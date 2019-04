Marie Darrieussecq: Träden födde Notre-Dame, Seine räddade henne

”Smält bly.” Orden som alla parisare har på läpparna. ”Smält bly.” Smält bly från tornspiran och taklaget har runnit ner i hjärtat av Notre-Dame, och våra hjärtan trodde sig brinna, de också. Likt ett medeltida kval. Men medan bjälklagen försvann i ett väldigt rökmoln, sprutade brandmännen oförtröttligt och försiktigt vatten på blyet som håller ihop de stora fönstren, så att de tusentals små färgade glasbitarna inte skulle lösas upp. Och de mirakulösa rosettfönstren höll emot. Och alla parisare börjar prata teknik, arkitektur, bjälklag, taklag. Vi betraktar vår välbekanta Notre-Dame som en kropp som ska lagas. Morgonen efter katastrofen skyndade jag mig att titta på henne, tillsammans med tusentals turister och lokalbefolkning, och jag mötte en brandbil, applåder – men de hörde ingenting: de utmattade hjältarna sov under sina förgyllda hjälmar, lutade mot brandbilens fönster.

Hon står där alltjämt, Notre-Dame, och vi som vid tiotiden på måndagskvällen drömde mardrömmar om att hon skulle rasa samman. De två berömda klocktornen står där ännu, tack vare brandmännen som tog sig upp för att spola vatten från insidan. Jo, spiran föll, men den var från 1800-talet, nästan alldeles nyss, med andra ord. Balzac och många andra från den tiden protesterade mot Viollet-le-Ducs romantiska fantasier, arkitektens djärva sätt att modernisera gotiken. Spiran kommer att byggas upp igen, eller inte: det viktigaste är att resa bjälklaget. Eller åtminstone ett bjälklag. Det ursprungliga underverket bar namnet Skogen. I Ringaren i Notre-Dame, Victor Hugos mästerverk, sätter Quasimodo eld på det efter att ha registrerat att ”väggen var av sten, taket av bly, bjälklaget av trä. Detta enastående bjälklag som kallades skogen.” Den alltid lika profetiska Hugo låter eldslågor slå ut mellan de två klockorna, och blyet rinna i klasar. 1831 var Notre-Dame i ett bedrövligt skick. Barnen i det miserabla kvarteret spelade boll i kyrkans skepp, sabbade innerväggarna. Och vädret, som var mycket hårdare, tärde på den stora damen. Hugo skrev sin bok för att återge katedralen sin närvaro – och det fungerade. Ett stort renoveringsarbete sattes igång och kulminerade med Viollet-le-Ducs tornspira.

Nu kritiseras Macrons brådska när han lovar en återuppbyggnad inom fem år, med de moderna metoder och den miljard euro som redan samlats in. Fem år, innan Olympiska spelen: som om den där stora idrotts- och finansparaden hade något med stillheten i en katedral att göra. Notre-Dame föddes långsamt ur skogen. Bjälklaget, som var världsunikt, höggs fram ur urskogen i Île-de-France runt år 1200, när Paris var en ö i ett hav av träd, björnar och vargar. Träden som valdes ut, höga och raka, sänktes ner i träsken i tjugofem år för att härdas mot skadedjur. Därefter fick de torka i ytterligare tjugofem år. Förr i tiden stämde snickarmästarna träff generation efter generation. Det tog ytterligare tvåhundra år att bygga katedralen. Medeltiden har lämnat en dyrbar droppe av sten, trä och tid på våra moderna stränder. De tusenåriga ekarna levde fortfarande där inuti.

Marie Darrieussecq. Foto: Magnus Hallgren

Notre-Dame föddes ur träden, och det var Seine som räddade henne, Seine som omringar henne sedan åttahundra år. Brandmännen pumpade vatten ur floden hela natten. Seine i stora strålar kämpade mot lågorna för att rädda sin partner. Två båtar från brandförsvaret matade slangarna direkt. Och vi grät och hoppades på vattnet mot elden, och de som kunde be bad, och jag som är ateist gav dem mitt stöd. En lätt bris rörde runt i lågorna och kyrkklockorna ringde, förvånade i Parisnatten. Håll emot sa de i ett språk av brons till sin husmor, och vi fick en klump i halsen. Vattnet, stenen, träet, metallen, vinden och elden kämpade, och det var underligt hur starkt det kändes att vara så efemära och mänskliga gentemot det som vi tagit för odödligt.

I dag är det pengar som flödar över det sårade monumentet. Inte över de fattiga, inte över skolorna, sjukhusen, de sjuka barnen, inte över skogsbränderna, klimatflyktingarna, inte över djurens katedraler, det vill säga de stora hotade ryggradsdjuren. Pågår inte överallt på planeten en förlust av skönhet och liv av samma mått som Notre-Dame? Alldeles säkert. Och när den nära förestående dagen då tigern eller noshörningen försvinner, då är det ingenting vi kan ”återskapa”. Men Notre-Dame symboliserar kanske all världens hotade skönhet? Hon tillhör oss, hennes namn inleds med NOTRE – VÅR. Och hon är en ”dam”, i femininum: hon är modern, och det är en symbol som går rakt in i hjärtat på alla människor, ateister eller troende. Hennes ömtålighet och styrka syns sida vid sida i den arbetade stenen, och detta har aldrig varit tydligare än just nu. På måndagskvällen brann våra hjärtan i ett magnifikt ackord som övervann religioner, ålder, skillnader. Hennes monumentala självklarhet förblindade oss. Vi visste inte hur mycket vi älskade henne.

Översättning Lisa Lindberg

