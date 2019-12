Tre manliga författare: ”Mannen är långt ifrån död inom konsten”

Jag har bjudit in er till det här samtalet i egenskap av manliga författare. Identifierar ni er som det?

Johan Heltne: Jag gör nog det. Jag har skrivit mycket utifrån vuxenblivande, om att bli man, om en viss sorts sexualitet.

Jack Hildén: Det gör jag också, i så fall. I min första bok skrev jag medvetet om en arbetsplats där bara män jobbade, om någon sorts manlig gemenskap. Och den andra handlar om ett klassiskt manligt svin som ligger runt. Båda har manligheten i fokus, och en ganska typisk manlighet också, nu när jag tänker efter.

Stefan Lindberg: Jag tror att det är så för mig också. Jag är feministiskt uppfostrad av min generations flickvänner och tjejkompisar, som alla hade läst Nina Björks ”Under det rosa täcket” och fått mig att se att det inte var samma sak att vara man som att vara människa. Det gjorde att det tog väldigt lång tid innan jag vågade ta steget och skriva inifrån en kvinna. Folk sa: ”Du är en gubbe, du kan inte skriva om en tjugotvåårig underklasstjej.” Och då tänkte jag: ”Shit, jag är en manlig författare!” Så tydligt har det inte blivit för mig innan.

Hildén: Jag skriver en roman nu där jag för första gången skriver delvis ur ett kvinnligt perspektiv. Av någon anledning hade jag inte ens tänkt att jag skulle kunna göra det, eller att jag skulle klara det om jag försökte. Men när jag väl gjorde det tyckte jag att det var som att skriva om vem som helst. Det var otroligt befriande. Samtidigt blev jag orolig för att hon skulle bli för mycket… manic pixie dream girl (en filmtrop där en excentrisk, livsbejakande kvinna existerar enbart för att känslomässigt förlösa en man, reds anm), visst heter det så? Det är en fallgrop när man skriver ur det kvinnliga perspektivet.

Hade ni förebilder när ni började skriva? Och var de… manliga?

Hildén: Mina var supermanliga. Den första boken jag blev drabbad av i vuxen ålder var Hemingways ”Och solen har sin gång”. Jag vet inte exakt hur, men det var som att jag därifrån bara hittade andra manliga författare, och det tror jag påverkade mig mycket i början.

Heltne: Jag kommer ifrån en familj utan kultur, i princip. Men så halkade jag in på Biskops Arnös författarskola, och det kom att prägla mig jättemycket, jag fick med mig den kanon som finns där – Ann Jäderlund, Katarina Frostenson, Sara Stridsberg, Jenny Tunedal, Mara Lee… Det var den första litteratur jag blev uppslukad av. Men det var också i relation till dem som jag blev en manlig författare.

I opposition mot dem?

Heltne: Vissa tycker ju det. Jag har kommit att snarare skriva i Hemingways tradition, kanske. Det som anses vara ett manligt sätt att skriva på.

Hildén: När jag gick på Biskops Arnö kunde jag uppleva att det fanns ett förakt mot mig som ”snubbig prosaförfattare”. Det var första gången jag konfronterades med att det kunde vara något dåligt. Det var skitjobbigt, men det var bra också, att vara i minoritet. Jag tror att jag hade varit mycket mer outhärdlig som författare om jag inte hade gått där.

Lindberg: Jag hade inga manliga förebilder. Det hade också med min sexualitet att göra, att alla var kvinnor. På gymnasiet läste jag Edith Södergran, Karin Boye, Ann Jäderlund, och förälskade mig i dem. Jag var kär i dem. I min värld är skrivandet, om man ska generalisera, ett sätt att gå över från hockeyn, lastbilarna, det jag kommer ifrån, till något annat. Men jag håller med om att man skapas till en manlig författare, att folk säger det till en. I och med det har min hand, oftare än i min ungdom, sökt sig till de manliga författarna i bokhyllan. Och de kvinnliga författarskap jag gillar mest i dag är de hårdaste: Elfriede Jelinek, Djuna Barnes, Marguerite Duras. De som är…

”Okvinnliga”.

Lindberg: På något vis, ja. Jag har undervisat på skrivarkurser, och min erfarenhet är att om man ser en man som har läst lite, kan skriva lite, då tar man in honom. Eftersom kvinnor har vunnit någonting på det samhälle som har skapats, och männen har halkat efter. Det börjar märkas på många plan. Så är det ju, tjejer är bättre.

Hildén: Ja, är det inte bara så?

När jag började på Biskops Arnö sa en av lärarna: ”Här kvoterar vi in killar, för tjejer är mycket bättre på att skriva.” Det fanns en humor i det, men hon trodde också i någon mening att det var sant.

