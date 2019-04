Eileen Myles: Förälskelse har alltid tagit mig vidare

Eileen Myles kommer på cykel. Hen har varit och vänt i lägenheten efter ett pass på gymmet. Till Mogador på St Mark's Place i East Village går Eileen Myles dagligen, ibland flera gånger per dag, för att dricka kaffe och träffa människor. Det har hen gjort i decennier. Lägenheten ett par kvarter bort är för trång för annat än intima möten, ett enstaka rum. Denna måndagsförmiddag i mars är det lugnt på stammisstället, knappt vartannat bord är upptaget.

– East Village har förändrats massor sen jag kom hit på 70-talet. Nuförtiden är hundrastgården tom dagtid, Eileen Myles pekar i riktning mot Tompkins Square Park och fortsätter: Alla jobbar hela dagarna, förut var det ingen här som jobbade på det sättet. Det har blivit ett professionellt område.

Ändå. Tre personer kommer fram och hälsar under loppet av en timme. ”Vad tyckte du om i går?” frågar de. Det var releasefest för en bok; ”Last days at hot slit”, en samling av Andrea Dworkins texter. Alla New Yorks flator och feminister var där, sufflerar Myles mellan kramar och kindpussar.

– Det är inte många som lever som jag längre, folk är upptagna. När jag var ung tog jag något gräsligt jobb en vecka per månad för att täcka kostnaderna, resten av tiden gjorde jag annat. Det gick då. Nu måste jag verkligen anstränga mig för att hålla livet enkelt, göra få saker och bevara tiden tom. Men jag älskar det även om jag är ganska ensam om det. Jag återskapar ungdomens avskalade frihet i mina olika kroppar.

Det är något med ungdom och Eileen Myles. De hör ihop. På hens poesiläsningar trängs en publik där många är under 30. Eileen Myles själv fyller 70 i år. Det verkar otroligt och det handlar inte om hy, hår eller figur. Det handlar om energi. Myles steg är slängigt, hållningen avspänd, talet likaså, pepprat med förbindliga småord, you know.

Även Myles litteratur andas ungdom, särskilt ”Chelsea girls”. Det är en nyckelroman som publicerades 1994 i USA men först nu ges ut på svenska. Den handlar om den där tiden som Myles refererar till, då alla inte jobbade hela dagarna, det vill säga 70- och 80-talen.

Romanjaget heter Eileen Myles. Hon – för det är en hon till skillnad från författaren Eileen Myles som sedan en tid identifierar sig med det könsneutrala hen eller engelskans singular they – flyttar i boken till New York för att bli poet. Hon lever ur hand i mun. Hon tycker om att bli full och vara kär och är hon inte någotdera behöver hon bara till hyra, cigaretter och kaffe.

– Jag och min flickvän ville egentligen göra independentfilmer men vi var alldeles för röriga och fattiga då för att få till det. I stället började jag skriva ner vårt liv som om det vore en film, jag dokumenterade vad folk sa och vad som hände. Det var från början en dokumentär idé men snart började det hända saker med tiden i texten, den uppförde sig annorlunda än tiden i verkligheten, säger Eileen Myles.

Det är ett skäl till att ”Chelsea girls” fick undertiteln roman och inte självbiografi eller memoar.

– Jag tror på den definitiva fiktionen i skrivandet. Det som sker i texten kommer alltid att vara något annat än det som sker i rummet eller i kroppen.

Eileen Myles växte upp i Arlington, Massachusetts. Pappan var brevbärare på universitetet Harvard och släpade med sig vackra anteckningsböcker och pennor från jobbet. Hemma var det ont om utrymme och pengar och skrivandet blev tidigt en plats där Eileens Myles kunde vara privat och slippa undan moderns kontrollerande blick och förväntningar. Senare blev hen tillsammans med sin bror först i familjen att studera på college. Föräldrarna hoppades på respekterade och stabila yrken för sina barn. Men då hade skrivandet redan slagit rot i Eileen Myles.

1974 flyttade Eileen Myles från Massachusetts till New York. De som tidigare hade varit idoler, Allen Ginsberg till exempel, blev nu hens vänner. Foto: Emil Wesolowski

I ”Chelsea girls” återkallas barndomens poetdröm: ”Jag skulle bli en beatnik, jag skulle göra alla så ledsna och vara så cool.”

– Jag växte upp på 50- och 60-talet. Det var inte hippie, inte punk, det var beatnik som var grejen. På Halloween klädde vi som alla andra ut oss. För mig var det också ett tillfälle att utrycka en annan könsidentitet. Jag var alltid killbeatnik i svarta jeans och svart basker och för dem som fattade framförde jag en dikt.

– Det var en annan sak också. Mamma var föräldralös. Hon sa alltid till oss att vår barndom var förträfflig medan hennes hade varit olycklig. Så det att jag ville bli en poet och göra alla så ledsna var också ett sätt att konkurrera med min mamma om lidande. Barnsligt, men jag tror det bidrog till drömmen.

