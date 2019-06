Bokrecension: Kardinalerna har inte kommit ut ur garderoben

Just nu: spara 50%

Sakprosa Frédéric Martel ”In the closet of the Vatican. Power, homosexuality, hypocrisy” Bloomsbury, 576 sidor Visa mer

Det här kommer att handla väldigt mycket om präster, makt och sex.

Sociologen Frédéric Martel har skrivit en bok på 600 sidor som är dynamit i den katolska kyrkan – och inte bara där. Den ges samtidigt ut på åtta språk. ”Sodoma” heter den på franska, ”In the closet of the Vatican” på engelska med underrubriken ”Power, homosexuality, hypocrisy”. På svenska borde det bli: ”I Vatikanens garderob”.

Frédéric Martel, själv gay och tidigare rådgivare åt höga franska politiker, bland andra premiärminister Michel Rocard, har skrivit ett antal verk om villkoren för homosexuella i Frankrike och på andra håll i världen. Och det är, säger han själv, mycket tack vare sin speciella inblick, som han fått tillgång till detta sensationella material. Han har snabbt fått förtroende hos homosexuella präster.

Under de fyra år han infiltrerade i Vatikanen har han, enligt vad han själv deklarerar, intervjuat 1 500 personer i 30 länder. Bland dem 41 kardinaler, 52 biskopar och monsignori (en honnörstitel på aktade präster nära påven), 45 apostoliska nuntier, det vill säga ambassadörer i Vatikanen och utländska ambassadörer. För att vi ska lita på trovärdigheten framhåller han också hur ett team på 80 researchers, korrespondenter, översättare med flera, mobiliserats för att fullfölja undersökningarna i 30 länder.

Det är säkert klokt av Martel att göra ett så stort nummer av sitt fotarbete eftersom det han säger i boken måste vara utomordentligt svårsmält för den katolska kyrkan.

Han slutsats är helt enkelt att Vatikanen är ett av de största gaysamhällena i världen. Enligt Martel är den stora majoriteten av kardinaler homosexuella, men utövar sin sexualitet på många olika sätt. Han har inte uppehållit sig vid de många pedofilskandaler som skakar kyrkan och Vatikanen, utan koncentrerat sig på de mönster och strukturer han själv blottlägger i sitt arbete.

Boken är brännhet och lättläst. Ändå ganska saklig i förhållande till det som berättas. ”Även om homosexualitet är regel och heterosexualitet undantag i det katolska prästerskapet, betyder det inte att den är accepterad som en kollektiv identitet”, skriver han.

Martel hävdar att de som är trogna celibatet är i klar minoritet och de homosexuella relationerna i Vatikanen skyddas i form av olika sorters kärleksfulla vänskapsmönster. Bromance, bästa vänner, far-son-relation.

När jag plöjt igenom alla sidorna är känslan: Ja, vad trodde vi? Hur förljuget det än ser ut, är det trots allt själva systemet, principerna och organisationen som inbjuder till denna dubbelmoral.

I och med att prästämbetet kräver celibat, vilket konventionellt tolkas så att man är beredd att avstå familj och barn, breddas ju rekryteringsbasen bland homosexuella män som ändå inte har dragning till kvinnor. Och har man väl börjat sina överträdelser med korgossar och vackra yngre präster, kan det hela lätt eskalera. Syndens sötma har också attraktionskraft.

Och det är här bokens mer sensationella delar återfinns. Förutom alla präster i den stränga hierarkin i Vatikanen, har Martel också intervjuat unga män som säljer sex. Bland de gatuprostituerade kring järnvägsstationen Termini i Rom är det full trafik med präster mellan klockan åtta och elva på kvällen.

Enligt en av pojkarna, Gaby, är affärerna inte bra i augusti ”för prästerna är på semester och Vatikanen är nästintill tom”. Favoritveckodagen är fredag, då kommer det mycket präster, och på söndagarna före och efter vespern. Prästerna föredrar vita framför svarta pojkar, berättar han, och utländska framför de som talar italienska. Papperslösa, utan asyl i Rom känns säkrare i förhållande till polisen. Det uppstår därför ett ömsesidigt ljugande. Pojkarna fejkar var de kommer ifrån och prästerna säger att de är på genomresa eller i affärer. ”Men vi är inga idioter, vi upptäcker dem direkt, man kan se att det är en präst på långt avstånd.” Det berättas också om chaufförer som raggar upp pojkar från gatan och kör dem till Vatikanen.

De papperslösa pojkarna runt Roma Termini befinner sig längst ner på skalan. Andra, mer etablerade, arbetar framför allt runt ett av torgen, Pizza della Repubblica. ”Det är torget för Vatikanens folk. Alla vet det”, säger Christian, en prostituerad som själv är katolik.

Eskorten Mangiacapra från Neapel har identifierat två grupper av präster, den ena sorten är arrogant, verkar ofelbar och stark i sin position; han känner att han står ovanför lagen. Den andra är den extremt snälla prästen, som blir kär i den prostituerade, vill ”rädda” honom och har ett omättligt behov av ömhet. ”De är som barn.”

