David Wallace-Wells: ”Vi har makten att göra något åt klimatkrisen”

Författaren David Wallace-Wells bok ”Den obeboeliga planeten” har skapat en våg av globalt engagemang för klimatkrisens akuta allvar. Men själv är Wallace-Wells optimist.

– De värsta problemen på planeten skapades under en generation och det är vårt ansvar att lösa det här under nästa generation. Det ligger i våra händer, säger han när DN träffar honom i New York.