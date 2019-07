Björn Wiman tipsar om fem fantastiska böcker om klimatet

”No one is too small to make a difference”

Greta Thunberg

Penguin Books

Ingen blir som bekant profet i sitt eget land. Greta Thunberg har i stället blivit det i hela världen. Hennes samlade tal från snart sagt alla internationella toppförsamlingar – från FN:s klimattoppmöte till det brittiska parlamentet – under det gångna året är inte bara en grundkurs i klimatforskningens samlade slutsatser, utan ger också ett prov på retorisk precision och hög stilkänsla. Samt förstås en akut känsla för lägets allvar. Den rörelse som Greta Thunberg har satt i gång kan vara en del i en ”social tipping point” – ett historiskt skred i tiden. Vi har alla fått både ansvaret och privilegiet att vara med när det händer.

”Binas historia”

Maja Lunde

Övers. Lotta Eklund

Natur & Kultur

Norska Maja Lunde gjorde världssensation med denna roman när den gavs ut 2015. Och det är verkligen klassisk sommarläsning: en bladvändare som på ett vackert och trovärdigt sätt gestaltar övergången till den nya tidsålder som människan är på väg att skapa på jorden, där binas blir död den utlösande orsaken till en civilisationskollaps samtidigt som klimatförändringarna löper amok. Mot slutet mynnar berättelsen ut i en insikt: ”För att kunna leva i naturen, med naturen, måste vi fjärma oss från naturen i oss själva.”

”Den obeboeliga planeten”

David Wallace-Wells

Övers. Hjalmar Manfred Svensson

Albert Bonniers förlag

Klimatfrågan är förvisso alltför komplex för att det ska gå att använda klyschan ”om man bara ska läsa en bok om detta så är det denna”, men i fallet med ”Den obeboeliga jorden” är det omöjligt att låta bli. David Wallace-Wells har skrivit en bok om vad jordens upphettning betyder för hur vi lever – och hur vi ska leva – på den här planeten: en suveränt gestaltad kunskapssammanställning som kombinerar en aktuell översikt över forskningsfältet med intellektuella ambitioner att beskriva klimatkrisen filosofiskt och existentiellt. Ges ut på svenska i augusti.

”Vredens druvor”

John Steinbeck

Övers. Torsten Jonsson

Bonnier Pocket

Det finns många science fiction-romaner om en framtida värld som kollapsat under torka och översvämningar. Men frågan är om någon ger en lika stark bild av hur enskilda, särskilt fattiga, människor drabbas som John Steinbecks stora epos om den så kallade dust bowl-krisen på 1930-talet, då torka och vinderosion tvingade över två miljoner människor att lämna sina hem. Från det obarmhärtiga dammet i de inledande scenerna till de bibliska översvämningarna i slutet är det en både akut aktuell och helt tidlös berättelse om att inte förlora hoppet, utan i stället gripas av vrede mot dem som vill ta hoppet ifrån oss.

”Kometen kommer”

Tove Jansson

Rabén & Sjögren

Den andra boken i Muminserien är skriven i atomhotets skugga 1946 men gestaltar livet i alla hotade civilisationer – man läser den lämpligen i dialog med andra mästerverk som Mats Strandbergs ”Slutet” och Cormac McCarthys ”Vägen”. Dessutom finns i Mumindalens hela typologin i dagens klimatdebatt representerad – från Bisamråttans dystra pessimism till Muminmammans vardagsnära insisterande på att ändå, mot alla odds, korka upp sitt äppelvin: ”Den stora undergången bekymrar mig inte så mycket men på något sätt vill man inte vara kall om magen när man går under.”

