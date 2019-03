Boksvepet, vecka 9: Superhjältar i kongressen och korta svenska klassiker

Klassiker i kortformat

En ny novellbox från Novellix är alltid en händelse: förlaget lyfter fram många bortglömda pärlor. I ”Svenska klassiker” som kommer ut i dagarna finns fyra noveller av Sonja Åkesson, Vilhelm Moberg, Per Anders Fogelström och Ivar Lo-Johansson.

Vilhelm Mobergs ”Raskens efterleverska” berättar otäckt skickligt om åldrandets hjälplöshet, medan Per Anders Fogelströms finstämda ”Avlägset mål” handlar om två yngre kvinnor på fjällvandring. Ivar Lo-Johansson beskriver generationsskiftet på ett fackklubbsmöte.

Starkast är Sonja Åkessons ”Historia”, som skulle kunna vara skriven i dag, om kvinnan som kläms mellan barn, make och gamla föräldrar. Lotta Olsson

Agota Kristof. Foto: Ulf Andersen

Ungerskt exilliv på Rönnells

I slutet av januari kom den ungerska författaren Agota Kristofs romantrilogi ”Den stora skrivboken/Beviset/Den tredje lögnen” för första gången i svensk översättning. Nu möts översättaren Marianne Tufvesson, författare Cilla Naumann och förläggaren Maria Såthe på Rönnells antikvariat för ett samtal om hennes levnadsöde och författarskap. Dramatens Anneli Dufva leder samtalet.

2 mars, kl. 14.00-16.00. Rönnells antikvariat, Birger Jarlsgatan 32, Stockholm.

Alexandria Ocasio-Cortez på omslaget av ny seriebok. Foto: Devil’s due comics

Kongresskvinna blir superhjälte

Den yngsta amerikanska kongressledamoten genom tiderna, demokraten Alexandria Ocasio-Cortez, pryder omslaget till en ny serieroman utgiven på serieförlaget Devil's due comics. Enligt förlaget handlar ”Alexandria Ocasio-Cortez and the freshman force” om hur en nyvald kongress kämpar mot etablissemanget. Kongressledamoten har själv inte uttalat sig om serieromanen, men är enligt tidigare utsagor ett serietidningsfan, rapporterar The Independent.

Heidi Marie Kriznik Foto: Cornelius Poppe/Scanpix

Jag gillar inte att det kallas stödordning, jag vill hellre tänka på det som finansiering.

Norska författarföreningens ordförande Heidi Marie Kriznik i Bokvennen Litterær Avis (nr 2/2019) om litterära arvoden och honorar – under debatt även i Norge.

Rosa Liksoms ”Överstinnan”. Foto: Wahlström & Widstrand

Veckans utdrag

När midvintern var överstånden brukade Elve-fammo skvätta renmjölk mot solen, för det bringade ljus och värme efter den mörka och kalla vintern. Prästen i Kittilä grälade och sa att hon var en köttlysten sugga och djävulsbesatt hund när hon inte gillade hans mycket allvarliga och ensidiga predikningar.

I veckan utkommer Rosa Liksoms roman ”Överstinnan” där hon låter en äldre kvinna blicka tillbaka på Finlands problematiska 1900-tal. Janina Orlov står för översättningen för Wahlström & Widstrand.