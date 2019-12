Leif Zern: Så låter skrattet i den judiska litteraturen

Jag var sju när det började och tretton när det var premiär. Farbror Marcus satt placerad på ena sidan bordet och jag på den andra. Han pekade på stället där jag skulle börja och nickade om han var nöjd och viftade med pekfingret när jag skulle ta om. ”Läs, läs”, var en av hans få kommentarer. Då och då stoppade han en violpastill i munnen. Efteråt hände det att han utöver kontant betalning fick en smörgås i köket.

En gång i veckan kom farbror Marcus hem till oss för att lära mig läsa den hebreiska text jag skulle framföra i den lilla synagogan på Sankt Paulsgatan i Stockholm när jag gick bar mitzva. Jag tror att ”framföra” är rätt ord med tanke på att det handlade om högläsning inför publik, det vill säga deltagarna i sabbatens morgongudstjänst i anslutning till födelsedagen. Bar mitzva – bat mitzva för flickor – brukar beskrivas som en religiös myndighetsexamen när en judisk pojke fyller tretton och en flicka tolv (flickor anses bli vuxna tidigare). Eftersom vi var en ortodox familj skulle min bar mitzva ske enligt konstens alla regler, alltså den långa versionen.

Först nu slår det mig att denna undervisning vecka efter vecka under sex år – med paus för sommarlovet – måste ha spelat en avgörande roll för mitt sätt att läsa och att över huvud taget uppfatta text. Det var ingen språklektion, texten som låg uppslagen i boken framför mig saknade så vitt jag minns svensk översättning, den skulle inte läsas innantill utan reciteras eller ”sjungas” med den liturgiska melodi som är typisk för den judiska gudstjänstens Toraläsning. De hebreiska bokstäverna fungerade mer som noter än som skrivtecken.

Man vaggas av ordens klang och rytm, lyssnar till kantorns på samma gång klagande och tröstande sång, nynnar med i långa sträckor som plötsligt, på befallning av en inre röst, övergår i tonlöst rabblande eller ren tystnad.

Det heter att judarna är ett Bokens folk och att Toran i flera tusen år varit vårt hemland, en fast punkt i diasporans eviga vandringsdrama. Den där väskan som judar har packad i väntan på nästa hastiga uppbrott innehåller alltid minst en siddur (bönbok). Själv fick jag min första siddur när jag gick bar mitzva. Från och med nu var det pappa eller en uppmärksam bänkgranne i shul som viskade i mitt öra på de stora helgerna: ”Läs! Läs!”

Samtidigt ligger det lika nära till hands att se på judendomen som en röstens och det talade språkets religion. Det är Gud själv som ber oss att hålla öronen öppna och lyssna, som det heter i Femte Mosebokens sjätte kapitel: ”Shema Jisrael! Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på hjärtat. Du skall inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp.”

Det är aldrig tyst.

Min pappa, som inte var någon bokläsare, vårdade ömt den bönbok han hade med sig i shul på Sankt Paulsgatan. Den bar spår av högläsning, av händer och åldrande. Den hade farmor haft och min tidigt döde farfar. Haggadan – berättelsen om uttåget ur Egypten – var vinfläckig och skvallrade om alla påskmåltider genom åren, med barn och vuxna runt bordet, storögt lyssnande till välsignelser och skräckhistorier om de tio plågorna som drog över Egyptens folk, från grodor och flugsvärmar till boskapspest och mörker.

Jag börjar ana varför jag hör röster när jag läser. Pesachfirandet var både en historielektion och en sagostund. Andra ser färger, jag hör tonfall och barnskratt, hyssjanden och andaktsfulla tystnader. Söderslang och jiddisch.

Om det finns en judisk litteratur – en fråga som är svår att besvara – tror jag den har rösten som följeslagare. Förkunnelsen, bönen, välsignelsen. Det blev en högtidsstund när jag och en jämnårig vän upptäckte ”Portnoys besvär” och läste högt för varandra ur Philip Roths roman. Inte nödvändigtvis för att den var frispråkig – det fanns andra som var mer frispråkiga – utan därför att den var skriven för ett lyssnande öra.

Lucia Berlin inleder en av sina noveller i ”Handbok för städerskor” med en kommentar till en av Anton Tjechovs noveller (”Sorg”) och frågar sig vad som hade hänt om Tjechov hade skrivit den i jagform. Berlin menar att denna historia om en man som sörjer sin son skulle bli tråkig utan Tjechovs mer neutrala berättarröst som nu i stället ”fyller mannen med värdighet”.

