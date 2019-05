Hilary Mantel avslutar Cromwelltrilogin

Den 5 mars nästa år kommer Hilary Mantels tredje del i trilogin om Thomas Cromwell, meddelar hennes engelska förlag. Trilogin som inleddes med ”Wolf Hall” och fortsatte med ”För in de döda” kommer att avslutas med ”The mirror and the light”, som handlar om Thomas Cromwells sista år.

”När jag började skriva om Cromwell 2005 hade jag höga förhoppningar men det tog tid att få ett helt grepp om materialet”, skriver Hilary Mantel. ”Från början hade jag ingen aning om att det skulle växa till en trilogi, men gradvis började jag begripa hur rikt och fascinerande detta extraordinära liv var”.

Thomas Cromwell var mannen som kom från ingenstans, blev rådgivare till Henrik VIII i mitten av 1500-talet och bidrog till att förändra brittisk politik och historia. Mantels första två romaner om honom förärades bägge Bookerpriset.

På svenska finns de i översättning av Jesper Högström utgivna av Weyler förlag.

