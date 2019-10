Malin Ullgren: I Sara Danius klassrum var världen full av storartade detaljer

Det är söndag kväll, dagen efter budet om Sara Danius död. Jag letar i bokhyllorna efter ”en humorbok” – min dotter behöver ”en humorbok till svenskan”.

En tunn röd pocket faller ner på mattan.

När jag plockar upp boken får jag en klump i halsen. Slumpen är påträngande denna oktoberkväll: det är ”Le gueuloir. Perles de correspondances”. På försättsbladet står med Danius snygga, eftertryckliga handstil: ”Juli 2017. Malin – med varma hälsningar, Sara.”

Det är faktiskt en sorts humorbok.

Le gueuloir var vad Gustave Flaubert kallade sitt eget test av texten under redigeringen. Han utförde testet genom att gapa – gueuler – det han hade skrivit, högläsa den tills det kändes som att ”lungorna skulle sprängas”.

Författaren, berömd för stilen, för det fixerade slitet med en prosa som skulle vara så lite smittad av gamla grepp och retorisk tradition som möjligt, ville försäkra sig om att stilen var ren.

Stilen skulle inte förfalskas av språkligt koketteri, som allitterationer och assonanser, inte lalla i väg i bilder utan kontakt med det sanna. Han ville att texten skulle befinna sig så nära själva tanken som möjligt.

Den tunna röda boken med samlade citat föreslår att kampen mot intellektuellt bjäfs och språklig falskhet inte bara kunde märkas när han till exempel stod längst bort i sin trädgård och högljutt läste sina nedskrivna, många, många gånger omskrivna meningar, utan också i hans ymniga korrespondens.

”I Franska akademien har vi ännu en rutten och korkad institution!” I ett sådant citat kunde man också märka hans direkthet och sanningskrav.

Men också, mer öppen och förundrad, skriver han till vännen och älskarinnan Louise Colet i maj 1852, när arbetet med ”Madame Bovary” är påbörjat sedan något halvår:

”Varje ting är en oändlighet; minsta lilla grus hejdar tanken så som själva idén om Gud.”

Jag hade skrivit en uppsats i estetik om specifika ting i Gustave Flauberts debutroman ”Madame Bovary” och Sara Danius hade varit min handledare. När hon skickade mig boken var alltsammans klart. För den skull behövde jag ju inte sluta intressera mig för Flaubert – dessutom var jag skyldig henne ett glas champagne för att projektet till slut hade rotts i land.

Det var hon som betonade att det skulle ”ros i land”, fastän jag hade erbjudit henne att slippa släpa på handledarskapet för en uppsats när hon hade blivit ständig sekreterare i Svenska Akademien och framför allt hade drabbats av bröstcancer. Men hon ville inte slippa – ”nu ror vi det här i land”.

Man hör inte sällan människor på universiteten tala om undervisningen som ett straff, som något de innerligt gärna vill undvika. Jag förstår att forskningen lockar, att kurserna tar för mycket tid och betalar för lite. Jag förstår, och vill tillägga: En bra universitetslärare är en välsignelse. Han eller hon öppnar världar. Vid vilket skede som helst i en människas liv kan de förse en med en kunskap om, i bästa fall en besatthet av något man därefter aldrig vill vara utan.

Sara Danius var, när hon var som bäst, en oerhört bra lärare. Hon kunde dramatisera estetikens historia så att vissa verk stod ut som peripetier i den rafflande pjäsen om romankonsten. Hon tyckte om det nya, närhelst det framträdde i tiden – det hon själv gärna kallade ”en händelse”.

”Det här är stort. Ingen har sett det här förut. Du måste göra något av det här”, sade Sara när vi hade seminarium i burspråket i hennes vardagsrum. ”Det här” var lådorna i ”Madame Bovary”; lådor som dök upp så snart en avgörande vändning, en betydelsefull beskrivning av känslor, tog plats i romanen.

Hennes kommentar kändes som en komplimang under en spirande förälskelse. Jag blev så glad.

Jag hade varit kritiker i mer än tio år när jag läste hennes magisterkurs i estetik. Att notera och för argumentets skull kanske överbetona en eller annan detalj i skönlitteraturen var redan en del av mitt arbetsliv. Ändå kändes hennes kommentar som en komplimang under en spirande förälskelse. Jag blev så glad.

Hon var nog uppriktigt berömmande, men också pedagog – vilken bättre motor i studentens arbete än känslan av att ha upptäckt en tidigare okänd art?

De i sig ofta epokgörande kommentarerna om Flauberts verk kom omedelbart efter debuten med ”Madame Bovary”. Först, som en rättegång i januari 1857, efter att romanen hade tryckts som följetong i tidskriften Revue de Paris under hösten 1856. I oktober 1857 publicerades en hyllande recension i tidskriften l’Artiste av ingen mindre än Baudelaire, Charles, under den sakliga rubriken ”Madame Bovary par Gustave Flaubert” (”Madame Bovary av Gustave Flaubert”).

150 år senare kom Danius, Sara, med sitt bidrag. I hennes studie ”The prose of the world. Flaubert and the art of making things visible” (2006) finns ett anslag jag tycker om: hon tassar inte in i den kontinentala europeiska romanhistorien.

