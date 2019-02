Joyce Carol Oates ”Älskade syster”. Foto: Albert Bonniers förlag

Joyce Carol Oates, ”Älskade syster”

Albert Bonniers förlag, 651 sidor

Om biopicen ”I, Tonya” gjorde Tonya Hardings tuffa uppväxt och mammans besatthet av att drilla dottern till konståkningsprinsessa till en knegarskildring av desperata drömmar, så visade Joyce Carol Oates redan elva år tidigare att det inte är någon klasspecifik berättelse. I ”Älskade syster” från 2010 är det minst lika illa ställt i den waspiga familjen där en tokreligiös mamma groomar sin sexåriga dotter att bli Little Miss Jersey Ice Princess. Det är en skarpslipad 600-sidig satir över social strävan och att spegla sig i sina barns framgångar. Kristofer Ahlström

Tom Malmquists ”Sudden death”. Foto: Wahlström & Widstrand

Tom Malmquist, ”Sudden death”

Wahlström & Widstrand, 85 sidor

Tom Malmquists diktsamling från 2007 är något så ovanligt som en hockeyuppväxtskildring, och våldet som inpräntas i unga vinnarskallar vibrerar på de isvita sidorna. Spearing. Buttending. Cross-checking. Språket är fullt av amerikanska glosor för olika former av misshandel – förseelser som både bryter mot spelets regler och utgör dess tjuskraft. ”Sudden death” är inte bara en påminnelse om att låta handskarna ligga kvar på hyllan. I händerna på fler potentiella läktarpappor är den ett hot mot tillväxten inom svensk hockey. Jacob Lundström

Lena Anderssons ”Sveas son”. Foto: Polaris

Lena Andersson, ”Sveas son”

Polaris, 242 sidor

Det finns en fantastisk skidåkningsscen i Lena Anderssons vackert stiliserade folkhemsroman ”Sveas son”, där huvudpersonen Ragnar och dottern Elsa en tidig morgon står vid ett sladdrigt längdåkningsspår på en golfbana i Järfälla. Nederbörden slår som nubb mot ansiktet, men en figur pinar sig fram i spåret med saltränder i ryggslutet på träningsdräkten: den lokala stjärnan Jyrki Ristolainen. Elsa vill ge upp träningen, fadern blir rasande: ”Duger det åt Jyrki Ristolainen, då duger det åt dig!” Det är en tidlös skildring av spänningen mellan bekvämlighet och medkänsla – livets villkor för både Ragnar och Elsa och vem som helst. Björn Wiman

Sverker Sörlins ”Kroppens geni”. Foto: Weyler förlag

Sverker Sörlin, ”Kroppens geni”

Weyler förlag, 382 sidor

Längdskidåkning var länge skogshuggarens paradgren. Trädfällning, kvistning och vedklyvning var bra grundträning. Men varför har längdskidåkning alltid haft en starkare ställning i turglada Norge? ”Kroppens geni” gräver personligt och trivsamt i skidåkningens kulturella rötter. Sverker Sörlin visar hur sporten bevarade sin dragningskraft även då samhället moderniserades och skogshuggaren tog plats vid det löpande bandet. Mora-Nisse hade ångest över underträning på sitt stillasittande jobb i knivfabriken – något som dagens kontorsarbetande Vasaloppsåkare säkert kan relatera till. Sverker Lenas

Povel Ramel, Zackarias Topelius, Oscar II, Mats Holmberg och Siv Cedering Fox är några av poeterna som skrivit skridskodikter. Foto: DN

Redaktör: Ove Säverman, ”Blank ligger isen”

DN-förlaget, 100 sidor

Finns det något bättre än att under filt, i egen soffas trygghet läsa om människor på glid? I den skridskopoetiska antologin ”Blank ligger isen” är det rejält glatt, både under stålskorna och i språket. Här finns (halv)nytt och gammalt, pekoraliskt och eftertänkt, kallt och solblänkt. Här rimmar blek på kind med virvelvind, is med kurtis och sprintertag med vinterdag. Dessutom får man veta att Erik Gustaf Geijer dog med ett par nyinköpta griller under sängen. Harald Bergius

Tove Janssons ”Trollvinter”. Foto: Rabén & Sjögren

Tove Jansson, ”Trollvinter”

Rabén & Sjögren, 127 sidor

In i en annars mycket snödunkel finsk atmosfär, i Tove Janssons ”Trollvinter” från 1957, kommer en stor hemul åkande på skidor med ett mässingshorn som han blåser i. Som en norskt hurtig uppenbarelse av sunt friluftsliv och mycket tjoande. Mumintrollet konstaterar bekymrat att han inte tycker att hemulen är trevlig, medan hemulen konstaterar att man ”får så lätt idéer” om man är innesittare. Otrevnaden sprider sig till de övriga gästerna i Muminhuset och till slut inser trollet att han måste göra något drastiskt. Han har min fulla sympati. Jonas Thente

Geir Gulliksens ”Berättelse om ett äktenskap”. Foto: Weyler förlag

Geir Gulliksen, ”Berättelse om ett äktenskap”

Weyler förlag, 174 sidor

”Han var skidtränare. Hon satt där och såg ut i tomma luften och tänkte att det ville hon också bli.” Är det en norsk romans så är det. I ”Berättelse om ett äktenskap” skildrar Geir Gulliksen ett – på samma gång säreget och helt ordinärt – äktenskaps förfall, hur allt rasar när berättarens hustru råkar se en annan man i ögonen för länge och sedan dröjer sig kvar, senare och senare, i skidspåren med honom. Så får också den nya mannen en av romanens mest laddade repliker: ”Jag har alltid tyckt om att åka skidor ensam. Men nu tycker jag mest om att åka tillsammans med dig.” Greta Thurfjell