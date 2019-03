Vårens romaner knyter familjerna till sig

Klassiska familjeromaner som Thomas Manns ”Buddenbrooks” tecknar episka porträtt som spänner över flera generationer. Det gör även en aktuell roman som Pia Mariana Raattamaa Viséns ”Där rinner en älv genom Saivomuotka by”. Oavsett om det handlar om släktkrönikor över generationer eller en snapshot av en familj med föräldrar och barn är det lätt att konstatera att familjen fortfarande står i centrum för författarnas intresse, så här drygt hundra år efter Thomas Mann. Förra året signalerades detta ofta redan i titeln, som i exempelvis Jonas Hassen Khemiris ”Pappaklausulen”, Ida Lindes ”Mördarens mamma” och Cilla Naumanns ”Den oändliga familjen”.

Högkonjunkturen för familjeromaner fortsätter under våren. Bland annat borras det i familjefrågor i Nina Wähäs ”Testamente”, Agnes Lidbecks ”Gå förlorad” och Amanda Svenssons ”Ett system så magnifikt att det bländar”. Svenssons roman cirklar kring en familj där trillingarna Sebastian, Clara och Matilda står i centrum.

– Jag är intresserad av den bild som finns av syskon i vår kultur: att syskonförhållanden antingen är extremt nära eller mycket infekterade, säger Amanda Svensson.

I romanens början är syskonen utspridda över hela världen. De har ingen direkt kontakt med varandra och relationen kompliceras ytterligare då deras mamma efter en cirka tjugoårig tystnad berättar att en av trillingarna förväxlades vid födseln.

– Romanen behandlar längtan efter ordning och när mamman berättar det här osäkras den enda länken som finns mellan de vuxna syskonen. De har blivit främlingar för varandra, men samtidigt har de kunnat luta sig emot att de är syskon. Så rycks det bort, säger Amanda Svensson.

Det är inte första gången Amanda Svensson ägnar sig åt syskon. Förra året kom hennes översättning av Tessa Hadleys ”The Past” ut på svenska som ”Syskonen”. Ytterligare en roman som alltså signalerade familj redan i titeln.

Helena von Zweigbergk Foto: Sandra Henningsson

En annan författare som flera gånger återvänt till familjerelationer i sina romaner är Helena von Zweigbergk. Så även i förra årets ”Totalskada”.

– Ibland hör man en lätt negativ klang när det talas om att ”skriva om familj”, som att en relationsroman skulle vara lite sämre. Men för mig har både familjeliv och föräldraskap alltid varit mycket viktigt, rentav existentiellt. Nära relationer är det viktigaste som finns och i familjen ryms det så mycket: kärlek, rädsla och avund. Det är som bekant inte alltid i de närmaste förhållanden man visar sina bästa sidor, snarare tvärtom, säger Helena von Zweigbergk.

Agnes Lidbeck har också borrat djupt i relationsproblem och familjer där medlemmarna inte visar sina bästa sidor. Med ”Gå förlorad” avslutar hon den romantriptyk som inleddes med ”Finna sig” och som sedan följdes av ”Förlåten”. Den senaste romanen handlar om psykoterapeuten Anders. Han är en notoriskt otrogen äkta man som misshandlar sin dotter. Att Agnes Lidbeck valt att återigen gräva i familjens mest skavande sidor var självklart:

– Det är i familjen det gör mest ont. Familjen är den enhet vi behöver leva och stå ut med. Det är också den enhet som kan göra oss mest illa.

Även om familjen som institution förändrats genom historien – och därmed också den litterära beskrivningen av den – är det mycket som bestått. Agnes Lidbeck menar att ekonomi är lika kopplat till familj i dag som tidigare.

– Jag tror att det är väldigt många som lever med varandra för lånens skull. Ekonomin har styrt vår familjebildning sedan vi var jägare, samlare, bönder till i dag. Det är en av de saker jag velat sätta fingret på i mina böcker, att det kanske inte är stor kärlek som håller ihop en familj i slutändan, säger Agnes Lidbeck.

I ”Den oändliga familjen” skildrar Cilla Naumann en familj i kris: en amerikansk forskare anträder en tjänst vid Kungliga Tekniska högskolan i ett vinterkallt Stockholm. Han tar med sin fru och deras två döttrar från det soliga Kalifornien och snabbt står det klart att allt inte är som det ska med familjen – de döljer en hemlighet.