Hon respekterar högt, men citerar utan undergivenhet alla de kanoniserade kritiker som sedan 1857 har använt sin känslighet och skärpa, eller marxistiska kravspecifikation, för att tala om Flaubert.

Världen hon beskriver i ”The prose of the world” öppnar sig naturligtvis mot en oändlighet av kunskap, ungefär som Flauberts lilla grus.

Hos Flaubert – skriver Marcel Proust 1920 i artikeln ”À propos du ’style’ de Flaubert” (Om Flauberts stil) – har ”tingen lika mycket liv som människorna”. Flauberts förmåga att se tingen, att rent av känna ett förbund med dem, var avgörande för hans förmåga att skapa bilder.

Han använde en upplevelse av tingen, ympad på fantasi, för att bli något så till synes paradoxalt som en av realismens förgrundsgestalter.

Det Sara Danius visar i studien, och senare i essäboken ”Den blå tvålen” (2013), är hur det realistiska romanberättandet gör bilder av världen, och att bilderna ofta är sig själva nog – så händelserika, så fulla av rörelser i tiden, att handlingen plötsligt befinner sig i ett historiskt nytt underläge.

Hos Flaubert, skriver hon i ”Den blå tvålen” och hänvisar till litteraturforskaren Philippe Hamon, är metaforen ingen stor sak, snarare något som undviks. I stället är metonymen – att låta delen stå för helheten – vad den stränga stilen kan tillåta: ”I romantikens litteratur var metaforen en förhärskande retorisk figur. I den realistiska 1800-talslitteraturen konkurreras den dock ut av metonymin. Det är en talande utveckling, som säger en hel del om realismens ambitioner.”

Metonymin håller oss kvar i världen. Om den pekar någonstans, är det inte bortom det synliga. Den flyttar inte tyngden från en bild till en annan – den låter blicken vandra och vända tillbaka.

På samma sätt som Flaubert gör bruk av metonymen i sitt berättande gör Sara Danius det i sina Flaubertstudier. Själva titeln ”Den blå tvålen” visar sig vara en metonym. Tvålen är den detalj i Flauberts verk, mer precist från novellen ”Ett enkelt hjärta” (1877), som talar för helheten: hur prosaberättandet förändras med Gustave Flaubert.

”Frågan är om inte Flaubert är en av de första i romanens historia att förvandla den enskilda blicken till ett konstnärligt verkningsmedel”, skriver Sara Danius, och får den blå tvålen att glida i riktning mot det stora estetiska skiftet.

Hon skriver naturligtvis retoriskt, pedagogiskt, och med hela sin förmåga att förmedla känslan av att något verkligt viktigt sägs.

Men hur mycket stil Sara Danius än har i sina essäer är det på sätt och vis fel att överbetona stilen. I alla fall om man med ”stil” eller ”retoriska grepp” antyder att annat saknas – så som ett väsentligt stoff. Det är aldrig fallet när Danius skriver om Flaubert.

Som Flaubert själv säger i brev till George Sand 1876, fyra år före sin död: ”Ordet fattas aldrig när man behärskar idén.” Ovanligt aforistiskt för att vara honom, aningen överdriven slutsats; ändå ligger något i den. Med genomtänkta tankar är det enklare att forma texten.

Det är med den stora kunskapen om ett och ett halvt sekel av Flaubertkritik och om en växande teoribildning kring det materiella i skönlitteraturen som Sara Danius förmår göra stil av sitt stoff och dra skarpa slutsatser om hur 1800-talets journalistik, borgerlighet och prylar dundrar in med eget liv i Flauberts verk.

I essän ”Pappas bibliotek”, som finns med i samlingen ”Husmoderns död och andra texter” (2014), ser Sara Danius tillbaka på den ”övermåttan ambitiösa” litteraturkritiker hon var som 24-åring. Det verkade skakigt att skriva en recension av vilken ny bok som helst, med mindre än att man hade filosofen Adornos samlade produktion klar för sig. Det fanns en hämmande stränghet i ambitionsnivån. Men den fordrande bildningen handlar också om sammanhang – om att vilja sätta litteraturen i dess stora, stora sammanhang.

Så omges i hennes essäer och forskning Flaubert av herrarna före och efter honom: av Honoré de Balzac och Stendhal, av Marcel Proust och James Joyce. Och alla kan de knytas samman med tidningen, med journalistiken, med nyheterna och notiserna.

Några månader efter att jag hade fått den tunna röda boken med Flaubertcitat i present från Paris publicerades Matilda Gustavssons reportage om de 18 kvinnor som vittnade om Jean-Claude Arnaults sexuella övergrepp. Rollerna blev konturskarpa. Det gick inte längre att vara före detta student och handledare.

Jag är i alla fall tacksam för den lärare jag hade och jag undrar hur hon skulle ha skrivit kulturhistorien om tidningen, Akademien och ja – vad? Vilken detalj skulle hon ha låtit stå för helheten? Jag tror att det hade varit en storartad detalj. Kanske inget mindre än en händelse.

Läs fler texter av Malin Ullgren