Fast det är inte lidande som kännetecknar Myles dikter. Tvärtom. Även när de handlar om förlust och fattigdom finns förtröstan och en avundsvärd fallenhet för njutning. Allt framstår som nåbart hos Myles.

– Förälskelse har alltid tagit mig vidare. Jag tror att jag har varit närmast beroende av den laddade upplevelse som förälskelsen innebär. Jag har velat åt den totala förändring som den sätter i gång i mig. Jag älskar förändring.

Kändisskapet är skrivandets stora fiende. Samtidigt gör framgången att jag inte oroar mig att förlora min lägenhet eftersom jag numer kan skaffa en ny.

På vilket sätt?

– Jag har fattat att det bara är att hålla ut när allt är förskräckligt eländigt, för efteråt kommer alltid något annat. Det går inte att hålla fast i vare sig förtvivlan eller upprymdhet, det spelar ingen roll vad man vill. Det är inte tillstånd som består.

Det låter som ett slags älska-det-du-har-mentalitet.

– Typ.

1974 flyttade Eileen Myles från Massachusetts till New York. De som tidigare hade varit idoler, Allen Ginsberg till exempel, blev nu hens vänner. Myles blev en del av verksamheten The poetry roject i St. Mark’s Church och lyrikdebuterade 1978 med diktsamlingen ”The irony of the Leash”.

Hen skrev också på en roman som de stora förlagen skulle komma att refusera med motiveringen att den saknade dramaturgisk båge. 1994 plockades ”Chelsea girls” upp och gavs ut av det självständiga förlaget Black sparrow press där kassakon hette Charles Bukowski.

– Jag var lite brydd efter att boken hade kommit ut. Jag tänkte; det här är en kvinnlig ”På drift”, varför är den inte en bästsäljare?

Till för några år sedan gick romanen enbart att få tag i på bibliotek och till högt pris på andrahandsmarknaden. Men 2015 gavs den ut på nytt i USA. Tiden har hunnit ikapp den.

– Då, på 90-talet, var det inte många som ville läsa om unga, depraverade och alkoholiserade kvinnor. Nöjet i ett sådant ämne var otydligt för en bred läsekrets. Det är en ganska ny sak att förse kvinnor med mänsklighet i konsten, att låta dem vara packade, uppgivna, roliga eller bara konstiga. På så sätt är ”Chelsea girls” ett meddelande från det förflutna som människor nu vill höra, den är ett litterärt lesbiskt arv, säger Eileen Myles.

Eileen Myles roman ”Chelsea girls” skildrar en katolsk uppväxt och livet som ung poet och öppet lesbisk

Hur påverkar framgången skrivandet?

– Det är ett problem. Med framgången följer intervjuer och massa prat där man befäster och upprepar det man redan sagt, tänkt och skrivit. Alltså skriver man mindre. Kändisskapet är skrivandets stora fiende. Samtidigt gör framgången att jag inte oroar mig för att förlora min lägenhet eftersom jag numera kan skaffa en ny. Så det är en paradox. Som allt.

Eileen Myles har gått från att som hen själv beskriver det vara en högröstad flata – det vill säga allmänt osynlig – till en person alla vill prata sex, språk och kön med. Trots att sexualitet inte är ett litterärt ledmotiv hos Myles, snarare en utgångspunkt som hen normaliserar genom att inte i någon större utsträckning kommentera eller adressera den.

– Att som författare skriva vackra, känslosamma historier ses som det normala, på samma sätt som det bland människor generellt ses som normalt att vara heterosexuell. Men det är inte så jag lever. För mig är konstig poesi är huvudsaken, att vara queer är kärnan. Jag ser det som att mitt jobb som konstnär är att ta periferin in i centrum, att göra periferin till mitten.

Så ditt skrivande är en utopisk verksamhet?

– Absolut. Det motarbetar realismens platthet och konventionalism.

Du befinner dig själv nu i ett slags kulturellt och medialt centrum, vad tänker du om det?

– Tja. Man kan se på centrum som en ram som allt i världen passerar genom. Vid ett visst tillfälle fladdrar i så fall även den konstiga poeten genom den där ramen. Att vara i centrum är tillfälligt, det är en plats att passera.

Eileen Myles Poet och författare. Född 1949 i Cambridge, Massachusetts. Bor i en enrumslägenhet i East Village, New York och i ett hus i Marfa, Texas. Hen kom till New York 1974 med avsikten att bli beatpoet och deltog där i skrivarworkshops på St Mark’s poetry project som hen under 80-talet tog över det konstnärliga ledarskapet för. Eileen Myles debuterade 1978 med diktsamlingen ”The irony of the leash” och har därefter skrivit ett drygt 20-tal böcker, både poesi, romaner och dramatik. Hens poesi förekommer bland annat i tv-serien ”Transparent”. Myles fick nyligen stor uppmärksamhet för boken ”Afterglow (a dog memoir)” skriven utifrån en pitbulls perspektiv. På svenska är hen aktuell med den självbiografiskt inspirerade romanen ”Chelsea girls” (Modernista, i översättning av Helena Eriksson). Senare i vår kommer Eileen Myles till Internationell författarscen i Stockholm. Visa mer