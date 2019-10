Lisa Taddeo: Metoorörelsen har gjort det svårare för kvinnor att säga vad de vill ha

Sex gånger körde Lisa Taddeo fram och tillbaka över USA med sin pappas gamla Dodge. Under åtta år jagade hon berättelser till en bok om amerikaners sexualitet under 2000-talets början. I nästan två bosatte hon sig i Bloomington i Indiana där sexologen Alfred Kinseys institut ligger. När hon kom till nya platser satte hon upp lappar på stan där hon annonserade efter intervjuoffer och gick in på barer och frågade öldrickare när de senaste hade sex.

Ibland med sin dotter, Fox, i en sele på magen.

– Jag vet inte om det gjorde mig mer eller mindre creepy, säger hon vid sitt köksbord i samhället Washington i en lantlig del av Connecticut, ett par timmar norr om New York.

Ambitionen var att skriva en fristående fortsättning på journalistikonen Gay Taleses bok ”Din nästas hustru”, ett reportage utgivet 1980 som fångade 60- och 70-talens tidsanda genom att närstudera den sexuella revolutionen, med skildringar inifrån massagesalonger och swingersklubbar.

”Tre kvinnor”, som Taddeos 350-sidiga bok kom att heta, är mindre omfångsrik än hon hade tänkt sig. Den handlar, som titeln antyder, om tre amerikanska kvinnors erfarenheter av åtrå och sexualitet. Skildringen är litterär, språket målande och känsligt. Men boken är baserad på över tusen intervjutimmar och dokumentärt material förankrat i kvinnornas dagböcker, sms och brev.

Lisa Taddeo i sitt arbetsrum. Foto: Björn af Kleen

Den berättar om Maggie, som när hon är 17 blir hjälplöst förälskad i sin engelsklärare, som hon senare stämmer för utnyttjande av minderårig. Lina, en katolsk hemmafru ur arbetarklassen som inleder en otrohetsaffär med sin tonårsförälskelse. Sloane, som har sex med en anställd på sin restaurang i New England medan maken tittar på. (Lina och Sloane är pseudonymer.)

Taddeo gjorde merparten av alla intervjuer innan metoo. Men slutresultatet hakar i där metoo möjligen har misslyckats. ”Tre kvinnor” handlar framför allt om vad kvinnor vill ha.

– Jag tror att metoorörelsen – som är vital och fantastisk och som kom alldeles för sent – har haft motsatt effekt när det gäller kvinnors möjlighet att tala om vad de vill ha, säger hon. Det har länge varit svårt men det har nog blivit ännu svårare nu. För det finns en så stark känsla av att man kan vilja ha fel sak, och att andra kvinnor kan döma en för det.

Taddeo tar Lina som exempel. En kvinna som ger sin liknöjde make Ed ett ultimatum: om du inte kysser mig inom tre månader drar jag. Mannen hon söker upp i hans ställe är enligt alla socioekonomiska kriterier en samhällets förlorare. Men de har extatiskt, jublande sex. Taddeo träffade Lina, som har två barn, i en samtalsgrupp för kvinnor i rostbältets Indiana. När Lina föll i gråt höll andra kvinnor om henne. Bakom ryggen, i samtal med Taddeo, kallade man henne hora.

– Och för mig är det exakt vad som håller oss nere. Att avfärda andra kvinnor som patetiska offer hjälper oss inte. Lika mycket som vi talar om vad vi inte vill ha, behöver vi tala om vad vi faktiskt vill ha. Och en av orsakerna till att vi inte gör det är kvinnligt fördömande. Så det som intresserade mig var inte främst situationer där makten tagits ifrån oss utan där vi självmant har givit bort den.

Taddeo tog del av Linas sexuella revansch, hennes himlastormande orgasmer i baksätet på en truck, nästan som i realtid. De talade direkt efter mötena, när Linas erfarenheter var obesudlade av skam eller eftertanke. Taddeo ville, säger hon, skriva med en sådan ”finkänslig intimitet” att den gestaltade texten skulle ”tränga genom klassbarriärer”. Andra kvinnor skulle få syn på sig själva i personerna.

Foto: Björn af Kleen

Samma kväll som jag intervjuat Taddeo tar hon med mig till det lokala biblioteket, där ett 50-tal företrädesvis medelålders kvinnor sluter upp för att ställa frågor till författaren. Stämningen blir snart uppspelt. En dam i publiken ger uttryck för en läsning som hon kanske inte är helt ensam om. (”Tre kvinnor” har sålt i drygt 300 000 exemplar i USA och ska sannolikt bli tv-serie i Hollywood.)

– Jag är 67 år och jag inbillade mig att jag var hyfsat sexuellt utlevande…, säger kvinnan i publiken. Jag har haft en hel del… Men när jag läste om Lina! Jag var där, på golvet i bilens baksäte, och det fick mig att inse: jag är inte klar än!

Efteråt säger en annan gäst att ”det aldrig skrivits en bok som ”Tre kvinnor”.

– Ingen har någonsin utforskat kvinnligt begär med ett sådant djup, säger hon.

