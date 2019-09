Västerbros historia: Historiker försöker lösa den svenska fredens gåta

Mer än tvåhundra år har gått sedan Sverige senast deltog i ett regelrätt krig. Hur kommer det sig? Hur uppstår långvarig fred över huvudtaget? Frågor som dessa har allt mer börjat väcka historikers intresse.

I juli 1814 tågade en svensk armé på 42 000 man in i Norge. Efter ett par blodiga strider var kampen över – Sverige hade erövrat sitt grannland. Erövringen ägde rum under en tumultartad tid i Europa, i efterdyningarna av Napoleons krig som skakat om kontinenten, och som sådan var den bara en av många liknande konflikter. Men i svensk historia visade det sig att detta fälttåg var unikt. Det var nämligen det sista, eller i varje fall senaste, storskaliga krig som Sverige som nation har deltagit i.

Det har varit nära att vi dragits in i krig några gånger därefter, som när Karl XV ville delta på Danmarks sida mot Preussen 1864, eller under det första världskriget då en stark opinion ville att Sverige skulle kasta sig in i striderna. Men gång på gång har de som styrt landet valt en annan väg och lyckats hålla sig utanför krigshandlingarna.

Hur kommer det sig? Ett enkelt svar är att Sverige sedan tidigt 1800-tal har varit en så svag nation militärt sett att det handlat om ren självbevarelsedrift. Men enbart detta räcker inte som förklaring, menar allt fler historiker. Kanske bör man i själva verket leta efter ursprunget till den svenska fredspolitiken betydligt tidigare, som strax efter Karl XII:s död 1718, eller till och med under 1600-talet, då riksdagen började få mer inflytande över utrikespolitiken.

Den svenska fredens gåta är ett av de ämnen som tas upp i det senaste numret av Historisk tidskrift, fackorgan för Sveriges professionella historiker, sedan flera år ledd av historikern och författaren Bo Eriksson. Temat är fred och utgår från 100 års-jubileet av ett av de mest omtalade fredssluten i historien – det första världskrigets, som avslutades med det misslyckade fördraget i Versaille.

I ett antal artiklar behandlas olika aspekter av den allt mer omfattande historiska fredsforskning som utförs runt om i Sverige. I bakgrunden finns en internationell trend: på senare år har många historiker vänt blicken mot freden som fenomen, och inte bara som tidigare fokuserat på att undersöka krigen. För om det är något som i ett historiskt perspektiv är nytt med vår moderna värld så är det att den är jämförelsevis fredlig.

”Trots svåra konflikter, ökade militärutgifter och vapenexport har världen blivit allt fredligare”, som Historisk tidskrifts gästredaktörer Anne Hedén och Lina Sturfelt konstaterar. Vad beror då denna fredlighet på? En förklaringsmodell pekar på att våldet i de flesta samhällen på jorden överlag har minskat. En annan fokuserar istället på effekterna av de gräsrotsrörelser som på många håll har vuxit sig starka och steg för steg skapat forum för fredlig konfliktlösning.

I en artikel i tidskriften påpekas till exempel att det fanns en radikalpacifistisk opinion i Sverige redan under stormaktstidens 1600-tal. Visserligen slogs alla sådana opponenter brutalt ned, men kanske såddes ett frö redan där?

Stress och sömnlöshet var tidstecken på 1860-talet

Allt fler människor har så stressiga arbeten att de har svårt att sova – vilket i sin tur orsakar diverse fysiska problem. Sömnlöshet är helt enkelt ett akut samhällsproblem! Sådana varningsrop var vanliga i engelska tidningar på 1860-talet, visar historisk forskning av Sally Shuttleworth vid universitetet i Oxford, presenterad på sajten the Conversation. Särskilt utsatta ansågs personer vara som tänkte för mycket och rörde sig för lite, som läkare, jurister och politiker. De förslag på lösningar som gavs påminner om de som ges i dag – drick inte kaffe eller te på kvällen, motionera flitigt, se till att sovrummet är svalt och att du har fasta rutiner inför läggning.

William Shakespeares ”First folio” finns i 40 kända, kompletta exemplar. Foto: James Veysey

Unikt fynd i samling av Shakespeare-pjäser

I ett bibliotek i Philadelphia, USA, finns sedan länge ett exemplar av den sällsynta första samlingsutgåvan av William Shakespeares pjäser, den så kallade ”First folio”. I den finns ett stort antal kommentarer kring texten, nedskrivna någon gång i mitten av 1600-talet. Vem som ligger bakom dem har länge varit okänt, men nu säger sig en forskare i Cambridge, Jason Scott-Warren, vara säker på sin sak – det är ingen mindre än John Milton, författare till eposet ”Det förlorade paradiset” som plitat ner sina egna reflektioner kring Shakespeares verk. ”Det är känt sedan förut att Milton var en stor beundrare, men nu kan vi se det första mötet mellan två stora författare äga rum”, säger Scott-Warren.

Bonnie och Clyde Foto: CC0

68 750

så många dollar betalade en köpare på auktion nyligen för att få äga en omtalad historisk artefakt – ett avsågat hagelgevär som användes av det ökända brottsparet Bonnie och Clyde, kända genom flera filmer.