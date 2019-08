Malin Persson Giolito: ”Skogen där Dante stod har brunnit upp”

”Det var en gång en saga som ville bli berättad och förd ut i världen.” Jag bläddrar försiktigt i utgåvan av Selma Lagerlöfs ”En saga om en saga och andra berättelser” från 1911. Omslaget ser ut som en skör, blommig tapet och den första ägaren har skrivit sitt namn med blyerts i pärmen. Boken köpte jag under min nyss avslutade semester, på ett antikvariat på Österlen. Och Lagerlöfs ord om sagans försök att bli tillvaratagen, den som drev fram över Värmland, innan just hon fångade in den och skrev ner ”Gösta Berling”, får mig att fundera, på tiden vi lever i, och hur lite jag egentligen förstår.

I tjugo år har jag bott i Bryssel, Europas regnigaste huvudstad. Jag brukar vilja flyga till värmen för att vara säker på att få lite sol. Men i år drabbades Belgien återigen av hettan. Redan i februari slogs värmerekord och juli 2019 blev inte bara den varmaste månad som någonsin uppmätts på den här planeten, Bryssel blev också en av de europeiska städer som drabbades värst.

Så det var kanske inte enbart för krusbärens skull vi bestämde oss för att ha en svensk semester, jag och min familj. Jag tänker inte påstå att det var ett klimatmedvetet val, för tre av mina fem familjemedlemmar flög upp till Sverige och hybridbilen jag kör drar märkligt mycket bensin. Men i tre veckor kuskade vi runt, från Åre i norr till Hammenhög i söder, via Stjärnhov, Runhällen, Mariestad, Marstrand, Grums i Värmland och Stora Frö på Öland. Och medan jag försökte hålla balansen på en bräda i Åresjön, doppade mig i havet där Skagerack möter Kattegatt, badade naken i en sörmländsk, spegelblank insjö och simmade med hunden i Östersjön – så följde böckerna med på resan. Både dem jag läste för första gången och dem jag en gång läst men fortfarande minns.

Jag har alltid samlat på historier som hjälper mig att förstå röran i det som är livet och världen. Böcker är mina talismaner. Med risk för att låta som att jag tycker att läsning är en redskapssport får de mig att känna mig mindre rädd och ensam. Och jag tjatar och tjatar om det som jag har lärt mig av Yuval Noah Harari, att det är våra berättelser som gör oss till människor. Att vår förmåga att hitta på saker som pengar, aktiebolag och mänskliga rättigheter och sedan komma överens om att tro på det vi hittat på, är det som skiljer oss från aporna, det som en gång gjorde oss till jordens härskare och det som kommer hjälpa oss att överleva.

Ibland är min relation till böckerna jag har läst till och med starkare än det jag faktiskt gjort, livet jag har levt. Jag kan exempelvis inte minnas att jag någonsin tidigare varit på Öland. Men i skumtimmen på Alvaret kände jag tydligt igen Johan Theorins kalla, grå stenar, dimman, vinden, knotten, kylan. Och när jag fastnade bakom en traktor på en liten skogsväg utanför Grums var det Lars Lerins varma slåtterdagar i det tysta köket i Jonhål som jag tänkte på, inte platser jag faktiskt sett, och människor jag hälsat på i det så kallade riktiga livet.

Men när jag körde in i det skogsbrandshärjade Härjedalen, då hände något annat. Min man och min äldsta sov, mellandottern tittade på film på sin Ipod, bara den yngsta tittade ut genom bilfönstret. Jag mötte hennes mörka blick i backspegeln. Hon ställde inga frågor om det döda landskapet, jag behövde inte försöka förklara, hur vi har hamnat här, vad har vi gjort? I stället fortsatte jag köra genom kilometer efter kilometer av nedbrända träd, avbrutna svarta stickor i marken. Det kändes som om den sönderbrända sträckan aldrig skulle ta slut. Och berättade den något så var det väl att Sverigesemester i all ära, men det här går inte att fly ifrån. Skogen där Dante stod, i mitten på sin levnadsbana, är inte längre bara mörk och skrämmande, den har brunnit upp. Helvetet har flyttat upp på jorden.

”Böcker är uppdelade i kapitel”, skriver Delphine Vigan i ”No och jag”, ”som markerar att tiden har gått eller att situationen har utvecklats, ibland är de till och med uppdelade i stycken med löftesrika rubriker som Mötet, Hoppet, Fallet, ungefär som tablåer. Men i livet är det inte så, det finns inga rubriker, inga skyltar, inga anslag, ingenting som säger varning, fara, stenras eller risk för besvikelse. I livet står man ensam i sina kläder och får skylla sig själv om de är alldeles sönderslitna.”

Sagan som ville bli berättad av Selma Lagerlöf, var först ”ett vimmel av historier, en hel formlös sky av äventyr” men lät sig så småningom tämjas. Verkligheten är tyvärr inte lika foglig. Greta seglar över Atlanten. Grönlands isar smälter, Amazonas brinner, haven dör, jag såg nio fjärilar i sommar. Det är mycket information. Men det hindrar inte att alla de berättelserna enligt den klassiska Hollywoodmodellen har nått klimax nu.