religiösa idéer om frälsning, utan att försöka övervinna de sociala orättvisor som religion är ett svar på, blir kritiken tom och nedlåtande.

– Uppgiften är att förbättra våra livsvillkor på ett sådant sätt att vi kan överge löftet om frälsning och erkänna att allting handlar om vad vi gör med vår ändliga tid tillsammans. Vad vi saknar är inte evig salighet utan sociala och institutionella former som skulle kunna göra det möjligt för oss att leva blomstrande liv.

Martin Hägglund Född 1976, uppvuxen vid Höga kusten i Norrland och i Viksjö utanför Stockholm. Examen från Stockholms universitet och doktorerade i litteraturvetenskap vid Cornell University. I dag professor i komparativ litteratur vid Yale University i New Haven, Connecticut. Böcker: ”Kronofobi: Essäer om tid och ändlighet” (2002), ”Radical atheism: Derrida and the time of life” (2008), ”Dying for time: Proust, Woolf, Nabokov” (2012), ”This life: Secular faith and spiritual freedom” (2019). Visa mer

Hägglunds föräldrar kommer från Höga kusten i Norrland, men han växte upp i Viksjö, norr om Stockholm. Mamma var komvux-lärare och pappa civilingenjör. De gick regelbundet i kyrkan i grannförorten Akalla, där församlingen då till stor del bestod av etiopiska flyktingar. Det kom att prägla hans världsbild och livssyn.

– Jag tyckte att kyrkan ställde alla de rätta frågorna, men kom med fel svar.

Efter examen på Stockholms universitet uppmanades han att söka sig till USA, för att få mer utrymme att utforska dessa frågor.

Han doktorerade som litteraturvetare på Cornell University och antogs till Harvards prestigefulla ”society of fellows”, vilket innebar att han fick tre år på sig att förkovra sig i de ämnen han tyckte var mest intressanta. Det följdes av en livstidsprofessur på Yale. Hans kollegor på Yale beskriver det som en historisk tillsättning, eftersom det var första gången i det anrika universitets historia som en så ung person fått en så eftertraktad tjänst, utan att först ha gjort de obligatoriska tre åren som lärare.

Howard Bloch, en veteran på Yales fakultet för humaniora, tog initiativet till Hägglunds utnämning.

– Vi såg ingen mening med att försöka bromsa hans utveckling. Hans briljans kommer inte bara att prägla litteraturundervisningen på Yale utan hela USA den kommande generationen, säger Bloch till DN.

Foto: Emil Wesolowski

Jag frågar Hägglund vad han själv tror det var som fick Harvard och Yale att öppna sina i vanliga fall så hårt slutna dörrar för honom.

– Till skillnad från många andra inom humaniora som specialiserar sig och främst tittar på de vita fläckar som ingen annan har sagt något om, så ville jag gå tillbaka till de stora frågorna och ta itu med dem. Det ansågs vara mot tidsandan, men det visade sig vara just det folk verkligen ville prata om.

Boken ”This life” kan ses som en indirekt fortsättning på Hägglunds tidigare ”Dying for time”, där han undersöker modernistisk litteratur. Han visar hur författare som James Joyce, Virginia Woolf och Marcel Proust, genom att skildra vardagslivets glödande detaljer och tidens obarmhärtiga framåtrörelse, lyckats fånga livets essens.

– Det började med att jag läste Virginia Woolfs dagböcker. Dels är hon helt oförmögen att skriva en dålig mening, men sedan har hon även en sådan otrolig blick för vardagen. När man läser henne måste man hela tiden lägga boken åt sidan, för att man på ett helt annat sätt varseblir allt som pågår, allt det man går igenom.

