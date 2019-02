Emilie Flygare Carlén. Foto: Alamy

1800-talskvinnor på export

I veckan har en utställning öppnat på Universitetsbiblioteket i Göteborg, där en forskargrupp visar upp resultaten av sin forskning kring svenska kvinnliga 1800-talsförfattare och deras framgångar utomlands. Fredrika Bremer, Selma Lagerlöf, Anne-Charlotte Leffler, Julia Nyberg och Emilie Flygare Carlén är de författare som forskarna fokuserat på, och i synnerhet den sistnämnda sticker ut:

– Hon var en celebritet utomlands och utan konkurrens den mest lästa, mest översatta och bäst betalda författaren ända fram till Selma Lagerlöfs glansdagar, säger Yvonne Leffler, litteraturprofessor och projektledare för forskningen.

Cho Nam-joo har skrivit romanen ”Kim Ji-young, born in 1982”. Foto: Mimusa

I det koreanska samhället är litteraturen helig, och har en helgad plats i elitkulturen

Den sydkoreanska förläggaren Jeon Seong-won uttalar sig i The New York review of books om hur Sydkoreas metoorörelse till stor del har påverkats av litterära skandaler, bland annat genom Cho Nam-joos uppmärksammade roman ”Kim Ji-young, born in 1982” och övergreppsanklagelserna mot den Nobelpristippade poeten Ko Un.

Striden om populismen

De närmaste åren kommer den centrala politiska konflikten stå mellan högerpopulism och vänsterpopulism, menar den belgiska statsvetaren Chantal Mouffe. I samband med att hennes bok ”Till vänsterpopulismens försvar” ges ut på svenska anordnar Aspuddens bokhandel ett samtal mellan tankesmeden Daniel Suhonen och statsvetaren Jenny Gunnarsson Payne.

Kl 19.00 den 25 februari. Aspuddens bokhandel, Hägerstensvägen 130, Stockholm. Inträde: 50 kronor.

Wera von Essen. Foto: Matti Koli

100 000

kronor får den som tilldelas Borås Tidnings debutantpris – i år Wera von Essen, för sin autofiktiva roman ” En debutants dagbok”. Juryns motivering löd: ”För en nonchalant och stilsäker berättelse som med dagbokens logik utforskar villkor och gränser för skapande”.

Kristen Roupenians ”Kattmänniska”. Foto: Albert Bonniers förlag

Veckans utdrag

Anledningar att inte bita Corey Allen

1. Det är fel

2. Det är fel

3. Det är fel

4. Det är fel

Den 1 mars kommer uppmärksammade Kristen Roupenians novellsamling ”Kattmänniska” på Albert Bonniers förlag, i översättning av Amanda Svensson.