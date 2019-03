Johanna Frid: I dumma tjejers sällskap

Jag har alltid varit en ganska dum tjej. Varken intellektuell eller snäll – dum i ordets båda bemärkelser. Det är inte något jag lägger en värdering i, det är ett sakligt konstaterande. I Ottessa Moshfeghs romanpersoner har jag funnit mina gelikar: antihjältinnorna som får mitt svarta hjärta att smälta, min tröga hjärna att fröjdas. De tenderar att vara amoraliska, självupptagna, misstänksamma – de befinner sig i en ständig kamp mot den tillvaro de både föraktar och försöker upprätthålla en någorlunda normal fasad inför. Kontrasten mellan insida och utsida är bjärt: livet är ett privat litet helvete som hela tiden måste manövreras och hanteras.

Johanna Frid Johanna Frid är ny medarbetare i DN. I höstas kom hennes första roman, ”Nora eller Brinn Oslo brinn”, som fick Dagens Nyheters kulturpris 2019. Hon debuterade 2017 med diktsviten ”Familieepos”, tillsammans med Gordana Spasic. Visa mer

Ottessa Moshfegh är född 1980 i New England, USA och debuterade 2014 med kortromanen ”McGlue”. ”Eileen” publicerades 2015, och nominerades året därpå till prestigefyllda Man Booker Prize. ”My year of rest and relaxation” gavs ut förra året, och kommer på svenska i sommar. ”Eileen” finns i fin svensk översättning av Alva Dahl. Moshfegh har även publicerat en rad i noveller, i tidskrifter som Paris Review.

För det mesta ägnar sig hennes romanpersoner åt intrikata former av självbestraffning och olika typer av missbruk: sömnmedel, alkohol, mat. Inte sällan ger detta upphov till djupdykningar i kroppsliga excesser: här finns livfullt återgivna experiment med laxeringsmedel, en tarmtömning på golvet på en arbetsplats (som råkar vara ett tjusigt galleri), ett berättarjag som njutningsfullt kräks efter varje måltid och hävdar att fingrarna känns som en skön bris i halsen. I Moshfeghs universum behandlas detta med samma saklighet som när karaktärerna köper en kaffe eller startar bilen.

Av någon anledning väcker detta en enorm frihet och glädje i mig (två ord jag innerligt avskyr). Ja! vill jag skrika, Just så! Jag vill applådera och nicka instämmande, slå på en mäktig trumma. Inte för att jag är mer intresserad av laxeringsmedel än någon annan, men för att Moshfegh skrivit fram de minst sympatiska karaktärerna jag stött på – på det mest älskvärda sätt.

Moshfeghs två senaste romaner har båda en ung kvinna i huvudrollen. De avskyr sina liv, i viss utsträckning sig själva. Här finns hela tiden två rörelser: att njuta av det destruktiva och att fly, att hitta en lösning, att ta sig bort. Om det senare låter som en konstruktiv motkraft har jag uttryckt mig fel, för lösningen på problemet är lika förgörande och hopplös som problemet i sig. Eileen Dunlop i romanen Eileen behöver bli medskyldig till ett mord för att lämna sitt gamla liv bakom sig. Den namnlösa berättaren i ”My year of rest and relaxation” beslutar sig för att sova ett helt år för att ta reda på om hennes liv är meningsfullt och värt att leva.

Hennes blick på sitt tjugofyraåriga jag är fullkomligt osentimental och motsatsen till insmickrande

”Eileen” utspelar sig 1964, under några få ödesdigra dagar strax innan jul. Historien återberättas femtio år senare av den åldrade Eileen som ser tillbaka på sitt liv. Hennes blick på sitt tjugofyraåriga jag är fullkomligt osentimental och motsatsen till insmickrande: hon förstår den unga Eileen, men hon respekterar henne inte. Vad hon däremot förstår är varför Eileen lämnar sitt gamla liv, och hur dyster och meningslös hennes tillvaro tedde sig. Hon beskriver sitt dåvarande jag med orden:

”Jag avskydde nästan allting. Jag var djupt olycklig och arg hela tiden. Jag försökte lägga band på mig och det gjorde mig bara ännu mer obekväm, olycklig och arg.”

Den unga Eileen bor tillsammans med sin svårt alkoholiserade pappa, som är en katolsk före detta polis. Hon fantiserar om att komma hem och hitta honom halvdöd, nedrasad för trappan med nacken i en konstig vinkel. På dagarna arbetar hon på ett fängelse för vanartiga pojkar som begått diverse våldsbrott – mord och våldtäkt. Eileen sköter plikttroget men hycklande sitt arbete; låtsas sortera mappar och utformar meningslösa formulär som ska besvaras av de straffade pojkarnas mammor när de kommer på besök (”Vem är er favoritstjärna? När går ni och lägger er på kvällen?”). Resten av tiden kör hon omkring i pappans trasiga bil, där fönstren hela tiden måste vara nedvevade för att hon inte ska drabbas av någon slags gasförgiftning (en tanke hon givetvis njuter av). Varje kväll kör hon iväg till den lokala spritbutiken för att köpa faderns dagliga intag av gin. Till det yttre är Eileen from, försagd och klädd som en gammaldags bibliotekarie. Hennes inre värld präglas av fantasier om sex, ond bråd död och meningslöst våld.

