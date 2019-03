Fatima Bhutto är vårens hetaste författare i London och Karachi

Hon kommer från en rik politisk dynasti i Pakistan. Har bott i Karachi, Kabul och studerat i USA. Hennes far mördades när hon var liten och moster Benazir gick samma öde till mötes. Hon har korsat världen och mött både religiös och politisk extremism. Nu bor hon i England.

Fatima Bhutto har precis gett ut sin andra roman, ”The runaways” (Viking), som får strålande recensioner i The Guardian, Financial Times och The Irish News. Och självklart handlar den om tre unga människor från helt olika bakgrunder och platser som dras till islamistisk extremism. Deras vägar korsas i jihadisternas ökenlandskap i Irak och Syrien.

Det kan vara vårens mest brännbara och aktuella globala roman.

I en intervju med Business Standard säger Fatima Bhutto att dagens våldsamma radikalism inte har så mycket med religion att göra. Hon tror snarare att den är sprungen ur unga människors smärta, desperation och ensamhet. Motiven kan vara komplexa, men förenklas ofta i medier. Därför, säger hon, skrev jag en roman.