Lindberg: Det är bara så. I min egen prosageneration kan jag nämna några bra karlar, men tjejerna är bättre. Om vi fantiserar om att killar har vissa ämnen som de gillar att läsa om – inte björnjakt och sex, menar jag, utan killämnen som Palmemordet och andra världskriget – men slutar läsa böcker för att i stället läsa Reddit eller kolla på dokumentärer…

Heltne: När jag började på Biskops Arnö sa en av lärarna: ”Här kvoterar vi in killar, för tjejer är mycket bättre på att skriva.” Det fanns en humor i det, men hon trodde också i någon mening att det var sant. De här konstskolorna har varit dominerande i tio-tjugo år, och skapat en sorts kunskap som sen bekräftas när eleverna får positioner inom kulturen – linjen Foucault-Derrida-Cixous-Butler, kan vi kalla den. Jag har själv fått ut jättemycket av att läsa deras texter, men jag undrar om det inte uppstår ett problem…

Hildén: Det låter som en sorts hegemoni, minst sagt.

Heltne: … när det skapas en homogen blick på vad till exempel litteratur ska vara. Jag märkte att min erfarenhet, mitt språk, kanske till och med min kropp inte passade in i klassrummet. Den dög inte.

Hildén: Det var ju det jag sa tidigare. Även om det var bra för mig, och det tror jag verkligen att det var, är det inte den mest inkluderande eller tillåtande platsen. Och då kan man ju fråga sig om det är det bästa sättet att få in mer av det som det finns för lite av – i det här fallet unga, manliga författare.

Lindberg: Jag har alltid upplevt att jag, sen jag blev verksam som författare, lever i två verkligheter. Dels i den stora politiska världen och dels i den lilla, närvärlden. De funkar på två helt olika sätt. Ute i den stora politiska världen är det skitbra att vara vit heteroman, det är bara access, access, access. Men i den andra världen är det inte alltid bäst, för the story is already told, i 2 500 år. Hur ska vi då kunna berätta nya historier? De är nästan som spegelvärldar av varandra, man måste ha dubbla identiteter, för det som är högt i den ena världen är lågt i den andra och vice versa. Man måste veta hur det funkar i båda för att kunna bli autonom.

Är ni avundsjuka på kvinnliga författare?

Hildén: Ja. Men på andra manliga författare också.

Heltne: Jag tycker att det är ganska spännande att vara man och skriva nu. När jag skrev min senaste roman, ”Emil” som kom ut i våras, upplevde jag ett konkret motstånd som jag tyckte var intressant.

Hildén: Vad var det för motstånd?

Heltne: Jag började skriva på den för tretton år sedan, på Biskops Arnö. De andra i min handledningsgrupp blev provocerade av att jag inte tog ställning till grundfrågan i romanen: ”Är det en våldtäkt eller är det inte en våldtäkt?”. De menade att som författare måste jag ta det beslutet, av etiska skäl – men själva poängen var att inte veta, och att stå kvar i det. Det slutade med att jag la ner alltihop, för det blev obehagligt, och när jag tog upp projektet igen tio år senare och nästan var klar hände metoo. Då började familj och vänner avråda mig från att ge ut boken. Mitt förlag blev nervösa, och bad mig stryka vissa partier, vilket är… Jag vet inte vad det är. Ett slags censur? Det var inte irrelevant att jag var man, och att jag skrev om sexualitet.

Hildén: Strök du i boken?

Heltne: Jag strök vissa grejer. Och jag ångrar det.

Finns det något sånt som en klassiskt manlig roman? Och tror ni i så fall att det har blivit svårare, eller farligare, att skriva den?

Hildén: Jag tänker bara att det är lättare att hamna i klyschor, och det vill man ju inte göra som författare oavsett.

Lindberg: Man glömmer ju av allt när man skriver. Men det sista som försvinner innan man går in i det där vita, där man tas över av texten, det kanske är ens kön. Ens sexualitet. Att man faktiskt är man. Det märkte jag när jag skrev den där boken om den tjugotvååriga tjejen, att allt funkade så bra – men sexscenerna var jag tvungen att ta bort, för där förvreds min blick. Min sexualitet gjorde att de blev utifrånpornografiska.

Heltne: Eller så blev du ängslig.

Lindberg: Ja, kanske. Men jag kunde inte ha kvar det i romanen. Plötsligt märkte jag: ”Jag är 42 och man.”

Heltne: Vi är så präglade av att försöka se bortom könen. Men tänk om könet är jätteviktigt? Tänk om väldigt mycket börjar i det?

Lindberg: Ja, men så är det väl? Tycker du att man inte får säga det i det här landet? Det tycker jag är uppenbart.

Heltne: Nej, det är ganska nya tankar för mig. Jag har nog varit ganska låst, både som person och som författare.