Den modernistiska litteraturen fick Hägglund att fundera över vad tid egentligen är och hur vi organiserar vår tid i samtidens samhällen. I ”This life” gör Hägglund en djupläsning av Karl Ove Knausgårds ”Min kamp”, där han ofta återvänder till begreppet ”fästa blicken”, ett slags inofficiellt motto för romansviten. Det formuleras, talande nog, av en präst vid en viktig begravningsscen i boken, i ett perfekt exempel på det Hägglund kallar sekulär tro, i religiös förklädnad.

– Det är lätt att påstå att inget kan betyda något om man inte vet att det kan gå förlorat. Men det som är så gripande med ”Min kamp” är just den här gestaltningen av kampen mot vanans makt, kampen mot att förlora blicken och uppmärksamheten. Han får en att se på sitt eget liv med en ny blick. När man slutar läsa böckerna är man faktiskt mer uppmärksam på livet.

I ”This life” försöker Hägglund inte bota vår oro för döden, utan i stället förvandla oron till en uppskattning för våra bräckliga, ändliga liv.

– Att det ideala vore att vara fri från ångest, att vara immun mot förlust och lidande, det är ett religiöst ideal. Ångesten för döden är inget vi ska försöka övervinna, utan försöka äga på rätt sätt.

Det är dock bokens andra, mer uttalat politiska del, som gjort att Hägglund lite överraskande blivit ett fenomen bland ung, amerikansk vänster. Där argumenterar han för att insikten om livets ändlighet och varje människas värdefulla tid måste leda till en radikal vision om en ny samhällsordning.

Foto: Emil Wesolowski

”Eftersom tiden är allt vi har måste den mätas i enheter av frihet”, skriver han i boken. Det leder till ett fundamentalt ifrågasättande av kapitalismen, där ”det är våra egna liv som tas ifrån oss när vår tid tas ifrån oss”, skriver Hägglund.

När han började skriva ”This life” för fem år sedan hade han inte kunnat ana att den skulle få så stort genomslag i den politiska debatten. Då var förläggaren tvärtom orolig för att han använde begreppet ”demokratisk socialism”.

– De trodde inte att någon skulle vilja läsa om det, säger han nu.

När boken kom ut fem år senare var det politiska klimatet radikalt förändrat. Vänsterdemokraterna Bernie Sanders och Alexandria Ocasio-Cortez reste landet runt och talade inför fullsmockade sportarenor om att USA behöver en socialistisk revolution.

USA:s snabbast växande radikala vänsterorganisation, Democratic Socialists of America, har omfamnat Hägglund och bjudit in honom till ett seminarium. Jacobin, en inflytelserik tidskrift för Bernie-vänstern, har Hägglund som ideologisk ledstjärna.

”This life” tycks ha blivit en bibel i en växande ny kanon av visionära vänsterböcker.

– Det här var inte alls planerat, men boken landade i en intressant tid där framför allt unga människor i USA för grundläggande diskussioner om hur vi organiserar vår tid tillsammans, hur vi organiserar vår ekonomi, vad vi gör med vårt arbete. De frågorna är liksom på agendan.

– Det är mycket prat om att något är fel med kapitalismen, men det är inte alltid så tydligt vad de menar, så det jag försöker göra är att verkligen förklara kapitalismens grundläggande dynamik.

Trots Hägglunds genomslag i USA:s akademiska toppskikt har inget svenskt förlag ännu köpt boken. Rebecka Kärde påpekade tidigare i DN att boken ”förbigåtts med relativ tystnad” i Sverige. Lustigt nog är Hägglunds idéer kanske för radikala för Sverige, men inte för USA.

Här hungrar den akademiska vänstern just nu otåligt efter radikala visioner. På universiteten organiserar unga socialister studiecirklar för att läsa Thomas Mores ”Utopia” och Ursula K LeGuins feministiska framtidsvisioner. De senaste åren säger fler unga amerikaner, för första gången i USA:s historia, att de föredrar socialism framför kapitalism. Allt verkar redo att vändas upp och ner, ifrågasättas.

Statsvetare i USA har börjat tala om en ny ”romantisk vänster” inför presidentvalet 2020. Trump har orsakat en historisk rekyl av vänsterradikalism, som saknar motstycke i Europa.

