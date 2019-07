Elin Peters väljer fem fantastiska böcker om mat

”Det goda sovjetiska köket: Minnen, mat och längtan”

Anya von Bremzen

Översättning: Åsa Jonason, Hans-Jacob Nilsson

2244

Tillsammans med sin mamma drar Anya von Bremzen, rysk immigrant som kom till USA på 1970-talet, igång ett ambitiöst projekt: De ska, årtionde för årtionde, laga sig igenom traditionella rätter för att på så sätt återerövra minnen och smaker från uppväxten i Sovjet.

Anya von Bremzen, som så småningom blev uppburen matskribent, berättar levande och detaljerat sin familjs historia. Råvaror, tillagningssätt och gamla kokböcker blir en ingång till att skildra släktens öden men berättar samtidigt hur politiken, personerna och idealen förändrades under det dramatiska 1900-talet.

”Det goda sovjetiska köket” av Anya von Bremzen.

”Ät din jävel. En bok om matglädje, dödsångest, vitlök och smör”

Malin Haawind

Fri tanke

Få saker är så härliga som mat. Och få saker är så ångestframkallande som mat. Med stort engagemang rör Malin Haawind, journalist och etnolog, om i alla de föreställningar vi har kring mat och ätande – varvat med recept och små berättelser från sitt eget liv för att illustrera de ämnen hon tar upp.

Den kastar sig mellan glittrande humoristiska formuleringar, glöder av matglädje och brinner av ilska över all världens dumhet – gärna allt på samma gång – och konstaterar att hunger, skuldkänslor och lycka går hand i hand.

”Ät din jävel” av Malin Haawind.

”Kitchen Confidential. En kocks bekännelser”

Anthony Bourdain

Översättning: Hans Berggren

Albert Bonniers förlag

Efter att ha läst Anthony Bourdains ingående bakom kulisserna-skildring av restaurangbranschen blir krogupplevelserna aldrig desamma igen. De blir inte nödvändigtvis sämre, även om över gränsen-sex, osmakliga detaljer och droger är återkommande inslag, bara ... annorlunda.

För Bourdains ”bekännelser” är i själva verket en kärleksberättelse, till maten, till gemenskapen och till äventyret. När boken kom ut för snart tjugo år sedan bidrog den till bilden av kocken som den nya rockstjärnan, och den är fortfarande obligatorisk läsning för alla mat- och krognördar.

Läs mer: Jens Linder minns Anthony Bourdain

”Kitchen Confidential” av Anthony Bourdain.

”Shark's Fin and Sichuan Pepper: A Sweet-Sour Memoir of Eating in China”

Fuchsia Dunlop

W. W. Norton Company

Det fanns en tid när kinesisk mat var synonym med ”Fyra små rätter”. I början på 2000-talet kom så Fuchsia Dunlops första kokböcker där hon utforskade den rika kinesiska matlagningen, och de blev snabbt klassiker i kokbokshyllan (trots att det dröjde innan man kunde få tag på alla ingredienser).

I denna självbiografi (ej översatt till svenska) berättas hur hon fick upp ögonen för det kinesiska köket – tillsammans med detaljerade beskrivningar av svarta, svaveldoftande tusenåriga ägg och kluvna kaninskallar, wokade med chili och salladslök.

Läs mer: En nyfiken allätare med hjärtat i Kina

”Shark's Fin and Sichuan Pepper” av Fuchsia Dunlop

”Svälten. Hungeråren som formade Sverige”

Magnus Västerbro

Albert Bonniers förlag

Man kan inte prata om mat utan att prata om bristen på densamma. Magnus Västerbro skildrar inte bara vad bristen på mat gör med en människa och med ett samhälle, utan också hur politiska felbeslut bidrog till att den stora missväxten i Sverige på 1867-1869 fick så katastrofala följder.

Och den som tänker att detta är en historisk bok, om något som hände för länge sedan, får tänka om. Den handlar minst lika mycket om synen på när man ska hjälpa den som är i nöd och vilka krav man kan ställa. Frågor lika aktuella nu som då.

”Svälten” av Magnus Västerbro.

