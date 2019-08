När världskriget gjorde sitt intåg på bokmarknaden

Den 2 september 1939 anlände den engelska författaren H G Wells till Göteborgs hamn. Han var på väg till den internationella författarorganisationen Pens kongress som skulle hållas i Stockholm. När han klev av båten möttes han dock av beskedet att kongressen blivit inställd. Tidigt på morgonen föregående dag hade den tyska armén gått över gränsen till Polen.

Wells blev knappast överraskad. Redan 1933 hade han förutspått att ett nytt storkrig skulle bryta ut i Europa. Han missade tidpunkten med ett år – han trodde det skulle ske 1940 – men i övrigt blev han förvånansvärt sannspådd. Wells – som bland annat skrivit science fictionromaner som ”Världarnas krig” och ”Tidsmaskinen” – hade helt korrekt pekat ut den tyska enklaven Danzig som den tändande gnistan.

När Wells, som varit med att bilda Pen i London 1921, blev intervjuad av svenska tidningar förklarade han att det var nödvändigt att stoppa Hitler. Det fanns fortfarande risk för ett nytt München eftersom Storbritannien och Frankrike ännu inte förklarat krig mot Tyskland. Skulle västmakterna leva upp till sina garantier att försvara Polens självständighet? Nästa dag, den 3 september, kom de brittiska och franska krigsförklaringarna.

Nobelpristagaren Thomas Mann, som skulle ha varit huvudtalare på Penkongressen, höll med sin engelska kollega trots – eller kanske på grund av – att han var tysk patriot. Han hade kommit till Stockholm i slutet av augusti med sin familj och inkvarterats på Grand Hotel i Saltsjöbaden. När Dagens Nyheter intervjuade honom sittande i en ”guldsoffa i komisk rokoko”, enligt reportern, siade han om ett förfärligt krig men ansåg ändå likt Wells att nazismen måste nedkämpas.

Mann var till sinnet konservativ tysk nationalist men hade tagit ställning för demokratin och Weimarrepubliken. Han hade lämnat Tyskland 1933 och var sedan något halvår tillbaka bosatt i Princeton i USA. Vad han skulle säga på kongressen oroade svenska UD, som förmanade arrangörerna att se till att den tyske författaren lade ”sitt anförande på ett högt och allmänt plan med undvikande av personligheter som kan vålla förtret”. Säkert drog man en lättnadens suck i Arvfurstens palats när krigsutbrottet medförde att kongressen ställdes in.

UD:s agerande stämmer förstås väl in på den generella bilden av svensk undfallenhet mot Nazityskland under kriget. Men riktigt så enkelt var det inte. Vid krigsutbrottet var den svenska allmänheten kompakt antitysk – åtminstone att döma av bokhandelns försäljningsstatistik.

Högst upp på bästsäljarlistan låg en klippbok med artiklar av Winston Churchill, ”Steg för steg”. På andra plats låg en bok av Thomas Manns dotter Erika som handlade om nazistisk barnuppfostran, ”10 miljoner barn”. Erika Mann, som befann sig i Saltsjöbaden tillsammans med sin far, hade under 1930-talet trätt fram som en alltmer engagerad antinazistisk journalist och författare.

På tredje plats fanns ännu en bok som var kritisk mot nazistregimen, ”Kan Tyskland segra?” av en ungrare vid namn Ivan Lajos. Efter det kom två böcker om första världskriget samt ytterligare en antinazistisk bok, ”Vad Hitler gjort för oss”, av den judiska flyktingen Eva Lips. Enligt en intervjuad bokhandlare fanns också en viss efterfrågan på ”Mein Kampf”, men den kvalade inte in på tio-i-topplistan av fackböcker. Däremot stod 67 personer på kö på Stockholms stadsbibliotek för att läsa den nazistiska urkunden.

Senare skulle det se annorlunda ut med böcker som pläderade för svensk anpassning till den tyska nyordningen av Europa. Men hösten 1939 stod Hitler för något brutalt och barbariskt. ”Här i Sverige kan vi inte få någon annan uppfattning än att Hitler vill kriget”, skrev en deltidsarbetande hemmafru med litterära ambitioner vid namn Astrid Lindgren i sin nystartade krigsdagbok. Enligt tidningsrapporter fick också nazistiska tidningsförsäljare problem. Tyska turister möttes med misstänksamhet.