Där har Hägglund blivit en ledargestalt för den energiska, nya vänsterrörelsen.

Den som vill förstå varför Joe Biden har det så kämpigt i Demokraternas primärval kanske kan få en del av svaren i ”This life”.

– I den mobilisering som började med Bernie Sanders har det varit stort att se hur många där, i lokala grupper, som läser min bok och känner att de får en djupare förståelse för hur kapitalismen funkar. Boken är ju inte skriven som en aktivistmanual, men jag hoppas att många som är inbegripna i daglig aktivism och konkret politiskt arbete kan fördjupa sin förståelse för frågorna.

Samtidigt är det kanske just den amerikanska radikalvänsterns brist på verklig politisk makt som gör det möjligt för dem att isolera sig i den akademiska sfären och skapa ideala visioner, långt bort från dagspolitikens krassa verklighet och kompromisser.

Hänger den här vänsterradikala vågen ihop med världsläget? Eller visar den på en total brist på kontakt mellan den akademiska debatten och den praktiska politiken?

– Det är en bra fråga. Jag tror definitivt att de hänger ihop, i bemärkelsen att krisperioder tenderar att öppna för de stora frågorna. Det viktiga för mig är hur man förvaltar ett sådant ögonblick, att de mer visionära, utopiska linjerna som min bok drar upp på allvar förankras i idéer om frihet och jämlikhet, och att man inte gör om de klassiska misstagen, som att försöka gå tillbaka till någon primitiv kommunism, eller till idén om att vi skulle ha förlorat något som samhälle.

I James Woods hyllning av boken slängde han även in en kort pik om att Hägglund, om han är trogen sin vision om jämlikhet, lika gärna kunde överge sin glamorösa professur på Yale för att undervisa på den kommunala grannskolan New Haven Community College. Det är en vanlig kritik mot vänsteridealister, att utmåla det som hyckleri om en socialist bär dunjacka. Men den mer relevanta frågan bottnar i vad Hägglund själv är redo att offra för en mer jämlik värld?

– Jag ser inte filosofiskt arbete som en lyx som står i motsättning till verkligt arbete för förändring. Det bästa sättet jag kan bidra på är genom att skriva en bok som ”This Life”. Om jag arbetade på New Haven Community College skulle jag tyvärr inte ha tid att bedriva den typ av arbete som jag gör.

– Dessutom är de sociala orättvisor som återspeglas i de djupa skillnaderna mellan exempelvis olika utbildningsinstitutioner inte någonting som kan lösas genom enskilda individers val. De kräver en genomgripande förändring. Det är själva poängen med en systematisk kritik av kapitalismen.

En återkommande kritik av sekulära politiska visioner i USA handlar om religionens värde som en läkande kraft för dem som har det allra svårast. Under slaveriet blev den religiösa tron ett sätt för svarta amerikaner att skapa en privat sfär, en parallell värld, dit slavägaren aldrig kunde nå med sin piska.

Hägglund bemöter detta i boken: ”Att de som är förslavade eller lever i fattigdom kan behöva tro på Gud för att fortsätta sina liv är inte ett skäl att förespråka religiös tro, utan ett skäl att upphäva slaveri och fattigdom”, skriver han.

– Jag försöker skilja på frälsning och frihet. Frälsning är idén om att när målet är uppnått, då är det lugnt, du kan vila i frid, du är frälst. Men om målet är frihet, då är det inneboende i målet självt att vi alltid måste kämpa för att upprätthålla det. Det är just den dynamiken som gör oss levande.

– Även om vi uppnår frigörelse betyder det inte att vi inte kan falla tillbaka igen. Det finns ingen yttre, kausal kraft i historien som kan säkerställa vår frihet. Vår frihet är något som lever och dör beroende på oss, beroende på vad vi gör och inte gör.

Läs fler texter av Martin Gelin