Lindberg: Har det inte skett ett generationsskifte där? Jag är född -71, och de som är födda typ -55 har en mycket mer Lundellsk syn på det där. ”Kvinnors ögon är som sjöar att landa i…” Även om Ulf Lundell säkert har rätt, för kvinnors ögon är såna, har jag aldrig kunnat säga så för att det är så jävla pinsamt. I min generation fick man inte hålla på med den där romantiseringen av kvinnan, det var en kliché att skriva om hur kvinnor kastar med håret. Men det kanske man ändå har haft en längtan efter, för det är fint när kvinnor kastar med håret.

Heltne: Har ni inte varit rädda för hur era texter ska tas emot? Jag har varit jätterädd för att skriva saker som gör att jag inte får vara med.

Hildén: Nej, om det är något jag är stolt över är det att jag alltid har vågat lita på mig själv. Det beror såklart på att jag kommer från ett kulturellt hem, jag har haft det självförtroendet med mig från början.

Är du aldrig ängslig?

Hildén: Jo, jag är superängslig. Jag vill bara att alla ska tycka om mig. Men när jag skriver tänker jag inte på det, det kommer senare.

Lindberg: Ängsligheten är ju allas stora fara. Jag har också varit ängslig, men det värsta jag skulle kunna tänka mig är att bli betraktad som en mes, som tog bort det där som…

Heltne: Som förlaget sa att du skulle ta bort?

Lindberg: Ja, precis. Eller, nej, inte så! Förlåt. Jag skulle kunna göra tusen såna saker, för jag är precis som Jack, jag vill bara bli älskad.

Jag läser väldigt mycket nyutgiven svensk litteratur, i synnerhet många debutanter, och kvinnorna är så många fler. Jag kan verkligen komma på mig själv med att längta efter en jättebra roman av en ung man.

Hildén: Men det är ju långt ifrån så att mannen är död inom konsten.

Enligt DN:s undersökning i höstas är det 72 procent kvinnor som debuterar skönlitterärt i år. Och mycket fler kvinnor än män söker sig till författarskolorna. Varför tror ni att det är så?

Heltne: Tänk om det bara är en ekonomisk fråga? Det går inte längre att leva på att skriva, och männen är kvar i att de ska försörja familjen. Så de börjar jobba med typ klimatcertifierad reklam i stället.

Hildén: Jag känner en sån man.

Lindberg: Det finns en författarroll som vi inte kan gå in i längre, den självförbrännande mannen som super och knarkar. Det var inte löjligt för femton år sen, men det är löjligt i dag. Och det är tur att den rollen är borta – jag vet inte hur många tråkiga borgerliga familjer jag har varit hemma hos som har ”Jack” av Ulf Lundell hemma i bokhyllan, och de är så o-Jack, men de känner att Jack är där ute och lever deras dröm. Det där farliga livet, att svina ner allt i hela världen, det tror jag har dragit många unga män till litteraturen.

Heltne: Jag tror att det finns ett kvalitetsbegrepp som utesluter vissa perspektiv. Och där man som man, medvetet eller omedvetet, kan bli bortknäppt. Min roman ”Emil” handlar ju om en våldtäkt som läsaren inte vet om den har ägt rum eller inte. Jag pratade med en krönikör på en av de stora tidningarna som tyckte jättemycket om boken, och ville skriva om den, men struntade i det av rädsla för att folk skulle bli arga.

Hildén: Samtidigt kommer man ju aldrig ha några bevis, som författare är man fast med misstankar och konspirationsteorier, och man kommer aldrig kunna prata om dem.

Lindberg: Min stora idol, författaren David Foster Wallace, sa en gång att om vi inte har litteraturen till att tala om de här sakerna som man inte får tala om är det ute med oss. Då kommer vi slå ihjäl varandra. Det är en farlig tendens att folk inte vågar ta i en text. Så ska inte den litterära offentligheten funka. Det låter jättejobbigt att du har upplevt det så, Johan.

Jag har funderat på varför inte Karl Ove Knausgård har inspirerat jättemånga killar att bli författare, och specifikt autofiktiva författare. För det som hände efter Knausgård var i stället att väldigt många kvinnor började skriva autofiktion.

Lindberg: Jag kände, när jag läste ”Min kamp”: ”Shit, vad skönt, nu slipper jag göra det.” Han täcker ju hela den manliga heterosexuella erfarenheten, han bockar av allting – han har också varit med i ett band, han har också en skör liten flicka inom sig, han har också känt främlingskapet som dagispappa…

Heltne: Han tillhör ju en helt annan generation. Han är norsk, vilket jag också är, och de ligger fortfarande en generation efter. Han skriver fram en man som kan vara intressant, men som är väldigt svår för unga att relatera till.