Lucia Berlins metanovell träffar en öm punkt. En skönlitterär text blir inte personlig enbart för att den byter från tredje person till jag. I så fall skulle dagens autofiktion stå i kö till Nobelpriset. Men det innebär inte att det omvända alltid är fel.

Philip Roth, till exempel. I romanen ”Vålnaden försvinner” behöver han bara skriva den första meningen för att göra sin personliga röst hörd: ”I hadn’t been in New York in eleven years”. Här råkar titeln vara en scenanvisning ur ”Macbeth”, en ironi som tjänar som scenanvisning till Roths egen stämma, som om han spelade en roll med oss som publik. Det ”jag” som talar här är själva verket motsatsen till privat, det är bara skuggan av hans person, en spökröst.

Philip Roth Foto: Snap/REX

Första gången jag läste någonting av Philip Roth fick jag omedelbart Lenny Bruce i tankarna, den judiske ståuppkomikern som på ett foto från 1961 håller armarna i luften medan en amerikansk polis visiterar honom. Lenny Bruce arresterades flera gånger det året för ”obscenitet”. Likheterna med Roth är naturligtvis mer kulturella än litterära. Bruce stod på nattklubbscenen – jag hörde honom på importerade lp-skivor – Roth tillhörde det litterära etablissemanget, en av flera judiska författarröster som nådde världsrykte åren efter andra världskriget. Saul Bellow skulle få Nobelpriset litteratur 1976. Bernard Malamud skrev ”Fixaren” som handlar om antisemitism i Tsarryssland, filmad med Alan Bates 1986. Chaim Potok vann en lika stor läsekrets med ”Jag är den kände Asher Lev”, historien om en ung jude som trotsar det religiösa bildförbudet och blir konstnär.

Det hindrar inte att Lenny Bruce hör hemma i samma tradition som dessa höglitterära författare. Det finns gott om ståuppkomik i den judiska litteraturens rotsystem. Gycklaren Lenny Bruce är varken den första eller sista i den långa rad vaudevilleartister som ofta uppträdde, och fortfarande uppträder, på judiska pensionat i Catskillsbergen i staten New York, det så kallade Borsjtjbältet. Woody Allen och Jerry Seinfeld hör till de mest kända i modern tid.

Jag vet inte om Kinky Friedman har varit där med sitt rockband Kinky Friedman and The Texas Jewboys, mannen bakom den judiska humorns kvickaste oneliner i modern tid: ”They ain’t making Jews like Jesus anymore”. Men även Kinky hör till familjen.

George Costanza i ”Seinfeld” är ytterligare en typ – en äkta shlemiel, den klassiska olycksfågeln.

Jag har stött på två teorier om den judiska humorns ursprung – en som hävdar att den går tillbaka på Gamla testamentet och en annan som sätter den i förbindelse med upplysningen och den moderna antisemitismen. I slutet av 1700-talet blir juden ett främmande raselement i den rationella och genomlysta framtid som väntade. Jag tror mer på den senare teorin. Den judiska självironin är praktiskt taget alltid en försvarsreflex. Det är svårt att uppfatta Bröderna Marx i allmänhet och Groucho i synnerhet som något annat än fyra fräcka judar som lyckas hålla sig vid liv med hjälp av barnsliga skämt och – Grouchos specialitet – tvetydiga vitsar.

Varifrån kommer de? I rakt nedstigande led från Tsarryssland, från det som på engelska heter Pale of Settlement och på svenska Det judiska bosättningsområdet, en sammanhängande landremsa som en gång sträckte sig från Baltikum till Svarta havet och omfattade Vitryssland, Moldavien och delar av dagens Ukraina. Det var härifrån judarna i stor skala utvandrade efter mordet på Alexander II i mars 1881. De flesta av dessa östjudar hamnade i USA, inte så få på Broadway och i Hollywood.

Låt oss återvända till frågan om det finns en judisk litteratur och byta ut litteratur mot teater. Svaret är nej, eller för att vara mer exakt – någon professionell judisk teater fanns inte före 1876. De västjudar, ofta assimilerade, som råkade vara teaterintresserade kunde gå till Burgtheater i Wien eller till Det Kongelige i Köpenhamn och se Shakespeare och Ludvig Holberg. Någon judisk motsvarighet, en jiddischspråkig nationalscen, var inte att tänka på, vare sig i väst eller i det traditionsbundna öst. Desto märkligare att jiddischteaterns födelse kan dateras exakt till det historiska ögonblick då den 36-årige Avram Goldfaden hade premiär på sina första komedier och operetter i Rumänien. Goldfaden som brukar tituleras den judiska teaterns fader.

