Amina Manzoor tipsar om fem fantastiska böcker om medicinhistoria

”Konsten att skära i kroppar”

Lindsey Fitzharris

Övers. Martin Kaunitz

Atlantis

Skräck hör sommaren till och det här är en gastkramande berättelse om medicin och kirurgi i det viktorianska England. På den här tiden fanns ingen bedövning, den som lade sig under kniven fick vara beredd på fruktansvärd smärta. Den som klarade av operationen löpte dessutom stor risk för infektioner; eftersom ingen visste vad bakterier var tvättade kirurgerna varken händerna eller sina instrument. Lindsey Fitzharris berättar skickligt och målande om enorma käktumörer och amputerade ben och om hur Joseph Lister förändrade kirurgin för all framtid.

”The birth of the pill. How four crusaders reinvented sex and launched a revolution”

Jonathan Eig

W W Norton & Company

I dessa tider av hormonskräck och lättillgängliga preventivmedel är det lätt att glömma vilken enorm betydelse p-pillret har haft för kvinnors hälsa och frigörelse. Innan fanns det inga effektiva preventivmetoder och sex var förknippat med en stor risk för graviditet. Den här boken berättar historien om de fyra personer som var drivande för att kvinnor skulle få möjlighet att bestämma själva om och när de skulle bli mammor: en kvinnoaktivist, en rik suffragett, en driven forskare och en katolsk gynekolog.

”Den odödliga Henrietta Lacks”

Rebecca Skloot

Övers. Göran Grip

Leopard

Henrietta Lacks var en fattig svart kvinna som dog av cancer i livmodern i början av 1950-talet. Historien hade kunnat sluta där om inte en läkare hade tagit ett vävnadsprov från hennes tumör. Hennes celler överlevde och blev den första mänskliga cellinje som överlevde utanför kroppen. HeLa-cellerna har spridits till laboratorier världen över och använts i bland annat cancerforskning och vid utvecklingen av nya vaccin. Men den här boken handlar inte bara om hennes celler, utan om Henrietta Lacks liv, ett familjeöde, rasfrågor och vad som är oetisk forskning.

”Lidandets konung: historien om cancer”

Siddhartha Mukherjee

Övers. Roland Poirier Martinsson

Albert Bonniers Förlag

Cancer beskrivs ofta som vår tids gissel trots att sjukdomen inte är ny. Det uppskattas att var tredje människa någon gång under sin livstid kommer att drabbas av cancer. Medicinska framsteg har gjort att allt fler överlever i dag, men fortfarande är gåtan inte löst. Siddhartha Mukherjee målar en bild av hur cancer inte bara är en, utan många komplexa sjukdomar. Det här är en omfattande berättelse om cancerns historia; om forskare och läkare bakom framstegen och bakslagen, men också om de drabbade patienterna.

”How to survive a plague: The story of how activists and scientists tamed aids”

David France

Picador

I dag, när hiv är en sjukdom som effektivt kan hållas i schack med livslång medicinering, kan det vara svårt att komma ihåg den skräck som spreds i samhället. I början av 1980-talet visste ingen vad det var för mystisk sjukdom som drabbade främst homosexuella män, eller hur den smittade. Medan homofobin tog över dog tusentals män i USA. Den här boken är en ögonvittnesskildring av hur amerikanska aktivister kämpade mot fördomar och byråkrati för att till slut få forskarnas och läkemedelsföretagens respekt och hjälp.

Amina Manzoor är medicinreporter på DN.