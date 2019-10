Nancy Fraser: ”Metoo handlar om arbetsrätt – men medier fokuserar på kändisar”

Nancy Fraser

Nancy Fraser föddes 1947 och växte upp i Baltimore på den amerikanska östkusten.

Hon disputerade i filosofi 1980 vid City University of New York och är i dag professor vid universitetet The New School.

Hennes forskning har kretsat kring feministisk teori och rättvisa, som förhållandet mellan erkännande och omfördelning. Som uttalad socialistisk feminist har hon länge ifrågasatt både identitetspolitik och liberalism.

På svenska finns sedan tidigare ”Radikala fantasin” (2003), ”Rättvisans mått” (2011) och ”Det gamla dör och det nya kan inte födas” (2019).

Hon är aktuell med ”Feminism för de 99 procenten”, på svenska på Tankekraft förlag, skriven tillsammans med Cinzia Arruzza och Tithi Bhattacharya.