Att balansera mellan dessa ytterligheter är naturligtvis oerhört ansträngande (det vet alla som någon gång varit tonåringar eller varit tvungna att dagligen visa upp sig på en arbetsplats). Eileen använder sig av det hon kallar dödsmasken för att kontrollera sitt yttre. Hon är extremt upptagen av hur hon ter sig utåt, och har noga studerat avgjutningar av kända döda män och tränat framför spegeln för att uppnå deras milda, avslappnade ansikten. Dödsmasken blir i förlängningen Eileens uttryck för hur man ter sig utåt: även grannhusen har en dödsmask. Hon kan inte föreställa sig att det råder harmoni mellan insida och utsida – för henne drivs alla av samma pulserande ilska och ångest.

Hon är ohejdbar i sin kuvade galenskap

Eileen är på ett sätt en elegant och klassiskt utformad noirthriller, komplett med alla de rätta ingredienserna: en blond förförerska, det snöiga New England som fond, ett Tjechovskt gevär som givetvis kommer att avfyras. Å andra sidan är det ett okonventionellt porträtt av en ung kvinna som är fullkomligt rasande och samtidigt underdånig och inställsam. På ett paradoxalt vis blir Eileen och hennes parodiskt hopplösa tillvaro ett uttryck för frihet. Inga tankar eller kroppsfunktioner är henne främmande, inga handlingar eller relationer. Hon är ohejdbar i sin kuvade galenskap, som Moshfegh till slut låter explodera.

Den namnlösa berättaren i ”My year of rest and relaxation” är till det yttre Eileens motsats: lång, blond, modellvacker och väl medveten om sina privilegier. Hon har ett arv från sina döda föräldrar, en examen i konsthistoria från Columbia University och en trevlig lägenhet på Manhattan. För henne blir den polerade fasaden ett ok:

”Since adolescence, I’d vacillated between wanting to look like the spoiled WASP that I was and the bum that I felt I was and should have been if I’d had any courage.” (”Sedan tonåren hade jag vacklat mellan att vilja se ut som den bortskämda vita överklasstjej jag var och den uteliggare jag kände mig som, och skulle ha varit om jag hade haft något kurage.”)

Året av avkoppling och vila blir ett experiment för att se om livet har någon som helst mening. Förhoppningen är att hon ska vakna till en ny värld, renad och tömd, som ett blankt papper. Hon hittar en till synes bindgalen psykiatriker som skriver ut mängder av lagliga droger, men som hon givetvis inte inviger i projektet. Precis som Eileen tycks hennes existentiella ensamhet fullkomlig: hon hatar sin bästa vän, bulimikern Reva, och ringer ibland till sitt obehagliga ex Trevor (som hellre onanerar till Britney Spears än Chloë Sevigny).

Det är ett hårt arbete att hålla sig sovande. Det krävs åtskilliga försök och besök hos Dr Tuttle (som verkar som att hon är frikostig med pillren också för egen räkning) för att hon ska hitta ett sätt att maximera sömnen och minska risken för att bara bli hög och vandra runt halvt medvetslös. Det finns gott om exempel på människor som gjort de mest absurda saker påverkade av sömnmedel som Ambien (i Sverige sålt under namnet Stilnoct) och vår hjältinna vaknar upp till mängder av glass, kinamat och designerjeans hon beställt i sömnen. När Revas mamma dör i cancer vaknar berättaren på ett tåg på väg till begravningen, iförd en dyr, vit designerpäls. Hon har ingen aning om var den kommer ifrån.

Ibland möter man en bok eller författare vid exakt rätt tidpunkt i sitt liv

När hon sätter upp en bild av Reva i vardagsrummet tolkar Reva det som en kärleksfull gest – i själva verket är det en påminnelse om att inte ringa Reva när hon är påverkad av sömnmedel. Det är en talande gest, typisk för Moshfeghs karaktärer. Kärlekshandlingarna är få. De är inte insvepta i något förmildrande skimmer. De är helt enkelt hjärtlöst och självupptaget mänskliga.

Ibland möter man en bok eller författare vid exakt rätt tidpunkt i sitt liv. Så var det med mig och Moshfegh. Aldrig tidigare har kontrasten mellan hur jag ser på mig själv och hur världen ser på mig varit större, eller mer skrattretande. Min dödsmask är märkligt avmätt; jag har nära till ett djupt skratt som ska föreställa hjärtligt.

Läs mer: Intervju med författaren Johanna Frid

Moshfegh ställer tillvaron på sin spets. Hon pekar på behovet av en slags existentiell Fågel Fenix-handling för att skapa förändring. Berättelserna befinner sig i en spänningsyta mellan det destruktiva och det konstruktiva (där det konstruktiva å andra sidan manifesteras genom mord och drogad sömn). Moshfegh visar på två motstridiga rörelser: livets fula tristess och de drastiska försöken att undkomma den. Och den gnistrande litteratur som kan uppstå där emellan.

Centralt i båda berättarnas självbild är slitningen mellan den inre världen och den yttre verkligheten – och vem kan inte känna igen sig i det?

Båda romanerna berättas i jagform, och handlar om kvinnor i tjugoårsåldern. Båda romanerna slutar i ett dödsfall. Båda romanerna innehåller en destruktiv lösning – en okonventionell lösning – på ett problem. Där problemet är tillvaron, livet i sig. Som få andra lyckas Ottessa Moshfegh skildra livet som en trång och smutsig bur, och samtidigt få mig att frusta av skratt. Moshfegh gör det omöjliga möjligt. Hon ger liv åt två karaktärer som saknar motstycke, som excellerar i det perversa, det snuskiga, det fula, det förbjudna, det egocentriska.