Krigsutbrottet ruckade även på de svenska pacifisterna. Barbro Alving – ”the famous Bang” som kollegorna på Dagens Nyheter kallade den 30-åriga stjärnreportern – hade några år före krigsutbrottet vägrat att delta i civilförsvarsövningar. Men när Storbritannien förklarade krig mot Tyskland kände hon lättnad. ”Vi har just fått telegrammen om att västmakterna gått med”, skrev hon till en vän den 3 september, ”och vet du, jag har sjunkit så lågt att jag tycker att det är bättre… Så länge Hitler finns på jordens yta är allting hopplöst.”

Det fanns förstås en tyskvänlig opinion. Men det var ingen alldeles lätt position att hävda i offentligheten. Till och med Fredrik Böök, som har gått till historien som en av Nazitysklands främsta försvarare i Sverige, landade tillfälligt på den demokratiska sidan staketet efter anfallet mot Polen.

Böök var mellankrigstidens mäktigaste litteraturkritiker, före detta professor i litteraturhistoria i Lund och medlem i Svenska Akademien. Sedan Hitlers maktövertagande hade han skrivit positivt om Nazityskland, om än med en del klädsamma reservationer. Han hade blivit alltmer övertygad om att det gamla borgerliga Europa som han sade sig tillhöra var dömt till undergång och att Hitler representerade en ny framtid.

Det hårda budskapet var dock inlindat i svenskt småstadgemyt. Böök hyllade medelklassens ideal av flit, skötsamhet och moralisk vandel. Hans framtoning som levnadsglad grosshandlare med mustasch, cigarr och imposant mage förkroppsligade detta ideal. Hans trivsamma reseböcker från mellankrigstidens Europa sålde i stora upplagor. Han var, som hans gamle vän Torgny Segerstedt uttryckte det i Handelstidningen 1925, ”en reseskildrare av Guds nåde”.

Böök hade hyllat delningen av Tjeckoslovakien i München 1938 som en historisk seger för Hitler och Stortyskland. Men hösten 1939 verkade det som om han hade svängt. Hur framgångsrikt Tyskland än var militärt och politiskt måste följden av krigsutbrottet bli att ”Europas folk stöts tillbaka av intoleransen, brutaliteten, ofriheten i den nationalsocialistiska andan”, skrev han i Svenska Dagbladet den 6 september. Han skulle komma på andra och sämre tankar hösten 1940.

Att de flesta lade skulden på Hitler innebar dock inte att man ansåg att Sverige hade något särskilt ansvar i kampen mot nazismen. Det nya kriget var liksom det förra en angelägenhet för stormakterna. Polen kändes avlägset. Varken på nyhetsplats eller på ledarsidorna grubblade man över vad som kunde drabba landets tre miljoner judar trots den allmänna kunskapen om nazisternas aggressiva antisemitism.

Krigsutbrottet innebar inte någon generösare hållning gentemot flyktingar. Någon vecka in i september förpassades 16 centraleuropeiska judar ut ur landet. På ledarplats var Dagens Nyheter nöjd med beslutet. De hade kommit ”utan tillfredsställande legitimationspapper, utan rätt att sätta sin fot på svensk mark”. Det socialdemokratiska folkhemmet var en lugn och fridsam plats och den sociala harmonin kunde störas om det kom för många främmande och annorlunda människor. ”Miss Sweden just wants to be alone”, som en Greta Garbo-inspirerad australisk journalist uttryckte det.

Det verkade också som Sverige skulle kunna hålla sig utanför kriget. Molotov–Ribbentrop-pakten som ingåtts en vecka före krigsutbrottet tycktes minimera risken för konflikter i Östersjöområdet. Ladorna var sprängfyllda; Sverige hade gott om spannmål och livsmedel. Alla var överens om att Sverige skulle vara neutralt i kriget, även om åsikterna gick isär om detta också krävde andlig neutralitet.

Herbert Tingsten, som varit gymnasist vid första världskrigets utbrott och nu var professor i statskunskap vid Stockholms högskola, var inte andligt neutral. Han var uttalad antinazist och ville att västmakterna skulle segra. Men han tog ändå krigsutbrottet med relativ ro. I sin kalender noterade han att han haft en kräftskiva men inte att det var krig. ”Skräcken kom senare”, konstaterade han i sina memoarer, när Sovjetunionen angrep Finland den 30 november 1939. Men det är en annan historia.

