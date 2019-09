Malin Ullgren: Rachel Cusk och konsten att göra fiktionen till sanning

Rachel Cusk

Bosatt i Norfolk i England. Hon har två döttrar och är gift med konstnären Siemon Scamell-Katz.

Hon föddes i Kanada 1967 av brittiska föräldrar. Familjen flyttade tillbaka till England när Cusk var åtta år och där började hon på katolsk internatskola.

Senare studerade hon engelska i Oxford och romandebuterade 1993.

Cusk har skrivit tio romaner och tre självbiografiska verk. ”Att bli mamma” var den första av hennes böcker som översattes till svenska (2004). Tillsammans med ”The Last Supper” (2009) och ”Aftermath: on Marriage and Separation” (2012) utgör de en självbiografisk svit.

I augusti utkom hennes essäsamling ”Coventry” på engelska.

Rachel Cusk är aktuell på Bokmässan i Göteborg. Hon intervjuas i DN:s monter fredagen den 27/9 kl 11.