Jenny Lindh: Nio tecken på att din partner har fallit för en kulturkvinna

Är hans bokhög ett tecken på vänsterprassel?

Hjälp! Nyligen hittade jag en hög med låneböcker hemma hos mannen (sopan) jag dejtat av och till under det här året. Böckerna låg under sängen och var avancerade grejer, inga deckare liksom, vilket var helskumt med tanke på att det rör sig om en helt vanlig j-a innebandysnubbe som på sin höjd skummar sportbilagan, inte en chans att han frivilligt skulle läsa något annat än fotbollstabeller! Mindes plötsligt att han pratat beundrande om en ”sjukt smart” granne som jobbar med böcker, är svinkulturell och tyvärr – inser jag nu – hans typ rent utseendemässigt. Spontana tanken: vad i... försöker han ställa sig in hos den där dryga kulturhäxan? Och sen: vänsterprasslar det aset? Men skärp dig, sa han. Ville bara testa nåt nytt! Har således försökt släppa alltihop men ärligt talat är jag fortfarande djupt misstänksam. En kompis tipsade om dig. Vad f-n ska jag göra?

Paranoid

Svar: Kära Paranoid. Har semester den här helgen men bifogar de viktigaste punkterna ur min klickvänliga artikel ”101 subtila tecken på att din partner är otrogen med en litteraturkvinna” (refuserad av tidskriften Aiolos tidigare i år). Läs gärna. Tror det kan hjälpa. Tillit är fundamental i en sund kärleksrelation men, som jag också skriver i artikeln, var vaksam på om din partner:

Byter stil

Thats right, girl – om din partners utseende genomgår en drastisk försämring är det ett solklart tecken på att han vill göra en litteraturkvinna riktigt upphetsad. Tänk efter: hasar herr Slipsknut von Biceps plötsligt runt som en slafsig senapssill i flanellfnasig Greiderskjorta? Har herr Acne förvandlats till herr Akne, utsöndrar herr Eau de Parfum numera en ingrodd, vagt hemlös doft – så kallad Eau de Bibliotekstoalette? Allt ovanstående indikerar en passionerad kärleksaffär med kulturella förtecken, i synnerhet om din partner sköter hygienen till vardags men ser ut som en antikvariatsföreståndare när han ska ”ut med polarna”.

Är känslomässigt närvarande

Oh please kill me – har din partner börjat fråga hur du mår?! Säger han bisarra saker som ”jag förstår dig”, ”det låter jättejobbigt” eller ”ska jag massera dina axlar”? Raring, varningssignalerna tjuter: forskning har visat att skönlitteratur stimulerar vår förmåga att känna empati, och plötsliga utbrott av manlig medkänsla tyder på intensiv romanläsning i syfte att imponera på en – just det: litteraturkvinna.

Smusslar med mobilen

OMG – åker lilla luren blixtsnabbt ner i fickan? Rycks det till i panik när du kastar en försynt blick på hans skärm?! Telefonsmussel formligen brölar otrohet – närmare bestämt brölar det svettigt grovhångel med en medelålders litteraturkvinna (så kallad LILF) som regelbundet mobilskammar din partner med skräckinjagande utläggningar om 1) bokhandelsdöden 2) kulturförflackningen 3) den hotade arbetsmarknaden för värmlandsbaserade ljudboksinkompatibla essäister. Håll utkik efter: inkassoräkningar till följd av tvångsprenumeration på samtliga ännu existerande papperstidningar. Håll även koll på: skamset fipplande med Candy Crush klockan tre på natten.

Dränker dig i Nobelprismotiveringar

Men det är ju så myyyys att känna sig uppskattad! Absolut gumman men om gubben faller på knä och snyftar att du ”är ett monument över lidande och mod i vår tid” beror det på skuldkänslor efter aderton timmars skumpande könsumgänge, och det sveket blir knappast mindre för att du får en kvast Konsumtulpaner och tillhörande kort med texten ”Till min ständiga lilla sekreterare – för att du i talrika förklädnader framställer utanförskapets överrumplande delaktighet”. Förklara för herr Snille och Smak att han kan ta sig i Börshuset – samt att han så sent som i somras trodde att Sture Allén var en gata på Gärdet.

Finns på en dejtingsida

Oooops! Såååå ledsen för din skull vännen, ingen och jag upprepar ingen ska behöva se sin partners rapsoljade torso utfläkt till allmän beskådan på en så fullständigt depraverad sexchatt som bokcirklar.se. Och användarnamnet,”Kulturprofil_72”. Vad tänkte han med?!

Åker på ”affärsresor”

VVS-konferens i Göteborg 26-29 september? Fat chance, ditt flottiga mumintroll.

Gör ”en Lars Norén”

”En redovisnings konsults dagbok?” Skulle inte tro det, din vrålkåta särskrivare.

Blir tvångsmässigt fixerad vid begynnelsebokstäver

– Ronny? Du menar väl R? – Benke? Du menar väl B?! Helt korrekt baby: tvångsmässig fixering vid Förnamn komprimerade till Begynnelsebokstäver är en riktigt otäck varningssignal och ett allvarligt symptom på den litterärt överförbara sjukdomen Autofiktion – i medicinska handböcker beskriven som ”en stilistisk intimklåda av pandemiska proportioner”. Smittkällan är inte sällan förföriska litteraturkvinnor av typen ”sågar hellre av mig huvudet än skrattar” och tillståndet kan bara beskrivas som K som i Katastrof. Ring akuten.

Gör dig illa till mods

Magkänslan, slutligen, är den så fel? Absolut inte, tjejer – kvinnlig intuition är berömd av en anledning och även om omgivningen jublar när din numera sönderrökta, utfattiga, djupt alkoholiserade partner debuterar på Bonniers, tilldelas Augstpriset, utses till Aftonbladets nya kulturchef och till slut, äntligen, i ett orgiastiskt utrop av djup och frånstötande bildningsextas lär sig stava till ”bibliotekarie”, ska du lita på ditt sjätte sinne. Låt ingen trampa på dig. Kom ihåg att du är värdefull. Ha en underbar dag och dela gärna den här artikeln.

Jenny Lindh, bibliotekarie

