Lotta Olsson tipsar: 5 x nya deckare

När Svenska Deckarakademin 1973 delade ut priset för bästa översatta deckare till Richard Neelys blodiga ”Min vän Walter” lämnade Maria Lang akademin. Så där tyckte hon inte att man skulle skriva deckare: när realistiskt, blodigt våld reducerades till underhållningsdetaljer.

Det andra lägret i Deckarakademin, med bland andra Per Wahlöö, ansåg att deckare skulle skildra samhället som det är. Mord ska inte vara prydliga gåtor där liket snabbt städas bort, våld ska vara just så obehagligt som det är i verkligheten och inte reduceras till underhållningsdetaljer.

Den där motsättningen har alltid roat mig, eftersom båda sidor använder exakt samma argument. Och deckaren är ju i grunden en underhållningsgenre.

Men man kan lika gärna anklaga Shakespeare för att använda våld som underhållning, eller i stort sett varenda klassiker som har skrivits. Poängen med fiktionen är just att förflytta vanliga mänskliga känslor till en annan miljö, och polarisera dem så att de blir mer synliga. Vrede blir dödlig, kärlek likaså (”Romeo och Julia” skulle med såväl Per Wahlöös som Maria Langs resonemang vara en pjäs som reducerar självmord till underhållning).

Ändå finns den där konflikten ständigt närvarande i deckargenren. En del läsare vill ha sina deckare så hårdkokta och blodiga som möjligt, andra vill ha välputsade kammarspel, som ett schackspel där slagna pjäser snabbt flyttas av brädet för att inte störa koncentrationen.

Jag tillhör de som läser deckare för schackspelskänslan, pusslet, och helst ska det också finnas någon insikt om det mänskliga psyket som gradvis sjunker in. Men det är en balansgång som inte alltid stämmer med verkligheten, för jag skulle aldrig hoppa över Katarina Wennstams deckare för att de är för dystert verkliga.

Efter Jo Spains ”Förlåt oss våra synder”, dagens huvudbok, går jag länge och funderar över var vi förlägger skulden för gångna tiders grymheter. Det har säkert stått om det som skedde i de irländska Magdalenatvätterierna i någon nyhetsartikel, men den glömde jag. Fiktionen kan berätta en historia som gör större känslomässigt intryck.

Illustration: Modernista

Jo Spain: ”Förlåt oss våra synder”

Översättning Hanna Williamsson, Modernista

Prologen utspelar sig 1975, när en kvinna föder barn i ett kloster. Barnet tas ifrån henne omedelbart, trots hennes förtvivlade protester.

Många år senare hittas en gammal kvinna korsfäst i en park i Dublin, där prostituerade brukar betjäna sina kunder. Kvinnan visar sig vara syster Attracta, abbedissa i ett kloster beläget långt från Dublin, i en stillsam by i Limerick.

Polisen Tom Reynolds och hans team beger sig snart till klostret, där syster Attracta milt uttryckt inte verkar ha varit särskilt omtyckt. Klostret i sig är en tacksam deckarmiljö, och Jo Spain berättar om nunnornas enskilda livsöden så att de blir en provkarta inte bara på religiös inställning utan på människors sätt att förhålla sig till varandra. Där finns nunnor som verkligen kämpar för att hjälpa människor, där finns infama maktstrider, där finns de som undviker konflikter i det längsta och där finns de som utnyttjar varje tillfälle att göra andra illa.

Det finns också en stängd del av klostret, där det tidigare har funnits ett Magdalenatvätteri. De irländska Magdalenatvätterierna, som instiftades på 1700-talet och inte lades ner förrän i slutet av 1900-talet, var institutioner som drevs av katolska kyrkan (men med stöd av staten). Dit skickades flickor och kvinnor som blivit med barn eller bara anklagats för ”lösaktighet”, dit skickades även våldtäktsoffer och kvinnor som uppfattades som ”besvärliga”. Magdalenatvätterierna är numera kända för att ha utnyttjat kvinnorna under närmast slavliknande förhållanden, och 1992 hittades en massgrav med 155 kvinnoskelett på mark som tillhörde Sisters of Our Lady of Charity.