Frédéric Martel har delat upp sin bok efter vilka påvar som styrt i Vatikanen. Han börjar här och nu med Franciskus som varit påve under den tid som Martel gjort sin undersökning. Man kastas som läsare rakt in i den verklighet som råder och de stora konflikter som den nuvarande påven får utkämpa med sin kuria (regering) och de mäktiga kardinaler som undergräver hans position. Detta eftersom Franciskus aktivt tagit itu med korruption och pedofilskandalerna och därmed skapat stor osäkerhet i Vatikanen.

Ingången till boken är Martels samtal med en präst, Francesco Lepore, som en dag fick ett vänligt samtal från påven. De talar om bön och välsignelse. Lepore har lämnat sitt prästämbete och Vatikanen på grund av att han inte orkade med sitt eget dubbelliv som homosexuell och kände hur han började sjunka allt djupare moraliskt.

Påven Franciskus är förstående och vänlig och kommer personligen väl ut ur Martels stora undersökning, med sin moraliska kompass och det mantra som han etablerat i förhållande till homosexuella. ”Vem är jag att döma?” Men han har alltför starka krafter att kämpa mot.

Även Paulus VI hade ett milt sätt att se på homosexuella, men det ändrades drastiskt med hans efterträdare Johannes Paulus II som redan från Kraków var omvittnat odemokratisk som person, och dessutom känd för sin ”misogyni och homofobi”. Däremot verkade han, enligt författaren ”väl tolerera närvaron” av alla homosexuella i sitt entourage. Det var så många praktiserande homosexuella bland hans ministrar och assistenter att han inte kunde ha varit omedveten om deras livsstil, inte bara deras böjelse. ”Varför upprätthålla en så motsägelsefull position? Varför låta ett system av dubbelmoral slå rot? Varför så publikt oförsonlig och så privat tolerant? Varför? Varför?”

Detta är en gåta för Martel, som anser att det är en bidragande orsak till att dubbelmoralen så hårt cementerades i Vatikanen. Men det han mest upprörs över är den missade chansen att tillåta kondomer och därmed rädda många miljoner människor från att dö i aids. Detta var ett historiskt misstag av den katolska kyrkan.

Johannes Paulus har kommit lindrigt undan i eftermälet på grund av sin hårda kritik mot kommunismen. Men Martel och många med honom menar att den grunda analys han gjorde beträffande kondomer var oansvarig och grym.

Bland de tolv edsvurna män, kardinaler som bekämpade kondomanvändning under den globala aids-pandemin, var Joseph Ratzinger, som under namnet Benedictus XVI skulle bli näste påve, en minst lika benhård motståndare till homosexuellas rätt som Johannes Paulus. Martel har, efter att ha närstuderat Ratzingers liv, uppfattningen att han var en homosexuell man, som gjort allt för att undertrycka detta. Och sedan som påve glorifierade sexuell avhållsamhet som ett sätt att prisa gud. Ett självmotsägande beteende, men skriver författaren: ”Han var helt besatt av den homosexuella frågan och slutade aldrig kämpa mot sådant som homoäktenskap.”

Det finns ingen gaylobby i Vatikanen, skriver Martel, i stället existerar ”ett nätverk av homosexualiserade, polymorfa relationer, utan centrum men dominerade av hemlighet, dubbelliv och lögner”.

Frédéric Martel har i den här boken undersökt fenomen kring manliga präster, men det finns minst ännu en bok att skriva; den om kvinnornas position. Eftersom kravet på celibat gäller och så många präster inom den katolska kyrkan är homosexuella får kvinnorna inom kyrkan, exempelvis nunnor, en speciell roll. Som sexuella varelser representerar de något förbjudet, delvis något att ta avstånd från. Bara detta undergräver kvinnornas auktoritet inom den katolska kyrkan.

Just nu pågår högljudda protester från kvinnor som arbetar inom katolska kyrkan.

Redaktören för Vatikanens kvinnomagasin Women Church World, Lucetta Scaraffia, skrev enligt The Guardian (8/5) ett brev i våras till påven Franciskus där hon säger att redaktionen ”kastar in handduken, eftersom vi känner oss omgivna av en atmosfär av misstro och ökande maktlöshet”. Tidningen har under sju års tid uppmärksammat kvinnohat inom kyrkan, sexuella trakasserier och hemliga aborter som präster har betalat för att röja undan bevisen. Men de tas inte på allvar och har fått nog.

”Kvinnor blir nunnor för att de har en kallelse och vill hjälpa dem som lider eller är känsliga, inte tjäna präster.”

Efter den omtumlande läsningen av Frédéric Martels bok, varvad med idel nya rapporter om oändliga pedofilskandaler inom katolska kyrkan, känns det som om en ny och genomgripande reformation är oundviklig.