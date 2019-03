Malin Persson Giolito: Att skriva en roman om förtalet är ingen idé

När Ing-Marie Eriksson, författaren till romanen ”Märit”, 1967 fälldes för förtal, så sades det att om en sådan dom blev prejudicerande skulle den ”mörda litteraturen i Sverige”. Drygt 50 år senare är det fortfarande den enda svenska roman i modern tid som ansetts utgöra förtal. Och även om romanen fortfarande dödförklaras med jämna mellanrum är det knappast någon som påstår att likdoften skulle bero på att författare är rädda att fällas för förtal.

Snarare är det så att det aldrig tidigare varit lika lätt att förtala någon. Du behöver inte längre prästerskapets hjälp med att peka ut någon som häxa, eller traggla med förlag, redaktörer och tidningsutgivare som kräver att du anonymiserar dina anklagelser. Allt som krävs är en någorlunda bra internetuppkoppling. ”Vi ses på min Instagram”, som Strindberg skulle ha uttryckt saken.

Jag är författare. Jag är beredd att säga att hela min existens vilar på övertygelsen att varje människa har rätt till sin berättelse. I Yuval Noah Hararis ”Sapiens” kan vi läsa att vår förmåga att samarbeta i stora grupper är vad som gjort oss till världens härskare. Och vore det inte för skvallret hade vi aldrig lyckats hålla koll på varandra.

Även apor pratar, men de kan inte förmedla vem som ligger med vem och vem som slåss på fyllan. Och det har gjort dem tvungna att underordna sig människan. Utan att veta vem man kan lita på går det inte att bilda grupper större än ett tiotal personer.

Men för att poeter ska slippa ägna all sin tid åt att kriga med andra vapen än pennan krävs också någon form av besinning. Juristen (och det i mig som hävdar att jag skiljer mig från yahooerna Gulliver mötte på sin sista resa) vet att jag måste vara beredd att bära ansvaret för det jag berättar.

”Avec les mots on ne se méfie jamais suffisament”, som Céline påpekade. ”The tongue is mightier than the sword”, som Eminem sjöng. (Eller om det var Euripides?)

”Alla vet inte att de kan göra sig skyldiga till förtal när de förolämpar folk i slutna grupper på nätet”, skriver Erik Helmerson i DN (18/3) apropå den kände svenska regissören som under metoo i en sluten Facebook-grupp anklagades för våldtäkt.

Det är värre än så, tänker jag. Även de som vet exakt vad som utgör förtal vet också att det på alla sätt som räknas är helt ofarligt att ägna sig åt den typen av smutskastning. Risken för att förtal på sociala medier ska leda till några andra konsekvenser än lajks på nätet och evig kärlek från dina (allt fler) följare är försumbar. (”Försumbar” är juridiska och betyder att du i normalfallet kan göra vad du vill.) Åtal har nu visserligen väckts mot den kvinna som i Facebook-gruppen hävdade att hon våldtagits av den kända regissören, men alla de som medverkade till att sprida informationen går fria.

Varför? Det beror inte på att juridiken skulle vara komplicerad, tvärtom. Lagen kan sammanfattas så här: att sprida kränkande uppgifter om en levande person är förtal, även om påståendet skulle vara sant. Du kan dömas till fängelse om du gör dig skyldig till grovt förtal. Du kan bli skadeståndsansvarig. Du kan dömas även om du bara sprider någon annans uppgifter, det vill säga trots att det inte är du som har hittat på det du berättar. Det är klara och tydliga regler.

Ändå ser vi att en handfull kändisar med Instagramprofiler större än våra största landsortstidningar, gång på gång väljer att hänga ut personer som de påstår gjort sig skyldiga till allt från att ”försvara pedofili” till regelrätta, grova övergrepp. Vet kändisarna att de gör sig skyldiga till brott? Antagligen. Tycker de att det spelar någon roll? De har NO FUCKS TO GIVE. Och de lider sannerligen aldrig brist på applåder eller avkrävs något ansvar för konsekvenserna av deras handlande.

Det är på inga sätt förvånande att anmälningarna och åtalen uteblir (och detta gäller förtal generellt, även sådant som inte sker på internet). I första hand för att brotten och gärningsmännen är för många. I andra hand för att den som blivit förtalad sällan vill något hellre än att saken glöms bort.

Om den förtalade trots allt väljer att anmäla, är det bara en sak som den förtalade kan vara helt säker på, nämligen att de kränkande uppgifterna får mer uppmärksamhet än om ingen anmälan görs. Dessutom är det en talan som den förtalade måste driva (och betala) själv, om inte åklagaren anser att det finns ett allmänintresse.

Den förtalade har med andra ord mycket att förlora och mycket lite att vinna på en rättsprocess. Den som förtalar däremot, kan fortsätta att casha hem. Sponsorer, folkets kärlek. Förlorarna är bara vi som fortfarande tror på mänskliga rättigheter. Och de som får sina liv förstörda. Finns det en hashtagg som kan göra den orättvisan viral? Antagligen inte. Och att skriva en roman om det är ingen idé. För litteraturen är väl död? Eller hur var det?

