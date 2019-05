Martin Hellström: När Stockholm sparar på biblioteken knakar kulturbygget i fogarna

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

I musikalen ”Matilda” (efter Roald Dahls berömda bok) kan man höra Matilda berätta historier för en inkännande bibliotekarie, som lånar ut böcker till den intellektuellt svagstimulerade flickan. Det är en vacker och sann bild, och det är trist att Stockholms kulturpolitiker inte har läst boken eller hört musikalen.

För borgarrådet Jonas Naddebos sparkrav tar bort många biblioteksöron. Min Stockholmsvän säger att barnbarnet Klaras bokcirkel läggs ner och teatergruppen får färre timmar.

På mitt eget bibliotek tjuvlyssnar jag på barn som diskuterar Almapristagaren Jacqueline Woodsons ”Brun flicka drömmer” med sin bibliotekarie, i en av tre bokklubbar. Men det sker inte i staden med miljonen invånare, utan i Vadstena som har färre boende än vilket nytt bostadsrättsområde som helst i vår kulturfattiga huvudstad. Här finns bibliotekarier med tid att lyssna och prata om böcker. Alla räknar med det, barn, vuxna, ja, till och med staten själv – för andemeningen i Läsdelegationens betänkande, ”Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället” (SOU 2018:57), är att biblioteken är viktigast i matchen om barns läsning.

Att huvudstaden inte lyckas vara centrum ner i de grundvalar som är bibliotek och barns skapande, är inte mindre än en katastrof.

Men i stället för satsning framåt måste vi åter försvara grunden för hela kulturbygget. Vi hade fel när vi tog för givet att man hyvlar på alla andra ostar innan man tar från barns läsning, att Liljevalchs utbygge och stadsteaterns stambyte skulle stoppas innan Klara portas från bokcirkeln och möjligheten att själv skapa teater. Så var det inte, och Katti Hoflin, ordförande i Läsdelegationen, borde inte ha kommit med tips om nysatsningar utan skrivit i eldskrift: Ta inte bibliotekens pengar!

Att huvudstaden inte lyckas vara centrum ner i de grundvalar som är bibliotek och barns skapande, är inte mindre än en katastrof. Det är där de fria samtalen äger rum, de som skolan inte förmår då betygen skuggar dialogen om den svårare texten. Där finns de samtal om litterär kvalitet som Per Nilsson efterfrågade i DN (10/5), om än inte offentligt. Och det är problemet: beslutsfattarna tror inte att det märks om ambitiösa läsares chans till samtal och skapande försvinner. Men att strypa läsgrupperna är som att dra in ungdomsidrottens elitsatsningar och ändå tro på OS-vinster.

Om det är någon som Jonas Naddebo liknar så är det bilhandlarpappan i musikalen ”Matilda”. Han sjunger:

”All I know I learned from telly, the bigger the telly, the smarter the man! You can tell from my big telly just what a clever fella I am.”

Vi vill läsa om Roald Dahls världar, inte leva i dem. Och vi vill inte uppleva att Dahls roliga nidbilder av vuxenvärlden plötsligt är en sanningens spegel som man mycket lätt håller sig för skratt inför.

Martin Hellström

kultur@dn.se