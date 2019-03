Jorge Luis Borges: ”Muren och böckerna”

He, whose long wall the wand’ring Tartar bounds …

Alexander Pope: ”The Dunciad”

Jag läste för några dagar sedan att mannen som beordrade byggandet av den nästan oändliga kinesiska muren var densamme förste Kejsare, Shih Huang Ti, som likaså bestämde att alla böcker från före hans tid skulle brännas. Tanken att dessa båda enorma företag – de mellan tvåhundrafemtio och trehundra mil sten som restes mot barbarerna och den rigorösa utplåningen av historien, det vill säga det förflutna – härrörde från en person och på något sätt var dennes attribut, skänkte mig ett oförklarligt behag, samtidigt som det ingav mig obehag. Det är för att utforska orsakerna till denna känsla jag skriver dessa rader.

Den förste kinesiska kejsaren Shih Huang Ti beordrar bokbränning. Foto: Rights Managed

Historiskt sett är det ingenting märkvärdigt med någondera av åtgärderna. Det var samtidigt med de puniska krigen som kungen av Tsin, Shih Huang Ti, lade under sig de sex kungadömena och avskaffade feodalsystemet. Han reste muren därför att murar var befästningsverk och han brände böckerna därför att motståndarna åberopade dem för att prisa de föregående kejsarna. Det är normalt att furstar bränner böcker och bygger fästningar; det enastående med Shih Huang Ti var bara skalan han gjorde det i.

Det är i alla fall vad somliga sinologer brukar hävda, men jag menar att de omständigheter jag har återgett ovan är någonting mera än bara en överdrift eller hyperbol av triviala anstalter. Att inhägna en trädgård eller en fruktodling är normalt, men inte att inhägna ett imperium. Att göra till sin föresats att få det mest traditionella av folk att försaka minnet av sin historia, vare den mytisk eller verklig, är inte heller någon struntsak. Kineserna hade tre tusen års tideräkning (en kronologi som innefattade Den Gule Kejsaren, Chuang Tzu, Konfucius och Lao Tzu) när Shih Huang Ti beslutade att historien skulle börja med honom.

Shih Huang Ti hade landsförvisat sin mamma för skörlevnad; i de ortodoxas ögon var hans hårda dom ingenting annat än ogudaktighet. Kanske ville Shih Huang Ti utplåna de kanoniska skrifterna därför att de förebrådde honom; kanske ville Shih Huang Ti sudda ut hela det förflutna för att sudda ut ett enda minne: sin mammas vanära. (På ett inte olikt vis hade en kung, i Judéen, låtit mörda alla spädbarn för att döda ett enda.)

Denna förmodan är rimlig, men den ger oss ingen förklaring till muren, mytens andra sida. Enligt historikerna förbjöd Shih Huang Ti att man nämnde döden, han sökte efter odödlighetens elixir och stängde in sig i ett bildligt palats med lika många rum som det finns dagar på året. Dessa omständigheter tyder på att muren i rummet och branden i tiden var magiska barriärer för att hålla döden stången. Alla ting vill bestå i sitt vara, skrev Baruch Spinoza; kanske trodde Kejsaren och hans häxmästare att odödligheten är konstitutiv och att förgängelsen inte förmår tränga in i en sluten värld. Kanske ville Kejsaren återskapa tidens begynnelse och kallade sig Den Förste för att verkligen bli den förste, Huang Ti för att på något sätt bli Huang Ti, den legendariske kejsaren som uppfann skrivkonsten och kompassen.

Det var denne som, enligt ”Riternas bok”, gav tingen deras sanna namn. På liknande sätt, i inskriptioner som består än i dag, tog Shih Huang Ti åt sig äran av att alla ting under hans styre hade fått de namn som dem vederbör. Han drömde om att grunda en odödlig dynasti; han befallde att hans efterträdare skulle benämnas Andra Kejsaren, Tredje Kejsaren, Fjärde Kejsaren och så vidare i oändlighet…

Jag talade om en magisk föresats. Man kunde likaså förmoda att byggandet av muren och brännandet av böckerna inte var samtidiga handlingar. Detta skulle (beroende på vilken ordningsföljd vi föreställer oss) ge bilden av en kung som började med att förstöra och därefter fann sig i att bevara, eller den av en desillusionerad kung som förstörde det han tidigare hade försvarat. Båda förklaringarna är dramatiska, men saknar, såvitt jag vet, historisk grund. Herbert Allen Giles berättar att de som gömde böcker blev märkta med glödgat järn och dömdes att på livstid bidra till att bygga den ofantliga muren. Denna uppgift ger näring åt eller belägg för en annan tolkning.

Måhända var muren en metafor, måhända dömde Shih Huang Ti dem som dyrkade det förflutna till ett arbete lika ofantligt som det förflutna, lika enahanda och meningslöst. Måhända var muren en utmaning och Shih Huang Ti tänkte: ”Människorna älskar det förflutna och mot denna kärlek förmår jag ingenting göra, och inte heller mina bödlar, men en dag kommer det en man som känner som jag, och denne kommer att förstöra min mur, såsom jag har förstört böckerna, och han kommer att utplåna mitt minne och bli min skugga och min spegelbild och han kommer inte att veta om det.” Måhända murade Shih Huang Ti in kejsardömet därför att han visste att han var svag och förstörde böckerna eftersom han visste att de var heliga, det vill säga böcker som lär ut det som hela universum eller varje enskild människas medvetande lär oss. Måhända är brännandet av biblioteken och byggandet av muren handlingar som på ett förborgat vis upphäver varandra.

Den beständiga muren som i denna stund, och alla stunder, kastar sitt skuggmönster över marker som jag aldrig skall se, är skuggan av en Caesar som befallde att den mest vördnadsfulla av nationer skulle bränna sitt förflutna. Det är sannolikt idén i sig som rör oss, oberoende av de hypoteser den ger utrymme för. (Dess värde ligger kanske i motsatsen mellan att göra och att förgöra i gigantisk skala.) Om vi generaliserar härifrån skulle vi kunna sluta oss till att alla former har sitt värde i sig själva och inte i ett föreställt ”innehåll”.

Detta skulle vara i överensstämmelse med Benedetto Croces tes; redan utnämnd till pater, 1877, hävdade han att alla konster strävar efter musikens tillstånd, som inte är annat än form. Musiken, glädjens yttringar, mytologin, ansiktena som skulpterats av tiden, vissa skymningar och vissa platser, alla vill de säga oss något, eller de sa oss något som vi inte borde ha glömt, eller de står i begrepp att säga något; denna omedelbara närvaro av en uppenbarelse som inte äger rum är, kanske, den estetiska händelsen.

Buenos Aires, 1950

Översättning från spanska: Oscar Hemer.