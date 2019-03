Jonas Thente: Svenska författare borde orientera sig i psykogeografin

Hösten 1994 ritar författaren Iain Sinclair ett stort V på Londonkartan. Under några dagar följer han strecket och antecknar det han ser längs den urbana stratigrafin; romerska kolonner, graffiti, ärgade kyrktorn, pubar, uteliggare och tryckerier, viadukter, affischer och voodoobutiker, kyrkogårdar, järnvägsspår och rostig viktorianism.

Promenaden inleder boken ”Lights out for the territory. 9 excursions in the secret history of London”, som publicerades 1997. Sinclair hade tidigare gjort sig bemärkt för den prosapoetiska ”Lud heat” (1975) där han återuppväckte den märklige amatörarkeologen Alfred Watkins teorier från 1920-talet om att Brittiska öarna genomkorsas av så kallade ley-linjer härstammande från den dimmiga uråldern. Sinclair applicerade linjerna på Londonkartan, närmare bestämt med utgångspunkt i de många kyrkor som ritats av arkitekten Nicholas Hawksmoor.

Resultatet var en febrig, visionär, mysticistisk omtolkning av huvudstadens karta. ”Lud heat” inspirerade senare serieskaparen, numera magikern, Alan Moore till hans grafiska mästerverk om Whitechapel-morden ”From Hell”.

Efter åtskilliga närbesläktade böcker anses den i dag 75-årige Iain Sinclair vara den främste företrädaren för vad som kallas psykogeografi.

Mitt ordbehandlingsprogram hojtar ilsket rött när jag skriver detta.

Psykogeografi.

Men det är en litterär och konstnärlig praktik som härstammar från Londonströvare som Defoe, Blake och De Quincey – och Parisflanörer som Baudelaire, Walter Benjamin och de franska surrealisterna. Därpå användes psykogeografin som subversiv politisk strategi av franska situationister, för att alltså få moderna utövare som engelska Sinclair, Peter Ackroyd och Will Self. Ja, det är en mycket manlig tradition, trots att det inte alls skulle behöva vara det.

Psykogeografin är ett försök att skapa en fyrdimensionell karta av ett (stads)landskap. Tanken är att det förflutnas alla lager lämnar mentala spår även i det vi kallar vår tid. Författarens metod låter arkiven, läggen, vetenskapen och stadsplaneringen möta halvlegal urban exploration, dokumentärfotografisk nedteckning, anekdoter, fotarbete och spöken. London och Paris är, föga förvånande, absoluta centra för praktiken. Här reser sig glasskrapor ovanpå ruiner av mentalsjukhus, ovanpå medeltida kryptor, ovanpå romerska mithrastempel, och infogade finns poeterna, vetenskaparna, konstnärerna, ödena, galningarna, besluten.

”Under trottoarerna – stranden”, som en situationistisk slogan löd i 1968 års Pariskravaller.

Psykogeografin är gärna politisk. Iain Sinclair har gjort sig känd som en furiös kritiker av Thatchereran och allt liknande som kommit därefter. När han publicerade en tjock undersökning av sin egen stadsdel som också var en giftig protest mot bygget av nya OS-stadion (”Hackney, That rose-red empire: A confidential report”, 2009) blev han portad av bokhandlare och bibliotek efter politiska påtryckningar.

Hans lika kända kollega Peter Ackroyd lutar däremot mer åt det aristokratiskt konservativa hållet och drömmer sig gärna tillbaka till vagt mytiska tider.

Jag letar efter svenska exempel, svenska psykogeografer, men hittar bara svaga skuggor av genren. Möjligen orkar en svensk författare varva en nutida skildring med någon tidigare epok, men fler än två eller tre lager tycks vara övermäktigt.

Jag grunnar på vad som skulle hänt om en Ernst Brunner hade försökt sig på det psykogeografiska anslaget i några av sina senare böcker. I stället för förvisso utmärkta, men lite torrt redovisande biografier över personer som Swedenborg, Anckarström och Johan Helmich Roman – varför inte använda all denna forskning, spränga de historiska och mentala skikten och fånga bitarna i luften. Jonglera med dem, med ett flanerande och entusiastiskt tolkande jag som samtida men tidsresande medobservatör.

Han och flera andra författare med potential (Per Johansson, Nina Burton, Carina Burman, Jerker Virdborg, Kristian Petri, Klas Östergren, Therése Söderlind?) kanske borde studera tre svenska författare som faktiskt åstadkommit något som närmar sig psykogeografi.

Per Wirténs ”Där jag kommer från ” (2010) blandar det personliga minnet med kritisk analys av förorternas historia. Med promenader binder han samman temat från Heron city till Årsta.

Och det är Ruben Wätte, som i ”Visit Norrtuna” (2010) flanerar i sin uppväxts förort till Järna och på ett fullfjädrat sätt gräver i det personliga och i den tämligen korta men förvånansvärt rika lokalhistorien.

Och det är Peter Bryngelsson med ”Vad döljer sig inte i Älmeboda” (2018), där den inflyttade författaren tar sig an de lokala berättelserna, anekdoterna, myterna och byaskvallret som flyter ”ganska hemlösa runt i bygden som vilsna fågelflockar”. Det lilla samhället i Tingsryds kommun visar sig härbärgera en oerhörd rikedom av fågelflockar.

Det är svårt att se varför Stockholm, Göteborg, Malmö eller Uppsala skulle vara sämre rustade än Norrtuna och Älmeboda som material för en psykogeografisk undersökning. Det är snarare upp till författarna.

Essä: Så blev promenaden en protest mot det moderna.