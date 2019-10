Bokkrönika. Jerker Virdborg: Litteraturens framtid i ett korus av röster

Ett mingel i litteraturvärlden kan bjuda på överraskningar. Man hälsar på ett antal personer, utbyter artigheter och informationer, får i sig vin och buffémat och har helst även lite trevligt. Men ibland, mitt i stim och stress, uppstår också samtal. Högintressanta sådana.

En kväll nyligen hamnade jag i en elegant 1700-talssal med sober belysning och kvav luft. Och med ens var jag del av en rappt diskuterande grupp med många röster.

”Amerikanska förläggare ska sluta ge ut fiktionsromaner under 2020”, sa någon. ”Det anses omöjligt att överrösta det absurda spektakel som väntas i Fox News och CNN under valrörelsen. Fiktionens krav på eftertänksamhet och tolkning är omoderna, bara dokumentära böcker platsar. Video killed the radio star. And Donald T shot the novelist on Fifth Avenue.”

”Äh, bara en branschskröna”, sa en annan. ”Inga amerikanska förläggare röstar på republikanerna. Pratet om fiktionspaus är en i raden av nödsignaler, så kanaliserar de känslan av att vara utsatta för en statskupp via Twitter. Självklart kommer fiktion ges ut.”

”Men den påhittade berättelsen är ju hotad även i Sverige”, sa en tredje. ”Facklitteraturen lånar allt fler grepp från romanen, se bara på Patrik Svenssons 'Ålevangeliet'. Och autofiktionen ska vi inte tala om, svenska författare flockas ju numera i Knausgårdland.”

Samtalet började nu gå så fort att jag knappt kunde skilja rösterna från varandra.

”Samtidigt upprättar ju nya romaner av till exempel Lina Wolff eller Amanda Svensson tydliga fiktionskontrakt. Tack och lov!”

”Tack för vadå? Varför fortsätta med krystade hitte-på-berättelser som på 1900-talet? Många av dagens svenska författare fostrades i en annan tid och förstår inte att ett nytt paradigm uppstått. Ingen kan längre stå emot mobiltelefonernas narkotiska sociala flöden med ständiga manipulationer av händelser och identiteter. Hela det offentliga 2010-talet baserades på ett lögnkontrakt, allt ifrån nyheter till Instagram och politiska löften antas i dag självklart vara ljug. Då begär vi av åtminstone romanerna autenticitet, vi suktar desperat efter sanning och autofiktionen är oasen i öknen.”

”Den beskrivningen får mig som författare att gå upp i stabsläge”, sa en annan. ”För oasen är ju ännu mer torrlagd. Autofiktionen bjuder på en ännu större manipulation än den gamla utskåpade fiktionen. Dessutom med andra människors integritet och privatliv tagna i pant. Verklighetsgodiset har länge konsumerats på överdosnivåer, jag fasar för en framtid där snart sagt varannan roman framstår som vendetta eller bikt förklädd till essäistisk dagbok.”

”I senaste numret av Vi Läser”, sa någon, ”lovar Knausgård att hans kommande roman är garanterat hundra procent ren fiktion. Är detta det slutgiltiga tecknet på att 2010-talet är över och autofiktionen passerat zenit?”

”Skvallervärdet i den romanen lär hur som helst bli garanterat noll”, sa en annan. ”Sanningsvärdet däremot lär förhoppningsvis vara desto större? För där har vi autofiktionens paradox: Trots att den utlovar autenticitet skapar den ju mest distans och förenkling. Och lukrativt skvaller. Komplexa och faktiskt personliga sanningar däremot kräver gestaltning via alternativa verkligheter. Först när författarens fantasiförmåga sätts på prov kan vi på riktigt nå fram till varandra via texten.”

”Hjälp, så daterat!” sa då en annan. ”Och hela den här polariseringen bygger ju på en grov förenkling. Både autofiktionen och fiktionen lär utforskas vidare, precis som så många andra vitala genrer parallellt skrivits framåt genom litteraturhistorien. Jag är rent lycklig över vad en sådan som Rachel Cusk tillfört romangenren. Och att få följa autofiktionens kommande landvinningar känns hisnande.”

”Kan ni den här dikten?” sa då någon: ”Livet är en bok / men utan fantasi / kort och gott en ouppsprättad en / som ingen bläddrar i. / Till ingen nytta skriven / ligger den där övergiven / Allra bästa papperskniven / heter fantasi.”

Vissa applåderade, den var av Povel Ramel upplyste någon, och genast sa då en annan:

”Har ni fortfarande inte fattat? Ordet fantasi betyder inte längre samma sak som förr. Och inte ordet livet heller.”

I samma stund tändes belysningen i salen – vi bländades, tillställningen var slut. Och så närmast skuffades vi ut i oktobernatten, och skingrades, utan att alls ha avslutat diskussionen.

Försjunken i funderingar gick jag sakta hemåt. Så vad betyder då de där två orden i dag? frågade jag mig.

Och jag började strax längta till nästa litterära mingel.