Väninnan fyller i:

– Vi kanske inte skulle göra allt det som de gör i boken. Men att jag inte gör det betyder inte att jag inte skulle vilja göra det.

”Tre kvinnor” tar avstamp i Taddeos mammas erfarenhet som ungt frukt- och grönsaksbiträde i norditalienska Bologna.

Varje dag på väg till och från arbetet, i pelargångar och gränder, skuggades hon av en granne i gubbkeps som halade fram sin penis – ”lång, smal och styv” – och onanerade med blicken fixerad på mamman.

Lisa Taddeo förmådde aldrig prata med sin mamma om erfarenheten, eller om sex överhuvud taget. Men att i detalj skildra andra kvinnors specifika upplevelser av sexualitet har haft en kompensatorisk funktion, säger hon. Hon försöker förstå sin mamma genom andra.

Gång på gång har hon slagits av vilken makt som mödrar utövar på sina döttrar. Insikten har gjort henne akut självmedveten i umgänget med den egna dottern Fox, som boken är tillägnad. Under slutet av vårt samtal väntar Fox i bilen med sin pappa Jackson, eftersom ”hon börjar slicka på saker när hon är i gasen”, säger Taddeo.

– Varje sekund som jag tillbringar med min dotter tänker jag: hur fuckar jag upp henne just nu? Ibland vågar jag inte ens sminka mig i hennes närvaro eftersom jag då inbillar mig att hon tror att hon också måste ha smink.

Hur fuckade din mamma upp dig?

– Med undantag för sex, som vi aldrig någonsin berörde, pratade hon med mig som om jag vore 40 år gammal. Hon var en invandrad hemmafru i New Jersey utan vänner, körde inte bil, talade inte perfekt engelska – så hon var med mig hela dagarna och började till slut konversera och skvallra som om jag vore hennes väninna. Jag är livrädd för att bli sådan med min dotter. Jag försöker prata bebisspråk med henne, vilket hon älskar, men det är så fruktansvärt tråkigt.

Taddeos pappa, som dog i en bilolycka 2003, träffade mamman när han pluggade till läkare i Bologna under 60-talet. Han åtrådde henne intensivt under hela Lisas uppväxt. Taddeo säger sig ha ärvt en ”europeisk känslighet” av sin mamma.

– Som inte riktigt existerar i Amerika. Ta Elena Ferrante, som är så enormt känslomässigt medveten. Även hos Joan Didion, som jag älskar, finns ett slags mur. Hos Ferrante finns ingen mur. Som mellan mig och min mamma – från att jag var sex år gammal.

Vad hade hon tyckt om att du har blivit hela USA:s sexkorrespondent?

– Åh, nej! säger hon förläget.

– Hon hade gillat att Hollywoodkändisar har nämnt boken på sociala medier. Men jag hade å andra sidan aldrig skrivit den om någon av mina föräldrar fortfarande levt.

Under de kringflackande åren utgick Taddeo från Manhattan. Sedan några år bor familjen i skogen, i ett gråblått Hans och Greta-gulligt trähus i ett litet kuperat samhälle fullt av konstnärliga newyorkare i självvald exil.

Foto: Björn af Kleen

Efter samtalet på biblioteket äter vi middag på en taverna med knarrande trägolv, tillsammans med en handfull kvinnor som likt Taddeo har barn på bygdens montessoriskola. De bär jeans avklippta vid anklarna och ballerinaskor. ”Jag tog med en man!” triumferar Taddeo. Som straff peppras jag med intrikata frågor om Brexit.

Taddeo är en generös värdinna. Likt många framgångsrika amerikaner kamouflerar hon sina väldiga ambitioner i ödmjuka självironier. Hon underhåller gärna med anekdoter från turnélivet. I Washington DC, på den ledande bokhandeln Politics and Prose, ställde sig en seminarieherre upp och frågade Taddeo inför publikhavet:

– Är det okej att jag aldrig givit en kvinna orgasm?

En av montessorimammorna ryter när Taddeo återberättar scenen:

– Go home and do it!

Vad svarade du?

– Att han borde fråga kvinnorna som han aldrig gav orgasm.

Taddeo hade tänkt inkludera även mäns åtrå i boken. Manligt begär intresserade henne till en början, den självdestruktiva kraften i killars kåthet. Men till sist blev hon uttråkad. Hon kom att inse att kvinnors berättelser ofta började efter orgasmen. Medan männens tog slut ”i orgasmens hackiga krampande”.

– När man som kvinna ställer frågor till män om deras sexualitet ställer sig deras egon i vägen. Ett exempel: Min bror gick igenom en väldigt smärtsam separation efter att hans fru hade haft en affär med en femton år yngre personlig tränare samtidigt som han själv satt i källaren och spelade tv-spel. Och trots att han är min bror kunde han inte berätta om den här erfarenheten utan att blanda in sitt ego, känslan av att hans status i samhället var hotad. Trots att jag utlovade honom full anonymitet. Till sist fann jag honom bara chockerande trist.

