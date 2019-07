Lotta Olsson tipsar: 5 x nya deckare

Det finns något befriande lätt i att läsa fristående deckare, där persongalleriet inte har följt med från tidigare böcker. Författaren tvingas presentera alla och bygga upp deras personligheter från grunden, och läsaren förväntas inte hålla ordning på vad som senast hände yrkesmässigt och privat för huvudpersonerna.

Det kan ju vara lite svårt ibland att minnas vad som försiggick i en deckare man läste för två år sedan.

Å andra sidan är det ju roligt att återvända till sina favoritförfattare just för att möta personer som man redan tycker sig känna. Vi som läser Louise Penny blir glada över att få träffa den arga gamla poeten Ruth Zardo i byn Three Pines igen, eller för den delen när arkeologen Ruth Galloway återigen bromsar in framför sin stuga vid saltängarna i Norfolk i Elly Griffiths böcker.

Men det är en svår konst att fortsätta skriva om samma huvudpersoner år ut och år in. Alla åldras inte lika väl som Ruth Galloway och Ruth Zardo (det verkar underlätta om man heter Ruth). Somliga deckarserier vacklar i stället på rutinens brant, med hjältar som sedan länge borde ha fått gå i pension eller bli omplacerade av huvudskyddsombudet för att inte skada sig själva och kollegorna ytterligare. Eller, ännu värre, borde ha lagts in för avgiftning.

Det finns utpräglade personligheter som med tiden blir rätt outhärdliga med sina envist återkommande karaktärsdrag, som jobbiga färgstarka bekantskaper som berättar spännande historier första gången man träffas men som berättar samma historier även andra gången, och tredje. Då kan man tröttna.

Då är det bättre med Alan Robinsons kommissarie Alan Banks: han var rätt tråkig från början. Det har alltid varit mordgåtorna som har varit viktigast, även om Alan Banks då och då har svävat ut i långrandiga musikmonologer. Det var samma sak med Martin Beck i Maj Sjöwalls och Per Wahlöös deckare: Martin Beck stod aldrig i vägen för berättelsen.

Eller så kan man göra som isländske Ragnar Jónasson, som inledde serien om Hulda Hermannsdóttir med att berätta om hennes allra sista fall i ”Mörkret” förra året. Först när avslutningen var avklarad började han om.

Elly Griffiths ”En cirkel av sten” Övers. Carla Wiberg, Forum Visa mer

När en serie börjar bli lite vilsen är det dags att gå tillbaka till ursprunget, tio år efter den första boken. Rättsarkeologen Ruth Galloway tror först att hon ser i syne: den norske arkeologen Erik? Hur kan han vara tillbaka i Norfolk igen?

Erik var en av de viktigaste personerna i Elly Griffiths ”Flickan under jorden” (2009). Där mötte Ruth för första gången den vresige polisen Harry Nelson, när ett skelett hittades på Norfolks saltängar. Det fanns kopplingar till fornlämningarna i området, och enligt Ruths vän, druiden Cathbad, också kopplingar till andevärlden.

Det trodde ju aldrig Nelson på. Det fanns andra brottslingar än gudarna.

Nu återvänder Elly Griffiths till grunden för den berättelsen, och låter nya (eller nåja, nya och nya) flickskelett dyka upp. Är det fornlämningar eller av senare datum?

Elly Griffiths deckarserie om Ruth, Nelson och Cathbad har ett svårslagbart persongalleri, men handlar framför allt om den vänligt ironiska humorn. Nej, livet är sällan särskilt lätt. De flesta bär sig dumt åt ganska ofta, och väldigt mycket blir fel. Ruth Galloway är en skarp, självironisk iakttagare, van vid att bedöma skelett men också van att lägga märke till alla avvikande detaljer i omgivningen.

Åren har gått sedan första boken, och livsbesvikelserna har staplats på hög. Ruth har blivit ensamstående mamma och Cathbad en trygg tvåbarnsfar. Nelson ska bli pappa igen, åtminstone tror han det.

