År 2015 publicerade den danske professorn i litteraturvetenskap Frederik Tygstrup essän ”Litteraturens geografi, teknologi og epistemologi”. Han argumenterar i texten för att förståelsen av begreppet litteratur håller på att förändras och gör tre vägande iakttagelser:

Sedan 1800-talet har litteratur ofta använts i nationalistiska syften. I viljan att länka människors identitet till ett visst geografiskt område blev litteraturen tacksam, särskilt för en mytologisering av det förflutna. I Sverige kom exempelvis verk av Verner von Heidenstam och Selma Lagerlöf att ses som delkapitel i en större, gemensam berättelse om vårt lands historia.

Tanken om en inhemsk litterär kanon är en närbesläktad idé, likaså att litteratur självklart bidrar till det nationella språkets utveckling. Men, betonar Tygstrup, i vår globaliserade, postkoloniala era så kopplas våra förhoppningar om litteratur inte längre till nationen utan till andra slags tankerum där kosmopolitiskt och lokalt kan mötas. Och dessa nya villkor riskerar att marginalisera litteraturen.

För det andra pekar Tygstrup på att allt mer litteratur läses från skärmar. Därmed förändras ytterligare en innebörd av ordet. När vi inte omsluts av texten på det avskiljande sätt som en fysisk bok kräver, påverkas läsupplevelsen. Dessutom medför en digital marknad att det inte längre behövs mellanhänder som bokhandel, bibliotek eller ens förlag innan texten når läsaren. Det litterära kretsloppet blir då svårare att följa.

Slutligen framhåller Tygstrup att den vitala delen av samtidsprosan allt oftare utmanar fiktionskontraktet. Detta underförstådda litteraturkontrakt – personerna och händelserna är fiktiva och ska inte förväxlas med verkligheten – uppstod på 1700-talet. Men i takt med att mängden falska nyheter i sociala medier ökat har prosaförfattare som Claus Beck-Nielsen och Karl Ove Knausgård, hand i hand med realitytrenden i tv, ägnat sig åt angelägna autofiktiva strategier i ett gränsland där läsaren inte längre kan skilja fakta från påhitt. ”Om någon påstår att fiktionen i dag leker med verklighetsinslag kan vi svara att det beror på att verkligheten i allt högre grad leker med fiktionsinslag”, fastslår Tygstrup. Under 2000-talet har litteraturen alltså förlorat ensamrätten att ljuga. Och då förändras vår blick på den som konstform.

Tygstrups tre samtidsiakttagelser är intressanta. Men, för svenskt vidkommande, är de riktiga?

Man kan med lätthet se en rad verk i Sverige som under de senaste åren har tolkats, och hyllats, som del av ett nationellt historieprojekt. För hur kan vi inte läsa romaner som, säg, Torbjörn Flygts ”Underdog”, Kristina Sandbergs Maj-trilogi eller Lena Anderssons ”Sveas son” som undersökningar av folkhemmet, också? Böckerna bidrar alla till att bredda och nyansera en större berättelse om landet Sverige, precis som för övrigt Linnea Axelssons ”Ædnan”. Även intresset för Jens Liljestrands Vilhelm Moberg-biografi ”Mannen i skogen” talar sitt tydliga språk. Tygstrups tes om marginalisering känns alltså avlägsen: snarare har dessa författare, och flera med dem, just på grund av förmågan att skildra nationen via litteratur uppnått den direkta motsatsen: Stora läsarskaror.

De tekniska förändringarna då? De senaste fem åren har försäljningen av pappersböcker i Sverige minskat, ja – men bara med några få procent. Och nära nog ingen alls, utom folk i bokbranschen, läser i dag romaner på skärmar. Antalet hörboksabonnemang ökar rejält, men andelen böcker specialskrivna för lyssnande eller digitalt bruk är extremt få. Och för förlagen betyder de ekonomiskt sett ingenting. Det litterära kretsloppet har alltså förändrats men antalet mellanhänder knappast blivit färre.

Och det gamla fiktionskontraktet? En skara svenska författare, vissa influerade av just Knausgård, tycks känna sig instängda av kontraktet, som om det, med Tygstrups ord, vore ”en verklighetsfrånvänd bur”. Autofiktiva metoder befriar somliga, gränslandet verkar ännu outforskat och för läsarna skapar den ibland totala identifikationen med avsändaren intensiva textupplevelser.

Men en övervägande majoritet av såväl äldre som yngre svenska författare är ännu fiktionskontraktet trogna. Gissningsvis för att de älskar påhitt, i sig, och för att de upplever autofiktionen som alltför självutlämnande och dessutom fylld av risker för etiskt tveksamma, spekulativa effekter. Den vitala svenska litteraturen av i dag skrivs hur som helst inte alls enbart genom att utmana fiktionskontraktet utan inom en rad olika genrer.

Det må ibland vara frestande att samla spridda tecken ur samtiden och sedan av iver förstora deras inverkan. Betydelserna hos ordet litteratur är samtidigt på vissa håll ännu rätt beständiga.

