Fyra radikala raderingsverk

• ”Darkness” av kanadensiskan Yedda Morrison (2011). Texter framraderade ur Joseph Conrads roman ”Mörkrets hjärta” (1902). Ord kopplade till naturen har sparats, ord relaterade till det mänskliga plånats ut.

• ”The sun also also rises: A Hemingway reader” (2011). Amerikanen Robert Fitterman har raderat alla meningar ur Ernest Hemingways roman ”Och solen har sin gång” utom de som börjar med ”Jag”, alltså pronomenet ”I”. Dessa har satts samman till en ny text.

• ”Let us go then, you and I” (2003). Holländskan Elisabeth Tonnard har här raderat en hel samling dikter ur ett och samma utdrag ur T S Eliots dikt ”J Alfred Prufrocks kärlekssång”.

• ”Radi os” av amerikanen Ronald Johnson (1977). Dikter framraderade ur en 1800-talsutgåva av John Miltons ”Det förlorade paradiset” (1667), i sin tur ett slags bearbetning av Bibelns skapelseberättelse.

Källa: Boken ”Radera” av Lisa Schmidt, Glänta produktion, 2018.