Boksvepet, vecka 14: Ilsket upprop mot Grekland och Michel Houllebecq till Louisiana

”En skam för Grekland och Europa”

En lång rad namnkunniga författare, forskare och kritiker skrev i veckan under en vädjan till EU:s högsta ledare som publicerades i bland annat The Athens Review of Books. Bakgrunden är att tidskriften stämts av Greklands förre utrikesminister Nikolaos Kotzias för att 2010 ha publicerat en insändare som påminde om dennes förflutna som ”fanatisk stalinist”. Detta ansåg Kotzias - som förra året själv kallade sig en tidigare stalinist - vara ärekränkande.

Sedan stämningen har uppenbara mutor, påtryckningar, frysningar av konton och andra politiska maktmedel använts för att skicka den grekiska tidskriften i graven. Namn som Joyce Carol Oates, Kwame Anthony Appiah, Harold Bloom, Ian McEwan och Mario Vargas Llosa kallar den grekiska lagstiftningen och hanteringen av ärendet för ”en skam” och vädjar alltså nu till Jean-Claude Juncker och Donald Tusk att ingripa.

Det är helt enkelt ingen särskilt bra tid för poesin just nu

En av världens mest inflytelserika lyrikkritiker, Marjorie Perloff, menar i en intervju i Tablet att hon tappat lusten att skriva kritik i en tid där ”poesins grund har blivit romantisk igen, fylld av vittnesmål om smärta och lidande i relation till genus eller ras eller handikapp och så vidare”.

Veckans utdrag

Strömförsörjningen fungerar fortfarande efter 250 000 år. Lamporna tänds med ett tyst surrande. Skymning, motorväg, orange regn. Molnen driver förbi ovanför, alltid i samma dova mörkgröna ton.

I veckan utkommer Johannes Helldéns nya, sedvanligt science fiction-tematiska, diktsamling ”First contact” på Albert Bonniers förlag.

... skrivhandböcker och läromedel från 1980-talet och framåt har litteraturforskaren Sofia Pulls studerat. Hon berättar för Kulturnyheterna att drivkrafterna för skrivandet har förändrats från att vara samhällsförändrande till att bli - nuförtiden - ett entreprenörskap där man ska ”slå igenom”.

Houellebecq till Louisiana Literature

Danska Louisiana har en förmåga att locka annars ganska svårlockade författare till dess litteraturfestival, som i år avhålles den 22 - 25 augusti. Nu kan man berätta att den franske, ytterst kontroversiella, författaren Michel Houellebecq kommer att medverka i programmet. Å andra sidan är han känd för att ångra sig och hoppa av evenemang, så man får hoppas att det inte inträffar denna gång.