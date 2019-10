Carsten Jensen: Peter Handke är en författare på förföljarnas sida

Knut Hamsun tilldelades Nobelpriset i litteratur 1920, samma år som han gav ut romanen ”Markens gröda”. Adolf Hitler hade ännu inte skrivit ”Min kamp” men när man läser Hamsuns roman med efterklokhetens alltid mer insiktsfulla glasögon, kan man redan där se upptakten till författarens senare nazistiska sympatier. Hatet mot allt som är modernt, mot städerna och deras rastlösa och rotlösa människor, föraktet för en i Hamsuns ögon lägre stående ras som Nordnorges samer, den hängivna dyrkan av jorden och blodet – allt detta är klassiska ingredienser i nazismen.

I slutet av april 1945, när Berlin förvandlats till ruiner och Hitler förberedde sitt självmord, skrev Hamsun i en norsk tidning en sista hyllning till monstret. Kan man föreställa sig att Hamsun detta år hade tilldelats Nobelpriset? Det kan man absolut inte.

Jamen, han var ju fortfarande samma stora författare. Han hade bara med tidens gång blottat några opassande politiska sympatier och vad hade det med hans konst att göra? Den danske författaren Torkild Hansen skrev en omfattande biografi om Hamsun i syfte att frikänna honom. För geniet gäller inte samma lagar som för oss andra. Geni ursäktar allt. Det var Hansens utgångspunkt. Jag vet inte om detta också är Nobelpriskommitténs utgångspunkt, när man förärar priset till den österrikiske författaren Peter Handke. Men mycket tyder på det.

Hamsun läser jag alltid i en inre konflikt. Romanen ”Svält” är oantastlig. Det samma gäller många andra av hans romaner. Hamsun var större som författare än som politisk tänkare, större också som konstnär än han var som människa. Jag har inte läst Peter Handkes romaner, trots deras ofta poetiskt intagande titlar. Jag kan inte uttala mig om honom som konstnär. Men jag kan säga något om honom som politisk tänkare. Han står på samma mark som Hamsun. Han är en öppen förespråkare av folkmord och utrotning. Han hyllar blodutgjutelse och naken, rå brutalitet, och när det blir för otäckt ljuger han bort verkligheten. Inte i sina romaner, men som offentlig person har han försvarat serbernas roll i krigen på Balkan, då de mördade hundratusentals och drev miljoner människor på flykt.

Handke har hävdat att massakrerna i Sarajevo under fyra års blodig belägring iscensattes av invånarna själva, och massavrättningen av 8.000 muslimska män och pojkar i Srbrenica bagatelliserade han genom att lögnaktigt hänvisa till att muslimerna gjorde samma sak. Mitt under krigshandlingarna framträdde han i serbisk tv och bekände att han drömde om att vara ”en ortodox serbisk munk som kämpar i Kosovo”. Och när den för krigsförbrytelser anklagade Slobodan Milosevic 2007 avled under rättsprocessen mot honom i Haag, höll Handke ett bevekande hyllningstal vid begravningen.

I dag står högerextremismen i Europa starkare än på många år. Vi vet inte om den kan komma att få lika blodiga konsekvenser som den fick på Balkan. Men idén om ”etniska utrensningar” riktade mot minoriteter och människor med en annan kulturell eller religiös bakgrund, som ledde fram till katastrofen på Balkan, breder i våra dagar stadigt ut sig. Med Peter Handke har dessa hotande krafter en talesman och en litterär ikon. Det är honom som Svenska Akademien med vidöppna ögon år 2019 har förärat världens förnämsta litterära pris.

Många har fruktat att den skandaltyngda Akademien efter de senaste årens tumult skulle slå in på ett spår av eftergiven politisk korrekthet. Valet av Peter Handke visar att det sannerligen saknades grund att frukta något sådant. Svenska Akademien har övertrumfat den gamla skandalen med en ännu större.

Den andra pristagaren, Olga Tokarczuk, står för den totala motsatsen: ett försvar för demokrati, mänskliga rättigheter och minoriteter. Det var bara några få månader sedan som hon, i en reaktion på mordet på Gdansks toleranta borgmästare Pawel Adamowicz – som hade försvarat homosexuella, feminister, judar och flyktingar – varnade mot ordens giftiga inverkan. ”Jag är fullständigt övertygad om att ord måste betraktas som fysiska vapen. Varenda skymf eller hot är det samma som våld och aggression.” Som polack och barn av ett århundrade präglat av övergrepp, pogromer, invasioner, folkmord, avrättningar och massivt förtryck, vet Olga Tokarczuk, som är född 1962, vad hon talar om.

Vet Peter Handke det? Är geni alltid en ursäkt? Svenska Akademien svarar i och med priset: ja. Ord är bara ord. Vi är alltid beredda att sympatisera med förföljda författare. Men när en författare med sina ord ställer sig på förföljarnas sida, är vi då förpliktade att hylla också honom?

Övers. från danska: Jonas Thente