Det verkar till en början som ett trött grepp att återvända till första bokens värld. Men det är stranden som är det centrala i hela serien. Där, på gränsen mellan vatten och land, mellan vetenskap och tro, finns det nya brottslingar och nya offer. Livet blir inte ett dugg tryggare när man blir äldre: man har barnen att oroa sig för, vare sig de är små och hjälplösa eller unga övermodiga vuxna.

Ragnar Jónasson ”Ön” Övers. Arvid Nordh, Modernista Visa mer

Första boken om polisen Hulda Hermannsdóttir kom förra året och var en udda bekantskap. I den stod Hulda inför pensionering, och händelseutvecklingen gick långt bortom det vanliga i en deckare.

Nu tar Ragnar Jónasson ett steg bakåt och låter Hulda få hand om ett fall på Västmannaöarna, dit fyra gamla vänner har begett sig för att återknyta bekantskapen efter tio års separation. Det är två män och två kvinnor, och de har ett svårt förflutet: det begicks ett mord på den femte av dem.

Hulda var aldrig med om utredningen den gången, men får anledning att se över den igen. Visst ligger handlingen lite för nära den förra boken, ”Mörkret”, där Hulda också tog upp en gammal utredning och hittade nya fakta. Men det gör inte så mycket: Ragnar Jónasson har en obehaglig förmåga att bygga upp skräckscener.

Philip Birk ”Frostnatt” Historiska Media Visa mer

Nationalmuseum i Stockholm har öppnat igen efter fem års renovering, men vad händer? Anders Zorns berömda tavla ”Midsommardans” försvinner i en konstkupp av det mer spektakulära slaget.

Det är klart att konsttjuven Tom Grip blir misstänkt, han som i förra boken, ”Kyldygnet”, var inblandad i en lika halsbrytande stöld, den gången av en Hammershøi-tavla från det danska nationalmuseet i Köpenhamn.

Philip Birk skriver en spännande korsning mellan konstdeckare och gammal hederligt hårdkokt kriminalroman i högt tempo, och håller historien i strama tyglar trots att den är rejält komplicerad: Tom Grips gamla bekantskap Khanen och hans brottssyndikat är inblandade, tillsammans med delar av en underlig religiös sekt. Här får Tom Grips barndom större utrymme, och katastrofen som präglade honom.

SK Tremayne ”Just innan jag dog” Övers. Katarina Jansson, Lind & co Visa mer

Dartmoor är den kusligaste heden i södra England, den hed där förrymda brottslingar från fängelset fått vara ett hot i hur många böcker som helst. Men när S K Tremayne använder sig av miljön är Dartmoor framför allt en naturskön nationalpark. Där bor Adam och Kath och deras inte särskilt sociala dotter Lyla i ett ensligt beläget hus, men ensligheten är självvald: de trivs på heden.

Om det bara inte var för Kaths konstiga olycka, som hon inte verkar minnas själv.

S K Tremayne debuterade med den gastkramande skräckberättelsen ”Istvillingar” som var osedvanligt lyckad. ”Just innan jag dog” går aldrig över gränsen till skräckskildring, men Tremayne är lika skicklig på att bygga upp spänningen. Upplösningen är absurt fånig, men det börjar bli mer regel än undantag i dagens spänningsromaner.

Alex Michaelidis ”Den tysta patienten” Övers. Hanna Axén, Modernista Visa mer

Det börjar med ett dramatiskt brott som knappast kan tolkas på något annat sätt än det uppenbara: en man kommer på kvällen hem till sitt hus i Hampstead Heath, och hans fru, en känd konstnär, skjuter honom med fem skott.

Sen vägrar hon att berätta vad som har hänt. Hon slutar att tala, helt och hållet. Det är klart att hon blir inlåst på en psykiatrisk klinik.

Åren går, och psykoterapeuten Theo Faber slutar inte vara fascinerad av fallet. Kvinnan målade ju en tavla efter mordet, det finns en berättelse där. Till slut lyckas han närma sig kvinnan.

Det är lite som att se Hitchcocks ”Trollbunden” (med Ingrid Bergman, se den!) igen, med psykiatrin som vägen ner till människans mörkare sidor, fast själv var jag inte alls nöjd med slutet. Vissa böcker borde man sluta läsa i tid: det är ju spänningen man är ute efter, inte avslöjandet.