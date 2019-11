Sista delen i Hilary Mantels ”Wolf Hall”-trilogi kommer på svenska i höst

– Det känns fantastiskt kul att få slutföra den svenska utgivningen av trilogin, säger Anton Gustavsson, förläggare på Weyler, som precis i dagarna har fått det slutgiltiga manuset.

Även denna gång är det Jesper Högström, författare och DN-skribent, som översätter Mantels verk om 1500-talspolitikern Thomas Cromwell och livet vid Henrik VIII:s hov.

– Den här boken har varit den största utmaningen i mitt skrivande liv, och den mest givande; jag hoppas och tror att mina läsare kommer att tycka att den har varit värd att vänta på, sade Hilary Mantel om arbetet med ”The mirror and the light” i våras (The Telegraph 22/5).

Det är åtta år sedan ”För in de döda” kom, som i sin tur var fortsättningen på kritikerhyllade ”Wolf Hall” från 2009.