Lindberg: Jag är i och för sig jämnårig med honom, men jag har väldigt lätt att relatera.

Jag har väldigt lätt att relatera.

Heltne: Kanske är det en blind självupptagenhet, en blindhet för privilegier, det här underläget som jaget hela tiden har. Det kan vara en styrka i en text, men i autofiktion blir det lätt lite tjatigt.

Det är ju det man ömmar för, att han är så privilegierad och ändå känner sig så liten! Han befinner sig hela tiden i den där lilla världen Stefan pratade om tidigare, medan många som inte tyckt om böckerna verkar befinna sig i den stora.

Heltne: Om det finns ett kunskapsskapande på de här elitskolorna vi har pratat om, och ett elitskikt i kulturen bekräftar den kunskapen, sipprar det inte ner då? Är det inte så att bland radikala unga får det här performativa skrivandet väldigt hög status, och bland heterokillar som spelar fotboll är det komplett ointressant? Obalansen föder kanske mer obalans. Och det som är spännande är att jag inte tror att någon vill ha det såhär. Det jag upplevde som en sorts censur på Biskops Arnö… Jag tror ingen vill att det ska vara så.

Lindberg: Men jag måste ändå få invända. Gör du inte den strömningen mycket större än vad den är? Jag upplever att jag är helt fri från det där. De kan tycka vad de vill, man är som författare ändå en autonom liten stackare som går ensam genom natten.

Heltne: Jag tror att det är en skillnad mellan oss. Du kanske är fri, men jag är inte det. Och när jag pratar om mina konspirationsteorier är det ju utifrån egna erfarenheter. Men jag tror att väldigt många manliga författare är väldigt ängsliga. Jag är det definitivt.

Vilken sorts manlig roman skulle ni vilja läsa? Eller skriva?

Lindberg: Jag längtar kanske särskilt efter en manlig roman om hur det är att tänka, och funka, i samhället precis just nu. Jag vill veta hur det är inne i hjärnan på män. Jag vill läsa sanningen om oss.

Heltne: Jag längtar efter böcker som inte handlar om samtiden. Jag tror att det går att säga saker in i vår tid utan att ha med en smartphone. Jag skulle vilja skriva om mäns självförakt på vikingatiden.

Hildén: Böcker om män med självförakt finns det i och för sig redan några stycken.

Lindberg: Johan, du har precis beskrivit världens mest intressanta roman! För ens förakt för manligheten, som man måste bära på om man är man, är ju också självförakt. Det är själva kärnan.

Heltne: Ja, jag hatar mig själv. Vad tycker ni om er själva?

Hildén: Jag hatar också mig själv.

Lindberg: Jag med. Och älskar, jättemycket. Jag har ett tvetydigt förhållande till mig själv.

Vad tror ni skulle gå förlorat om män slutade skriva romaner?

Hildén: Ingenting. Det är väl bra att tjejerna skriver. Och det sträcker sig givetvis längre än till män och kvinnor. Det finns ju också folk som inte definierar sig som män eller kvinnor som skriver.

Heltne: Jag tror att man kan förlora en spänning, den mellan män och kvinnor, och alltså, we don’t know, men… Den existerar. Och den är intressant. Blir något för homogent så kan det också bli dött.

Lindberg: Men att tänka sig en litteratur utan män är som att föreställa sig att alla pappor, söner, farbröder, ja, att alltihop skulle försvinna. Det kan vara både bra och dåligt, men det känns lika fullkomligt främmande för mig att det skulle ske. Det är svårt att föreställa sig att det där giftet som skrivandet är någonsin skulle sluta funka på män. För det är också det enda sättet att komma ur sig själv och sin manlighet.

Medverkande Stefan Lindberg. Född 1971. Debuterade 1999 med novellsamlingen ”Tusen nålar” på Albert Bonniers förlag och har sedan dess gett ut ”Min terapi” (2002), ”I Gorans ögon” (2008), ”Du vet väl om att du är värdefull” (2014) och ”Nätterna på Mon Chéri” (2016). Också verksam som dramatiker, översättare, kulturskribent i Expressen och skrivarkurslärare. Johan Heltne. Född 1977. Debuterade 2014 med ”Det finns ingenting att vara rädd för” på Natur & Kultur, en roman som sattes upp som pjäs på Uppsala stadsteater. Han har sedan dess gett ut ”Emil” (2019). Också verksam som musiker. Jack Hildén. Född 1989. Debuterade 2014 med romanen ”Vi, vi vaktmästare” på Norstedts, och har sedan dess gett ut ”God och opåverkad” (2017) och diktsamlingen ”Laddet” (2019, It-lit förlag). Också verksam som kulturskribent i Aftonbladet. Visa mer