Det mest insiktsfulla en man har sagt om boken kom från en redaktör till den tyska utgåvan, säger hon. Apropå Lina, som inte blev kysst på elva år av sin man. Maken, en spinkig brevbärare, tog aldrig initiativ till romantik. I undantagsfall trummade han Lina på armen och frågade: ”Är du sugen, eller?” Varje natt i dubbelsängen känner Lina den ”kyliga tyngden av orördhet på varenda millimeter av huden”.

– Redaktören sa att han inte tidigare hade insett hur sårande likgiltighet kan vara.

Hur mycket har metoo förändrat dynamiken mellan könen?

– Många är nog inte så förändrade som de kanske inbillar sig. Jag har haft kollegor som sagt: om jag inte vore så woke skulle jag säga att du är riktigt het i den där. Typ: jag fattar metoo, men är tillräckligt cool för att strunta i det.

– Dessutom utspelades metoo mest i storstäder. Jag slår vad om att många i Indiana aldrig har hört talas om metoo. För ett år sedan frågade jag min 18-åriga brorsdotter i New Jersey vad hon tycker om Harvey Weinstein – och hon hade aldrig hört talas om honom.

Taddeo är inte fundamentalist när det gäller metoomäns möjlighet att göra comeback i offentligheten. Hon har funderat över hur kvinnor kan förhålla sig kritiskt till mäktiga män, utan att för den skull cementera sin offerroll.

– Jag vill hitta nya sätt för kvinnor att hävda sitt inflytande. Som med komikern Louis CK – han masturberade framför kvinnor. Förfärligt etcetera. Jag mejlade och sms:ade honom ett förslag utan att få respons: han borde låta sig intervjuas av mig och ställa upp på omslaget till New York Magazine naken, med sin penis exponerad. Nu var det visserligen inte jag som blev masturberad inför – men det är vad jag skulle vilja att han gjorde. Som ett sätt komma tillbaka och liksom äga situationen.

Foto: Björn af Kleen

Det första Taddeo gjorde när hon påbörjade bokarbetet var att söka upp Gay Talese, en 87-årig dandy i hatt och skräddade kostymer som likt sin adept har italienska rötter. Taddeo budade över en flaska likör till hans townhouse på Manhattan med ett brev som informerade honom om att hon ämnade ta upp tråden där han lämnat den. Mästaren tog emot lärlingen.

– Så jag sitter där i hans salong och han har väldigt mycket av attityden ”gör si, gör så”. Vid ett tillfälle meddelar han mig att jag måste ligga runt med gifta män om det ska bli någon bok. Det var vad han ansåg att jag kunde bidra med som kvinna.

I ”Din nästas hustru” besöker Talese själv massagesalonger.

– Jag är ju läkardotter och insåg att han inte skulle acceptera en moralisk invändning, så jag svarade: ”men tänk om jag får en könssjukdom?”

Talese framhärdade: ”Då skriver du om det!”

Har han haft synpunkter på resultatet?

– Nej. Men om han tillfrågades så tror jag att han skulle säga att den rymmer tre kvinnor för mycket.

Talese bok doftar verkligen av 60- och 70-tal. Säger dina kvinnors erfarenheter något om den tid som vi lever i just nu?

– Jag tror inte att begär förändras. Men sättet som vi talar om det på förändras.

Som sms:ande. Taddeo, säger hon, ägnade åren mellan 20 och 30 åt att tillsammans med sina tjejkompisar avkoda killars textmeddelanden.

– Jag tror få av oss har erkänt till vilken grad som vi lämnade ut våra respektives sms. Jag har åtminstone inte berättat för min egen make hur mycket jag delade med mig av hans.

En stor del av Taddeos förståelse av Maggies erfarenhet med engelskläraren förmedlades genom nattliga sms mellan intervjuobjektet och författaren. Maggie rekapitulerade sin förälskelse, depressionen som följde när det tog slut, rättegången som inte ledde någonstans och hennes pappas självmord i kölvattnet av skandalen. Taddeo bombarderades med information, hon fyrade av mening efter mening.

– Jag blir tokig när min make kommunicerar på det sättet från typ matbutiken. ”Samla allt i ett jävla stycke innan du skickar, ok?!” Men med Maggie blev jag inte arg eftersom sms:en hjälpte mig att känna rytmen i hennes språk och begripa hur hon och läraren hade kommunicerat.

Har du någon språklig förebild när det gäller hur man skriver sexscener?

– Det måste vara en skönlitterär författare, och en kvinna. När män skriver om sex doftar det för mycket man. Som James Salter i ”A sport and a pastime” – som jag annars älskar. Jag försöker skriva från en mer neutral position, varken som man eller kvinna. Någonstans mellan det profana och det kliniska. Inte som vetenskap men heller inte som porr.

Hur gör man det?

– Det handlar om ordval. Jag gillar inte ett ord som ”kuk”. Jag försöker hålla mig borta från namn på kroppsdelar. De orden står sällan tidens test. Jag försöker skriva om kroppars rörelser. Som med Lina – där handlade det inte så mycket om mekaniken utan om det faktum att den här mannen kunde kasta omkring henne på ett sätt som hennes make aldrig skulle ha förmått.

”Hon kände sig så lång, tyckte att huvudet trängde upp genom biltaket och svävade upp bland stjärnorna.”

– Jag ville hedra den upplevelsen.