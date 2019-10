Rebecka Kärde: Därför är Peter Handke en värdig Nobelpristagare

Jag vill säga några ord om varför Nobelkommittén – där jag ingår – beslutade sig för att föreslå Peter Handke som pristagare, och om diskussionen som blossade upp efter tillkännagivandet. Motståndet var väntat, även om hätskheten, de groteska överdrifterna och bristen på förtrogenhet med den tyskspråkiga debatten inte var det. Den frikostiga inställning till sanningen som Handkes kritiker anklagar honom för tycks somliga av dem själva ha en släng av, som Kjell Magnusson lyfter fram i DN.

Nobelkommitténs uppgift har varit att bedöma Handkes författarskap som en helhet. I det ingår naturligtvis de texter han skrivit om Serbien. Därför har vi också – till skillnad från de flesta, vad det verkar – faktiskt läst essän ”Gerechtigkeit für Serbien” som Handke publicerade i Süddeutsche Zeitung 1996, liksom hans senare reseskildringar från Balkan.

När Handke försvarar Slobodan Milosevic kan han inte, oavsett avsikt, göra det som privatperson. Hade han inte varit en uppburen intellektuell hade det varit ointressant för serbnationalisterna att göra en sak av hans stöd. Ändå är varken böckerna eller essän de nationalistiska pamfletter som det insinuerats. Man kan svårligen extrahera en dogmatisk hållning ur en i mina ögon perifer bok som ”Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina”. Svårsmält idealisering, proportionslösa resonemang om skuld, visst – och ändå är Handke på det stora hela snarare sitt vanliga ambivalenta jag.

Med det inte sagt att hans ärende är rent litterärt. Precis som Victor Malm i Expressen uppfattar jag Handkes texter som politiska i det att han intresserar sig för hur språket och litteraturen begripliggör, förmedlar och gör våld på det reella. Handke har alltid hatat generaliseringar, alltid tagit strid för det partikuläras integritet. Fallet Serbien engagerar honom för att han ser rapporteringen som orättvis: som en banal berättelse om gott och ont, som förringar det faktum att kriget har förlorare på alla sidor.

En omdömeslös, relativiserande vinkel på ett folkmord? Kanske det. Oavsett måste Nobelkommittén läsa texterna om Jugoslavien bland ytterligare ett 70-tal verk skrivna under en femtioårsperiod. Vilket vi gjort, och kommit fram till att författaren till böcker som ”Berättelse om ett liv”, ”Upprepningen”, ”Långsam hemkomst”, ”Vägen till Sainte-Victoire”, ”Mitt år i Ingenmansbukten” och ”Die Obstdiebin” i högsta grad förtjänar ett Nobelpris.

Jag vill inte ursäkta de hårresande saker som Handke otvivelaktigt sagt och gjort, som att tala vid Milosevics begravning eller jämföra serbernas öde med judarnas under andra världskriget. Man måste inte heller ha läst allt av honom för att ha en åsikt (även om något vore klädsamt – looking at you, Carsten Jensen). Jag förstår också att många människor som är personligt berörda av Jugoslavienkrigen struntar i detaljerna.

Det är lockande att smickra sig själv med att stå över politik, att förmå lägga personliga sympatier åt sidan så länge en författare är tillräckligt bra. Men det tror jag är omöjligt, eftersom omdömet ”bra” är för subjektivt, ”litteratur” och ”verklighet” för oskiljaktigt. Till exempel är vi flera i kommittén som har judiskt påbrå. Hade vi velat ge priset till Ezra Pound eller Louis-Ferdinand Céline efter kriget, två författare vars antisemitism visserligen var avsevärt grövre och tydligare än den övertygade antinationalisten Handkes ställningstagande för Serbien? Antagligen inte.

Å andra sidan betyder inte det att de inte hade förtjänat det. För även om det rena mötet med verkets obetingade händelse är en fiktion, finns här en principfråga, vilket Steve Sem-Sandberg är inne på i GP: den att en författare kan hysa och uttrycka vedervärdiga åsikter och ändå skapa lysande konst.

Jag håller helhjärtat med om den saken. Och jag vänder mig starkt emot att denna hållning då och då beskrivs som ”opolitisk”. Det handlar inte om att dra sig tillbaka till fåtöljen och njuta av en god roman medan arkebuseringarna pågår på torget utanför, eller om att avfärda alla som undrar om denna frihet bara gäller vita män (vilket man ibland kan tro). Tvärtom är det en radikal princip, som för mig personligen – och nu talar jag helt i egen sak – hänger ihop med en marxistiskt färgad världsåskådning.

Att insistera på litteraturens autonomi är för mig att insistera på människans frihet att tänka, skapa och diskutera. På att vem som helst ska få ge världen språk och ifrågasätta vedertagna sanningar, oavsett om den har rätt eller inte. Och jag tycker att man ska vara extremt, dumdristigt generös när det gäller vem som får tala och vad som får sägas.

Det kan man för all del hålla med om utan att vilja ge Peter Handke Nobelpriset i litteratur. Kanske tycker man att symbolvärdet är för starkt; att det i för hög grad riskerar att riva upp gamla sår och konflikter; att vissa bottennapp i hans författarskap, som talet till Milosevic, helt enkelt är för allvarliga.

Jag har all respekt för den slutsatsen. Själv lutar jag dock åt att det symboliska är en del av poängen. När vi ger priset till Handke, hävdar vi att litteraturens uppgift är en annan än att bekräfta och reproducera det som samhällets mittfåra anser är moraliskt riktigt. Att litteraturen har en egenart som inte kan reduceras, inte kan översättas till tydliga program, som i slutändan bara kan förstås via texterna i fråga.

Litteratur är på så vis splittring, dissonans, annanhet. Det är grus i maskineriet, ett ögonblick av rörelse i det som vuxit fast. Och ur det perspektivet, i kraft av ett författarskap som sträcker sig från 1966 till i dag, är Peter Handke en mer än värdig pristagare.

