Bokrecension: Dikter från minnenas spökteater

”Rätten”, titeln på poeten Pernilla Berglunds tredje diktsamling, anspelar på flera olika saker. För det första rätten som i domstolen, där textens centralgestalt – diktjagets pappa – dömts för ett ospecificerat brott.

För det andra, och i synnerhet, syftar titeln på rätt i moralisk mening: rätt till platser, till minnen, men särskilt till språket. Vilken rätt har till exempel författaren att skriva om en annan människa? Att bemäktiga sig en delad erfarenhet och göra den till sin?

Halva boken är skriven i ett slags komprimerad dagboksform. De korta och daterade dikterna skildrar en sårig och kluven relation till pappan, vars upplevelse av jagets barndom skiljer sig markant från jagets hågkomster av densamma. Med vånda, trots och tvivel läser hon de brev han fortfarande skickar henne: ”23/10/14. Jag är inget av det du säger.” ”30/05/17. I dina minnen finns inget av det jag beskrivit.”

Mellan dagboksavsnitten finns andra dikter, skrivna med ett mer trevande och liksom fallande tonfall. Precis som i Berglund tidigare böcker, ”Tilltar” (2013) och ”Fälla” (2015), åskådliggörs här en västerbottnisk hemtrakt med älvar, sjöar, rotvältor och avverkningsytor, bland vilka minnena driver sin spökteater.

Vem är den som återvänder hit? Å ena sidan en vuxen som själv blivit förälder; å den andra och samtidigt det kuvade barnet. Berglund skriver: ”Nu är jag någon som liknar den jag var innan / jag är på platsen igen / när jag håller barnet i famnen är jag en annan”, och jag tänker på Ingela Strandberg – en annan poet som gestaltat platsens förmåga att lösa upp den linjära tiden.

Berglunds språk är ömt och koncist, fotografiskt i sin klarhet. Och ju djupare hon låter konkretionen gå, desto djupare skär också bilderna. Men ”Rätten” är en ojämn bok. Som mycket annan svensk lyrik förfulas den av tvångsmässiga och till intet förpliktande utsagor om själva skrivakten. ”Jag måste vara i kroppen när jag skriver”, kan det heta, eller: ”Att skriva med förtvivlan. Språket slutar inte vara ett avvägande”, eller: ”Jag skriver att jag kämpar i ett språk eller med ett språk / jag inte litar på”.

Samtidspoesin, we meet again. För vems skull står dessa rader kvar? Knappast för läsarens, som ju i normalfallet redan stött på dem i dussintals andra diktsamlingar. Snarare känns de som rena genremarkörer, som om en inkvisition skulle slå ner på den poet som inte kastar in ett gäng krystade etiska reflexioner i varje bok.

Men god litteratur rymmer tvivel, skuld och ambivalens ändå, utan att det behöver skrivas ut. Till ”god litteratur” räknar jag en hel del av det Pernilla Berglund skrivit – inklusive de partier i ”Rätten” som inte är så upptagna med att vara just det.