Det är ett nattsvart kapitel i Irlands historia, och Jo Spain lyckas utan synbara problem foga in det i en medryckande kriminalhistoria. Hon behåller nyanserna, och understryker att det inte bara handlade om ett kyrkligt skräckvälde: Magdalenatvätterierna var en del av samhället, och många familjer ”löste” problem genom att skicka besvärliga kvinnor dit.

Illustration: Albert Bonniers förlag

Katarina Wennstam: ”Vargen”

Albert Bonniers förlag

När Katarina Wennstam låter en ung kvinna försvinna på väg från en fest på Södermalm i Stockholm handlar det som vanligt om mäns brott mot kvinnor, och medan polisen Charlotta Lugn utreder fallet ägnar sig advokat Shirin Nouri åt en rättegång där en man står anklagad för att ha mördat sin flickvän. Det är båda ändarna på medieskalan: en försvunnen kvinna är en bra nyhet, en kvinna som blir mördad av sin pojkvän är vardagsmat och inte ens värt en notis.

Det ska vara Katarina Wennstam för att kunna göra bra spänningslitteratur av otäck statistik, och ibland föreläser hon lite mer än hon berättar. Hon resonerar och argumenterar, och låter en polis beskriva porrens utveckling där det i dag på nätet eskalerar till nivåer som de flesta av oss inte har någon aning om.

Ändå är det både spännande, mänskligt och egendomligt nog också med en optimistisk underton av att allt går att förändra.

Illustration: Forum

Donna Leon: ”Ett högt pris”

Översättning Ing-Britt Björklund, Forum

Möjligen har det inte begåtts något brott, men en äldre kvinna hittas död i sitt hem av grannen. Har hon dött i hjärtinfarkt? Kommissarie Brunetti är inte övertygad, och försöker mot sin chefs vilja få reda på mer om kvinnan.

Det visar sig att hon har gömt misshandlade kvinnor hemma hos sig, och också besökt gamla människor på några närbelägna äldreboenden. Brunetti grubblar över människorna han möter och försöker få sin lokala Lisbeth Salander, sekreteraren Elettra, att inte begå alltför flagranta brott när hon hackar sig in i databaser.

Donna Leons Brunettideckare är sarkastiska, roliga berättelser där deckargåtan sällan är det mest intressanta. Snarare är det miljöskildringen och Brunettis funderingar kring Venedigs utveckling, italiensk korruption och mänsklig hjälplöshet.

Illustration: Modernista

Riley Sager: ”Två sanningar och en lögn”

Översättning Elisabet Fredholm, Modernista

Amerikanska barn och ungdomar skickas ofta på månadslånga (eller mer) sommarläger, där de lever friluftsliv och förhoppningsvis har roligt. Men när Emma var på Camp Nightingale som barn slutade det med katastrof: de tre äldre flickorna hon delade stuga med försvann.

Som vuxen har hon blivit konstnär, men kan aldrig sluta måla de försvunna flickorna. När hon erbjuds en möjlighet att återvända till Camp Nightingale tar hon den, för att kanske äntligen bli kvitt minnena från det förflutna.

Det blir givetvis precis tvärtom. Utvecklingen är förutsägbar, men Riley Sager gör en bra berättelse och bitvis ganska ruskig historia om det förflutna och nuet där klasskillnader, sociala spel och missförstånd är sig rätt lika men där både den mörka skogen och den djupa sjön visar sig härbärgera fler hemligheter än någon har trott.

Illustration: Mondial

Alexander McCall Smith: ”Avdelningen för känsliga brott”

Översättning Yvonne Hjelm, Mondial

Mysdeckarserien om Mma Ramotswe på Damernas detektivbyrå i Botswana har varit en vänligt ironisk berättelse om människors tillkortakommanden. Alexander McCall Smiths nya serie utspelar sig i stället något överraskande i Malmö, där polisen Ulf Varg (!) arbetar.

Tyvärr är det ett Sverige som är rätt svårt att känna igen sig i, där folk heter sånt som Letta, Baltser och Bååt Püke Törnflycht (!), där man äter Janssons frestelse och gubbröra till lunch och där det är svårt att dua en regionpolischef.

McCall Smith har alltid haft en charmig vana att förirra sig in på ovidkommande tankespår, men nu är han inte så charmig längre. I stället har han blivit en osedvanligt babblig författare som inte vet vad han pratar om.

Det är svårt att inte tänka att han kanske alltid har betraktats som en sån i Botswana.