– Jag återvänder till familjen gång på gång i mina böcker, förmodligen för att familjen, liksom romanen, är en avgränsad plats och det är något man behöver som författare. Samtidigt rymmer familjen som spelplats så oändligt mycket: tid och minnen. Familjens gemensamma historia bryts också mot individernas egna berättelser. I en familj går det att betrakta varje person som i ett prisma som roterar och glittrar i olika ljus, säger Cilla Naumann.

Pappan i ”Den oändliga familjen” försöker dölja att han fuskat sig till ett forskningsresultat. Hans skam färgar av sig på resten av familjen.

– Det som sedan sker hade inte hänt om det inte funnits stark kärlek i familjen. Kärleken binder samman, men stark familjekärlek kan också ge upphov till förvrängda, tragiska och destruktiva spiraler nedåt, säger Cilla Naumann.

De mer skamliga sidorna av familjelivet har också norske författaren Geir Gulliksen intresserat sig för. I sin senaste roman, ”Se på oss nu”, borrar han vidare i otrohet som leder till familjers upplösning och vad det är för krafter som gör att så många ändå längtar till tvåsamhet, villa och barn. Även Gulliksen pekar på att familjen alltid varit ett konstant tema i litteraturen, men säger sedan att den givetvis också förändrats.

Jonas Hassen Khemiri Foto: Eva Tedesjö

– Jag läste nyligen Jonas Hassen Khemiris ”Pappaklausulen” och det går ju inte att tänka sig att exempelvis Thomas Mann skulle ha skildrat det identitetskaos som uppstår när man lever med barn. Sedan hade väl Thomas Mann visserligen barnflickor som tog hand om barnen, men han var ju väldigt öppen för identitetsfrågor, säger Geir Gulliksen.

I ”Se på oss nu” skildrar Geir Gulliksen en äldre generation som brutit med kärnfamiljen, levt fritt och omförhandlat gällande normer. De ser förvånat på hur deras barn återvänder till vita brudklänningar och tvåsamhet. Den unga generationen har kort sagt blivit nykonservativa.

– Så är det ju i samhället och det har hänt under min tid som vuxen. Det var otänkbart att förlova sig när jag var ung. Nu är allt det där tillbaka som identitetsmarkörer och det tycker jag faktiskt är lite sorgligt.

Det som samlar familjerna i Gulliksens roman är tv-serierna som man sträcktittar på tillsammans. I romanen refererar han till ”Mad men” med alfahannen Don Draper och det starka kvinnoporträttet av drottning Elizabeth II i ”The Crown”. Men tv-serierna är mer än referenser för manligt och kvinnligt. De präglar också romanens form.

– Jag ville skriva den som en tv-serie som är uppdelad i olika episoder med varierande huvudpersoner. Litteratursociologin har ju lärt oss att romanens framgångar kom via familjen som samlades kring högläsningen. I dag motsvaras det av tv-serierna, säger Geir Gulliksen.

Även Amanda Svensson har använt sig av tv-seriernas dramaturgi i ”Ett system så magnifikt att det bländar”. Detta för att behålla läsarens intresse i sin mest omfångsrika roman hittills.

– Egentligen är jag ointresserad av intrig. Men jag insåg att den här romanen krävde en. Eftersom den svenska såpoperaboomen, med ”Skilda världar” och liknande serier, finns inkodad i min dramaturgiska hjärna hämtade jag inspiration därifrån: många personer, mycket förvecklingar och mycket dramatik!, säger Svensson.

Men det är inte bara tv-seriereferenser i Amanda Svenssons nya roman. Ett av syskonen är besatt av den brittiske poeten Philip Larkin som kanske bäst av alla formulerat familjebildning drastiskt och humoristiskt i dikten ”This be the verse”: ”They fuck you up, your mum and dad”. Den citeras i Svenssons roman.

– Jag läser den dikten som att det inte spelar någon roll vad man gör. Det blir fel ändå. Ett perfekt föräldraskap finns inte och det är en given del i barnens frigörelseprocess att identifiera fel hos sina föräldrar. Att ifrågasätta sin familj är nog inbyggt i oss evolutionärt.

Något som är inbyggt i oss evolutionärt kommer troligen att fortsätta generera berättelser under en lång tid framöver – så länge det finns människor och familjer.