Skådespelarna kom i regel från ”gatan” och var amatörer som ibland hade gjort sig kända som underhållare på bröllop och liknande fester. En sådan badchen – pluralis badchonim – kan enklast beskrivas som en clown eller lärd narr som kunde leka med orden och anspela på Talmud och andra religiösa skrifter.

En lika viktig rekryteringsbas för den unga jiddischteatern var de ”Brodysångare” som uppförde små sketcher och scener som via traditionen tog sig in i Goldfadens föreställningar (namnet efter den lilla ukrainska staden Brody). Kanske måste man föreställa sig Lenny Bruce som en sentida badchen, låt vara att han knappast var välkommen på några prydligare kalas och av allt att döma dog av en överdos. Såväl Groucho Marx som Woody Allen finner nöje i att utmana anständigheten. Särskilt Groucho är en snuskhummer.

Flera av jiddischteaterns främsta aktörer såg sig tvingade att utvandra till USA och lyckades etablera sig i New York. För Jacob Adler låg vägen öppen från Odessa till East Side. För Boris Tomashevsky gick den via Borsjtjbältet. Både skulle skapa dynastier – Jacob och Sara Adlers dotter Stella var på trettiotalet aktiv i The Group Theatre och grundade senare Stella Adler Studio of Acting, där man bland eleverna hittar Marlon Brando, Robert De Niro, Harvey Keitel, Warren Beatty, Candice Bergen och Elaine Stritch.

Foto: Rights Managed

En av de märkligaste källorna till kunskapen om den relativt okända jiddischteatern är Franz Kafkas dagböcker. Det låter som en Klintbergare – Kafka med sin närmast profetiska ställning i den moderna prosan och Goldfaden med sina enkla intriger. Den 5 oktober 1911 noterar han: ”I går kväll Café Savoy. Ett judiskt sällskap.” Fem dagar senare: ”I förrgår med judarna på Café Savoy. Die Sedernacht av Feinmann. Ibland (det slår mig i det här ögonblicket) ingrep vi inte i handlingen enbart därför att vi var alltför rörda, inte för att vi bara var åskådare.”

Åren 1911 och 1912 återkommer Kafka gång på gång till sina starka upplevelser av judisk teater och judiska skådespelare. Även i breven till Felice Bauer och i kontakterna med Max Brod: ”Käre Max, vilken lycka! De gör Shulamit av Goldfaden.” Särskilt en av aktörerna, Jitzchak Löwy, även känd som Djak Levi, vinner Kafkas hjärta och blir en nära vän, andra beskrivs ingående och med en hemkänsla som kontrasterar mot hans svala intresse för den tjeckiska och tyska teatern.

Allt detta kunde stanna vid en fotnot om det inte vore möjligt att upptäcka ett samband mellan Kafkas lyckliga möte med jiddischteatern och hans utveckling som författare. Evelyn Torton Beck, som skrivit den mycket insiktsfulla boken ”Kafka and the Yiddish Theater” (1971), driver tesen att Kafkas första mästerverk, ”Domen” från 1913, bär tydliga spår av jiddischteaterns ofta ganska primitiva verkningsmedel, riktade till en ovan och högljudd publik. Här och i de stora romaner som väntar tar Kafka ett avgörande steg från en utförligt beskrivande prosa till en mer expressiv iscensättning av situationer som träder fram som på en teaterscen, direkt inför publikens ögon.

Äkthet i stället för anspråksfull förkonstling.

Det är nu Franz Kafka blir den Kafka vi menar när vi talar om honom. Jag ser honom sitta där på Café Savoy, ivrigt diskuterande och skrattande åt någonting som inte längre finns eftersom det bara levde i ögonblicket. Det försvann med rösterna, gesterna, blickarna. Jag ser mig själv sitta där i ett hörn och lyssna. Även farbror Marcus ser nöjd ut och bjuder på en violpastill.

Leif Zern Kritiker i DN och författare, senast till ”Kritik”, som samlar hans texter från mer än 50 års skrivande (Natur & Kultur). Leif Zern har bland annat också skrivit boken ”Kaddish på motorcykel”, om hans judiska uppväxt på Söder i Stockholm (2012, Albert Bonniers förlag), ”Se Bergman”, där han utforskar regissörens konstnärskap (nyutgåva 2018, Natur & Kultur), liksom ”Det lysande mörkret: om Jon Fosses dramatik” (2006, Norstedts). Visa mer

