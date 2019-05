Jennifer Clement: ”Våld mot kvinnor är ett brott mot yttrandefriheten”

Jennifer Clement

Född: 1960.

Bor: San Miguel, Mexiko.

Aktuell: Med romanen ”Gun love” på svenska (i översättning av Niclas Hval, Albert Bonniers förlag).

Bakgrund: Föddes i Connecticut, USA. Familjen flyttade till Mexico City 1961 på grund av pappans jobb som kemitekniker. Studerade engelsk litteratur och antropologi i New York på 1980-talet.

Karriär i korthet: Debuterade 1993 med diktsamlingen ”The next stranger” och har sedan dess givit ut romanerna ”A true story based on lies”, ”The poison that fascinates” (”En bön för de stulna”) och New York-memoaren ”Basquiats änka” och diktsamlingarna ”Newton'ssSailor”, ”Lady of the broom” och ”New and selected poems”. ”En bön för de stulna” ska filmatiseras av regissören Tatiana Huezo och producenterna bakom filmen ”Roma”. Tillsammans med sin syster, Barbara Sibley, arrangerar Jennifer Clement San Miguel poetry week.